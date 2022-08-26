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Мариупольцы набирают воду из луж, доступа к питьевой воде нет, - горсовет. ФОТОрепортаж

У жителей оккупированного Мариуполя до сих пор нет доступа к нормальной питьевой воде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Мариуполя.

"Жители Кальмиусского района Мариуполя вынуждены брать воду из таких "источников". Несмотря на громкие заявления коллаборантов, проблемы с водоснабжением не решены. Мариупольцы до сих пор не имеют нормальной питьевой воды и набирают ее из луж. Люди выживают, как могут", - говорится в сообщении.

Читайте: Украинский стал "образом русофобии", преподавание им на оккупированных территориях станет катастрофой, - путинист Михалков

Мариупольцы набирают воду из луж, доступа к питьевой воде нет, - горсовет 01
Мариупольцы набирают воду из луж, доступа к питьевой воде нет, - горсовет 02
Мариупольцы набирают воду из луж, доступа к питьевой воде нет, - горсовет 03
Мариупольцы набирают воду из луж, доступа к питьевой воде нет, - горсовет 04

Мариуполь (5710) оккупация (10137) вода (918)


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Топ комментарии
+23
Зате як потім будуть дякувати один поперед одного, коли русня бочку з водою підвезе. Спочатку позбавили нормального водогону, а потім привезли в бочці - спасітєлі!
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26.08.2022 11:01
+21
І Верещук досі не в СІЗО
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26.08.2022 11:03
+19
Мда,трагедія Маріуполя дуже швидко прийшла . Не було часу навіть евакуацію безпечно провести. Читала світлину бригадного генерала,який у 2014 зробив танковий прорив у місто....Прийде час для деокупації. Маріуполь це Україна
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26.08.2022 11:01
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Зате як потім будуть дякувати один поперед одного, коли русня бочку з водою підвезе. Спочатку позбавили нормального водогону, а потім привезли в бочці - спасітєлі!
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26.08.2022 11:01 Ответить
Не пей из лужицы , кацапеночком станешь !
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26.08.2022 11:01 Ответить
Не треба так.Люди страждають.Уявіть собі-ти не хочеш,всім серцем не сприймаєш окупацію,а тебе примушують жити в тому пеклі.Це трагедія страшна.Маріупольці велике горе переживають,не всі ж там чекали "освободітєлєй"
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26.08.2022 11:13 Ответить
а почему они не выехали когда была возможность?
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26.08.2022 12:04 Ответить
Да що ви кажете? Виїхати? Кальміуський район було заблаковано в перші дні війни! Нас не евакуювали, ми були більше місяця під обстрілами орків! Я за водою у двір та дровами під градами бігала. Змогла вибратися з мамою лише на початку червня, і коштувало це нам 2000 дол. У когось не має таких грошей, нас с початку кинули на вмирання.
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26.08.2022 12:21 Ответить
Через россию-питербург в Эстонию и дальше, выехать можно.
Таким образом выбралась родня моего хорошего знакомого...😒
Сейчас они в Германии.🙂
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26.08.2022 14:05 Ответить
Знаю що так можно було, тепер знаю. А тоді інфи не було( через рашу не хотілось, вибирались через Бердянськ та Василівку.
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26.08.2022 14:15 Ответить
Борони Вас i рiдних наш Люб"ячий Господь! 🙏🙏🙏
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27.08.2022 07:56 Ответить
Дякую
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27.08.2022 12:12 Ответить
☺️🌻
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27.08.2022 14:33 Ответить
😰😠
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26.08.2022 14:07 Ответить
