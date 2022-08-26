Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
26 августа ночью произошло разрушение 3-этажного жилого дома во Львове на проспекте Свободы, 23.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"По прибытии спасателей к месту вызова выяснилось, что произошло разрушение стены с третьего по второй этаж. В результате две квартиры разрушены полностью, одна частично", - говорится в сообщении.
Эвакуированы 12 человек, из них 4-х летний ребенок.
Также отмечается, что на месте происшествия работает кинологический расчет.
"Поиски возможных пострадавших проводит собака по имени Зоя. В настоящее время спасатели проводит частичный и поверхностный разбор обрушения. По состоянию на данный момент информации о погибших или травмированных нет. На месте от ГСЧС привлечен 41 человек личного состава", - резюмируют в ГСЧС.
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