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Сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже, - Офис генпрокурора (обновлено)

Офисом генпрокурора сообщено о подозрении действующему сотруднику ФСБ РФ в шпионаже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, гражданин РФ, являясь кадровым сотрудником ФСБ РФ, начиная с осени 2018 года до конца июля 2021 года собирал сведения, составляющие государственную тайну, в пользу государства-агрессора.

Он привлек в эту деятельность военнослужащего резерва СБУ в Херсонской области и заместителя начальника отдела Управления СБУ в Херсонской области.

"С помощью сообщников сотруднику ФСБ РФ удалось собрать и передать своему руководству информацию и тайные и полностью тайные документы - сведения о подготовке и проведении мобилизационного развертывания Управления СБУ в Херсонской области при переводе на функционирование в условиях особого периода; планы проведения тактико-специальных учений, в том числе на территории Херсонского морского торгового порта, командно-штабных учений на территории полевого артиллерийского склада и материалы оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности СБУ", - говорится в сообщении.

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В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск. Также в розыске находится военнослужащий резерва СБУ в Херсонской области, которому сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Обвинительный акт в отношении заместителя начальника отдела Управления СБУ в Херсонской области направлен в суд. Ему инкриминирована государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины), в настоящее время он находится под стражей.

По данным пресс-центра СБУ, речь идет о подозрении кадровому сотруднику 5 службы ФСБ РФ Виталию Королю, который до войны создал в Херсонской разветвленную агентурную сеть из местных правоохранителей для сбора разведданных.

СБУ напоминает, что в июле 2021 года сотрудники СБУ разоблачили эту сеть и задержали ее участников. В их числе был и действующий работник областного управления спецслужбы.

"Во время длительного досудебного расследования были идентифицированы и задокументированы преступления московского "куратора" этой агентурной группы. Она собирала тайную информацию о мобилизационном развертывании украинских спецподразделений и алгоритмах их контрдиверсионных действий, в том числе на территории Херсонского морского порта", - говорится в сообщении.

Также сеть "отчитывалась" по общественно-политической обстановке в причерноморских районах Украины.

По оперативным данным, разоблаченный сотрудник ФСБ сейчас участвует в полномасштабной агрессии против нашего государства.

Сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже, - Офис генпрокурора 01

Сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже, - Офис генпрокурора 02
Сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже, - Офис генпрокурора 03
Сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже, - Офис генпрокурора 04
Сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже, - Офис генпрокурора 05

ФСБ (1936) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+5
"повідомлено про підозру діючому співробітнику ФСБ РФ у шпигунстві" - кому,кому? ДІЮЧОМУ спвробітнику фсб? ви кончені їб@н@нти! бо це його службові обов'язки
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26.08.2022 09:56
+5
А де Баканов ?

Чому нічого не чути від нашого СБУ про Наумова , якому дали можливість втекти із краіни , але з великою кількістю діамантів і бабла ( кешем) затримали в Сербіі ?

Якоїсь туфти нагнали нам про ФСБшника , який успішно втік до кацапіі!
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26.08.2022 10:18
+4
невже єрьмака зловили. або хоч татарова.
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26.08.2022 09:59
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Арестович так скромно ПРОЕ@АЛИ ТИПА ага целая банда в СБУ сидела и стучала с буденовками на головахз и парашютом за спиной.... врагу и всем было пофиг при Порошенко осень 2018 означало конец и начало гонки на выборах... удачное время для внедрения агента и развертывания агентурной сети..... все заняты выборами...а Зеленскому все было по приколу и интересно и новое.. пока разобрался с кадрами Порошенко опять год прогудел паром в гудок...
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26.08.2022 09:51 Ответить
шо там с медведчукрм при твоем порошенко?
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26.08.2022 10:06 Ответить
а насправді - що? Чому справа ще досі не в суді?
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26.08.2022 12:23 Ответить
Це ж чисто по рашнявому, відповідь питанням на питання... Ви такі кумедні боти цукрозаводів
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26.08.2022 13:10 Ответить
Проснулись,а 3 года чего ждали?
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26.08.2022 09:51 Ответить
добавь еще 5 лет... заметь, за все это время не сел ни один даже топ-коррупционер...
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26.08.2022 10:05 Ответить
не бреши. В неті повно відомостей, як накрили і засудили організаторів та виконавців замахів на Гончаренка, Бабченка, Хараберюша, як викрили і засудили крота в колі обслуги прем'єра Гройсмана, тощо.
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26.08.2022 12:22 Ответить
"повідомлено про підозру діючому співробітнику ФСБ РФ у шпигунстві" - кому,кому? ДІЮЧОМУ спвробітнику фсб? ви кончені їб@н@нти! бо це його службові обов'язки
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26.08.2022 09:56 Ответить
невже єрьмака зловили. або хоч татарова.
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26.08.2022 09:59 Ответить
Про єрмака скажуть, що знову просрали. Гнилі і просерливі всі служби які повинні захистити, за вийнятком ЗСУ.
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26.08.2022 10:43 Ответить
Це історія про фсб чи про усбу в херсонській області?
Із заголовком якось мутно...
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26.08.2022 10:04 Ответить
Який прокурор , такі й заголовки 😠
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26.08.2022 10:19 Ответить
Мастера заголовков.
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26.08.2022 10:17 Ответить
А де Баканов ?

Чому нічого не чути від нашого СБУ про Наумова , якому дали можливість втекти із краіни , але з великою кількістю діамантів і бабла ( кешем) затримали в Сербіі ?

Якоїсь туфти нагнали нам про ФСБшника , який успішно втік до кацапіі!
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26.08.2022 10:18 Ответить
А з ОП нікому не поведомлено ? Тоді війна буде ще довгий час.
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26.08.2022 12:26 Ответить
То шо? Дерьмака взяли?
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26.08.2022 13:10 Ответить
Якби не те, що на 4-й фотці, то й не зкручували його.
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26.08.2022 13:12 Ответить
 
 