Не хотел обидеть тех кто вынужденно оказался в такой ситуации ,но многие сами хотели!И даже сейчас оправдывают парашу!Я сам чуть не очутился в такой ситуации ,к моему селу возле Киева подошли на 12 км !Я семью успел в Польшу отправить(уже вернулись),а сам в сильраду за автоматом и на блок пост!Но в любом случае если бы и пил воду из лужи ,то в лесу с автоматом , охотясь на этих тварей , а не дома ,радуя их своими страданиями !Каждый получает то что хочет!Может хочет и подсознательно!Мне жалко только стариков и детей ,они не могут сами что то сделать , а взрослые мужики и бабы, пусть пьют , их не жалко , головой надо думать и делать что то , а не пассивно ждать!
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26.08.2022 12:28 Ответить
Є звичайно вата, є колаборанти, та є ті у кого немає вибору. Знаю людей, які там залишились, що за Україну та не мають можливостей((
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26.08.2022 12:38 Ответить
Звичайно є ті, кому так і треба. Та богато прокацапів вибрались і на вільну Україну і в Європу та не страждають(
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26.08.2022 12:42 Ответить
Каждому воздастся по заслугам его! Тем кто ждал парашу - счастливо сдохнуть , тем кто за Украину - пережить с минимальными потерями ! Держитесь!
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26.08.2022 12:59 Ответить
Так би було, було би чудово! Та поки є втрата рідного міста та втрата власного будинка, а ще відчуття,що ніщо не зупинить клятих орків і смердячу кремлівську крису( Ця сволота нищить нашу країну, вбиває кращих, а ти нічого не можеш зробити(
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26.08.2022 13:10 Ответить
Ну насчет ничего не можешь сделать это слишком , у нас в селе люди и под 70 поперлись на блок пост ,мы им правда по ночам не давали стоять , но днем стояли ! А рядом 300м в леске стояла наша батарея градов , выезжала на работу через наш блок пост , мы им помогали ракеты разгружать и распаковывать.Так что хоть немного , но помогли! Обидно другое, наша власть ,которая как ничего не делал так и не делает , все держится на иностранной помощи!Я за 2 месяца первых накопил 30 тыс долга , жить то надо , а никаких выплат не было ,ни обмундированиями броников, ничего,только автомат! Теперь вынужден отрабатывать !А наша влада за 6 месяцев не удосужилась даже наладить производство того что надо для войны!Вы , ребята выживайте как хотите ,часть на пушечное мясо пойдет , а мы вас будем как гусаков общипывать и видосики писать ! Нет что бы разворачивать производство давать людям работу! Твари у власти!А по моему глубокому убеждению еще и предатели - агенты ФСБ!
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26.08.2022 13:21 Ответить
Я з розумінням ставлюся до тих людей,бо мій кум був в подібній ситуації-вивіз дружину і дітей,а сам залишився з хворою лежачою сестрою,яку неможливо було вивезти,і покинути її він не міг.Сиділи напівголодні,в холоді,без ліків.Але вони не ждали кацапів,вони їх ненавидять.Тому й не суджу всіх однаково,багато хто вимушено в окупації
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26.08.2022 13:06 Ответить
😟😥 А як вони,кум з сестрою, зараз в безпец1? Хочеться в1рить
що так...
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26.08.2022 14:14 Ответить
Так,зараз все добре.Всі вже разом.Потроху приходять до тями
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26.08.2022 14:19 Ответить
Дякую, що вiдповiли! Борони вас всiх нас Люб"ячий
Господь! 🙏🙏🙏 Це велике щастя, що ви всi разом
та в небеспецi! 😊 Все буде добре! Все буде Украна! 💙💛
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27.08.2022 07:53 Ответить
Мда,трагедія Маріуполя дуже швидко прийшла . Не було часу навіть евакуацію безпечно провести. Читала світлину бригадного генерала,який у 2014 зробив танковий прорив у місто....Прийде час для деокупації. Маріуполь це Україна
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26.08.2022 11:01 Ответить
І Верещук досі не в СІЗО
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26.08.2022 11:03 Ответить
І Козирь з Буратіно
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26.08.2022 11:03 Ответить
Громадян України жаль
но відповідальність мае нести і влада за 31 рік- за прокацапьску політику, за відсутність патриотичного виховання, за грабунок за копійки заводів і пароходів.

