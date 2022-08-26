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Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

26 августа ночью произошло разрушение 3-этажного жилого дома во Львове на проспекте Свободы, 23.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По прибытии спасателей к месту вызова выяснилось, что произошло разрушение стены с третьего по второй этаж. В результате две квартиры разрушены полностью, одна частично", - говорится в сообщении.

Эвакуированы 12 человек, из них 4-х летний ребенок.

Также отмечается, что на месте происшествия работает кинологический расчет.

"Поиски возможных пострадавших проводит собака по имени Зоя. В настоящее время спасатели проводит частичный и поверхностный разбор обрушения. По состоянию на данный момент информации о погибших или травмированных нет. На месте от ГСЧС привлечен 41 человек личного состава", - резюмируют в ГСЧС.

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Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС 01
Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС 02
Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС 03
Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС 04
Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС 05
Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС 06
Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС 07
Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС 08
Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС 09
Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС 10
Ночью в центре Львова произошел обвал в жилом доме, - ГСЧС 11

Львов (4582) обвал (181) дома (288) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+3
Не витримав будинок "євроремонтів"
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26.08.2022 09:24
+3
Забудовники під себе місце звільняють
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26.08.2022 09:30
+3
Є Підгорецький замок, Олеський, Золочівський - дуже старі будівлі. Стоять і не падають.
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26.08.2022 09:33
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Не витримав будинок "євроремонтів"
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26.08.2022 09:24 Ответить
Дуже стара будівля рухнула 🙁
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26.08.2022 09:25 Ответить
Є Підгорецький замок, Олеський, Золочівський - дуже старі будівлі. Стоять і не падають.
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26.08.2022 09:33 Ответить
Прийде час і теж попадають 🙁
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26.08.2022 09:44 Ответить
Ніт, не попадають. Якщо за будівлею правильно доглядати, вона сама не впаде ніколи.
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26.08.2022 09:50 Ответить
Забудовники під себе місце звільняють
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26.08.2022 09:30 Ответить
Зоя дуже худа! Падли навіть собачку не годують!
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26.08.2022 09:33 Ответить
Ну, може тварина сама по собi струнка. Я серйозно. Нiколи не вiрила господарям у котрих були худенькi собаки й коти ,що вони такi самi по собi. В мене теж завжди на господарствi були всi коти й собаки масненькi, поки не завели собi кицьку.... Лiтом , ганяе цiлий день й худюще, при тому ,що й вологим кормом годуемо щодня, й сухий корм стоiть -iж скiльки хочеш , й домашню iжу даемо. . Й до ветеринара ходили- все нормально.
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26.08.2022 11:30 Ответить
Певно хтось зробив "пристосування приміщення" як собі придумав, а фахівців забув спитати чи так можна робити.
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26.08.2022 09:35 Ответить
Авжеж перепланування, добудова поверхів-мансард збільшується навантаження на конструкцію і часом не витримує.
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26.08.2022 09:43 Ответить
який жах, я майже впевнена, що причина цього - перепланування, люди проводять його, не враховуючи нічого з того, що повинні - не план будинку, ні його вік, ні попередні ремонти..., ось і маємо...
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26.08.2022 09:47 Ответить
ВО "Свобода" і тут показало себе.
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26.08.2022 11:46 Ответить
Там у Львові такого повно. Якось знімав квартиру в "історічній" будівлі на Рибній вулиці. Там хата, мабуть 19 сторіччя ще, вона стоїть якимось дивом дивенним. ПРосто на частини розлазиться. Нафіг таку історію.
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28.08.2022 00:45 Ответить
 
 