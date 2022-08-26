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Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция задокументировала 15 военных преступлений РФ в сутки. Разрушены жилые дома, заводской цех, заведение культуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 01

"Российская армия атаковала города Бахмут, Часов Яр, Северск, Красногоровка, Авдеевка, села Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка, Екатериновка, Максимилиановка. Оккупанты применили против мирного населения авиацию, ЗРК "С-300", артиллерию. Погибли и получили ранения мирные жители", - говорится в сообщении.

Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 02

Враг разрушил и повредил 23 гражданских объекта, среди которых 19 – дома граждан.

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Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 03

"Второе утро подряд под ударом рашистов находится Славянск. В результате обстрела потерпел разрушения и загорелся химико-механический техникум. По предварительным данным, люди не пострадали. На месте продолжают работать полицейские и спасатели", - добавили в Нацполиции.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 04

Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 05
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 06
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 07
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 08
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 09
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 10
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 11
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 12
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 13
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 14
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 15
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 16
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 17
Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция 18

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Донецкая область (9642)


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