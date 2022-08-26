Мариупольцы набирают воду из луж, доступа к питьевой воде нет, - горсовет. ФОТОрепортаж
У жителей оккупированного Мариуполя до сих пор нет доступа к нормальной питьевой воде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Мариуполя.
"Жители Кальмиусского района Мариуполя вынуждены брать воду из таких "источников". Несмотря на громкие заявления коллаборантов, проблемы с водоснабжением не решены. Мариупольцы до сих пор не имеют нормальной питьевой воды и набирают ее из луж. Люди выживают, как могут", - говорится в сообщении.
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+23 Джон Зойдберг #328773
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Таким образом выбралась родня моего хорошего знакомого...😒
Сейчас они в Германии.🙂
що так...
Господь! 🙏🙏🙏 Це велике щастя, що ви всi разом
та в небеспецi! 😊 Все буде добре! Все буде Украна! 💙💛
но відповідальність мае нести і влада за 31 рік- за прокацапьску політику, за відсутність патриотичного виховання, за грабунок за копійки заводів і пароходів.
за грабительську податкову політику ‼️‼️‼️
а гетьманцева і Найема на Гиляку
как харашо с фашистами жить
Повірте, на фото прихильники рашизму, вони вважають, що їх час прийшов і вони відчувають себе частиною людожерського руського світу. Вони вже подали заяви на компенсацію житла, записалися па паспорти ерефії та деенерії і штовхаються у черзі за гуманітаркою. Коли Україна буде визволяти місто, вони будуть голосно волати з наших зайнятих квартир, в нашому вкраденому одязі: - Україна нас обстрілює!
Не треба їх жаліти. Вони мають відповісти за свої злочини: зрадництво та колаборанство.
Прихильники ж російського світу, що залишилися в місті, хоч і вороги України, але ж ще невиправні дурні...
Чекали своіх ?
Видно , що дочекалися , на жаль 🙁