Российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы среди гражданских, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция задокументировала 15 военных преступлений РФ в сутки. Разрушены жилые дома, заводской цех, заведение культуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Российская армия атаковала города Бахмут, Часов Яр, Северск, Красногоровка, Авдеевка, села Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка, Екатериновка, Максимилиановка. Оккупанты применили против мирного населения авиацию, ЗРК "С-300", артиллерию. Погибли и получили ранения мирные жители", - говорится в сообщении.

Враг разрушил и повредил 23 гражданских объекта, среди которых 19 – дома граждан.

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"Второе утро подряд под ударом рашистов находится Славянск. В результате обстрела потерпел разрушения и загорелся химико-механический техникум. По предварительным данным, люди не пострадали. На месте продолжают работать полицейские и спасатели", - добавили в Нацполиции.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



































