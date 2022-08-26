Сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже, - Офис генпрокурора (обновлено)

Офисом генпрокурора сообщено о подозрении действующему сотруднику ФСБ РФ в шпионаже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, гражданин РФ, являясь кадровым сотрудником ФСБ РФ, начиная с осени 2018 года до конца июля 2021 года собирал сведения, составляющие государственную тайну, в пользу государства-агрессора.

Он привлек в эту деятельность военнослужащего резерва СБУ в Херсонской области и заместителя начальника отдела Управления СБУ в Херсонской области.

"С помощью сообщников сотруднику ФСБ РФ удалось собрать и передать своему руководству информацию и тайные и полностью тайные документы - сведения о подготовке и проведении мобилизационного развертывания Управления СБУ в Херсонской области при переводе на функционирование в условиях особого периода; планы проведения тактико-специальных учений, в том числе на территории Херсонского морского торгового порта, командно-штабных учений на территории полевого артиллерийского склада и материалы оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности СБУ", - говорится в сообщении.

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В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск. Также в розыске находится военнослужащий резерва СБУ в Херсонской области, которому сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Обвинительный акт в отношении заместителя начальника отдела Управления СБУ в Херсонской области направлен в суд. Ему инкриминирована государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины), в настоящее время он находится под стражей.

По данным пресс-центра СБУ, речь идет о подозрении кадровому сотруднику 5 службы ФСБ РФ Виталию Королю, который до войны создал в Херсонской разветвленную агентурную сеть из местных правоохранителей для сбора разведданных.

СБУ напоминает, что в июле 2021 года сотрудники СБУ разоблачили эту сеть и задержали ее участников. В их числе был и действующий работник областного управления спецслужбы.

"Во время длительного досудебного расследования были идентифицированы и задокументированы преступления московского "куратора" этой агентурной группы. Она собирала тайную информацию о мобилизационном развертывании украинских спецподразделений и алгоритмах их контрдиверсионных действий, в том числе на территории Херсонского морского порта", - говорится в сообщении.

Также сеть "отчитывалась" по общественно-политической обстановке в причерноморских районах Украины.

По оперативным данным, разоблаченный сотрудник ФСБ сейчас участвует в полномасштабной агрессии против нашего государства.







