Лейтенанту РФ заочно сообщено о подозрении в расстреле владельца и работника предприятия в Бучанском районе. ФОТО

Оккупанты в Бучанском районе казнили гражданских и обворовали предприятие.

Об этом сообщили на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, старшему лейтенанту 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени бригады вооруженных сил РФ заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, 28). 428 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2022 года пятеро военнослужащих РФ на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.

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В это время к оккупантам вышли двое гражданских безоружных граждан – владелец и охранник этого предприятия. Захватчики, убедившись в том, что эти люди не представляют для них никакой угрозы, позволили им уйти. Однако, как только они отошли на несколько метров, подозреваемый вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей. От полученных по меньшей мере 12 огнестрельных ранений мужчины скончались.

После этого оккупанты зашли в помещение на территории предприятия и похитили материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль. Это преступление военнослужащих страны-агрессора зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.

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