за грабительську податкову політику ‼️‼️‼️

а гетьманцева і Найема на Гиляку
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26.08.2022 11:01 Ответить
а пропагандони зате білборди вже порозклеювали
как харашо с фашистами жить
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26.08.2022 11:09 Ответить
а приватний сектор, може там якісь свердловини є, або криниці, а що взимку там буде, чому "освободитєлі" нічого не роблять, а чому люди не вимагають, це ж нова влада, щоб вони здохли...
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26.08.2022 11:12 Ответить
Свердловини без працюючого електронасосу без толку (там з електроенергією проблеми), а в криницях з такою кількістю загиблих на вулицях вода може бути взагалі не придатна для вживання, хіба як технічна. Окупанти не будуть нічого робити та і не збираються, бо мертве місто з голодними мешканцями залежними абсолютно від влади - це ГУЛАГ наших днів. Вимагати в окупантів щось звучить м'яко кажучи фантастичним, бо там не має ні закону, ні порядку, "рускій мір" він такий.
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26.08.2022 11:22 Ответить
це режим х..ла прийшов, отже, потрібно мітингувати і висловлювати протести
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26.08.2022 11:56 Ответить
Дамбас весь изрыт шахтами и катакомбами. Там нет подземных вод или очень глубоко и вода отравлена химией.
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26.08.2022 11:32 Ответить
Немає у нас в Маріуполі шахт, криниці є та їх мало. Подекуди немає зовсім
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26.08.2022 12:24 Ответить
Відбирают за всіх
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26.08.2022 11:12 Ответить
Цікаво, які були б результати опитування мешканців Маріуполя стосовно підтримки влади, бо їм з бенямарафону не втирають про героїчного Боневтіка і вони навіть не знають, що було "обрано правильний сценарій" () за яким їх здали рашистам на розправу.
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26.08.2022 11:14 Ответить
Made in ZasRasha
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26.08.2022 11:16 Ответить
Не будемо все ж таки розводити демагогію відносно людей на фото. Задасті баби та кремезні чоловіки не такі вже страждальці. Я ледве уніс ноги з сім'єю наприкінці березня. Квартира вціліла, але вона повністю розмародерена. На фото лише порожні полиці шафів. Повертатися планую тільки після визволення міста.
Повірте, на фото прихильники рашизму, вони вважають, що їх час прийшов і вони відчувають себе частиною людожерського руського світу. Вони вже подали заяви на компенсацію житла, записалися па паспорти ерефії та деенерії і штовхаються у черзі за гуманітаркою. Коли Україна буде визволяти місто, вони будуть голосно волати з наших зайнятих квартир, в нашому вкраденому одязі: - Україна нас обстрілює!
Не треба їх жаліти. Вони мають відповісти за свої злочини: зрадництво та колаборанство.
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26.08.2022 11:16 Ответить
До чого цей висер? Ви по фото все визначили? Це що, чергове лайно - ІПСО?
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26.08.2022 11:42 Ответить
Ми це визначимо, коли ЗСУ звільнить місто від рашиської пошесті. І тоді вже зв'ясуємо хто чим займався в окупації. Повірте, картина буде дуже показова. Немов щури чи павуки в банці, кожний намагатиметься врятувати своє нікчемне життя, звинувачуючи один одного, що саме той вбивав, грабив, гвалтував, співпрацював з окупаційною владою...
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26.08.2022 12:01 Ответить
на фото в основному літні люди, стрункість і можливість далеко і швидко бігати ця опція молоді доступна а не старим. А пан - маніпулятор "не будемо розводити демагогію" (совковий оборот), а сам цілу сторінку "надемогозів".
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26.08.2022 12:02 Ответить
Польща для цих літніх не найкращий варіант. Ледве живі, глибокі інваліди, 90-річні виїхали з Маріка до Німеччині. Знаю чимало таких. Впізнати їх вже неможливо. Кожний з них помолодшав на 20-30 років. В широких штанах, просторих плащах и капелюхах вони сидять в вуличних кафе. Розморені пивом і смаженими ковбасками вони ліниво аплодують вуличним скрипалям. 450 євро в кишені та безоплатна медична страховка зігрівають душу.
Прихильники ж російського світу, що залишилися в місті, хоч і вороги України, але ж ще невиправні дурні...
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26.08.2022 12:26 Ответить
камні с нєба і вода калабань.....хай живе путін...уря !!!!!
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26.08.2022 11:24 Ответить
Да хоть камни с неба.... спросите тех кто остался в окупированном Мариуполе
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26.08.2022 11:28 Ответить
а у тебя что глаз нету смотри видео фото там все понятно какой там "рай"
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26.08.2022 12:06 Ответить
Кого ждали все время, так и живут сейчас. Пусть зададут себе вопрос , что они сдали для защиты родного города и Украины. За кого все время голосовали
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26.08.2022 11:33 Ответить
Звісно , що голосували за своіх , ОПЗЖ 🙂
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26.08.2022 11:36 Ответить
за Ахметку они голосовали (и его холуев кацапских) все это время - так рыжий Ринат - их предал а кацапские холуи убили
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26.08.2022 12:09 Ответить
Я ні і що? Мене врятували, евакуювали? Ні, вибиралась сама
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26.08.2022 12:27 Ответить
😊🤗
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26.08.2022 14:19 Ответить
у нас за результатами виборів свокодрочер переміг какая_разніца, значить ми маємо всі померти?
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26.08.2022 12:04 Ответить
нет но те кто так голосовал должны что-то потерять материальное что бы поняли причину и следствие
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26.08.2022 12:10 Ответить
ну по-перше йдеться про можливість втратити життя а не щось матеріальне, і хочемо чи ні втратити може кожен незалежно як він голосував, а по-друге є люди які ніколи не зрозуміють причину і наслідки, як ті паломники упц мп на приклад, і що ж тепер заливати кожен раз країну сльозами, бо вони рівномірно по всій країні проживають? Треба знайти ініш способи: інститут негромадянства, відслідковувати і забивати на місці ворожі іпсо, забороняти проросійські медіа, до дупи русскую культуру, без неї навіть самі русскіє непогано обходяться, не давати права голосу пропогандонам типу шарія, голованова і решта прикриваючись "демократичними цінностями", бо то жодна цінність це бл..во, за яке платять люди своїм життям і ті що повірили в це і ті що не повірили в це.
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26.08.2022 12:18 Ответить
Чому ці люди не покинули мертве місто ?
Чекали своіх ?

Видно , що дочекалися , на жаль 🙁

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26.08.2022 11:34 Ответить
а в тому що люди це лайно вважали своїми часом немає провини олігархів, які всі ці роки сук "православних" підгодовували, щоб свою владу бандитів і далі утримувати, замість курва їх мама, розвиватися разом з суспільством. Люди є люди, вони піддатливі на пропаганду тим більше літні. Хто мав слідкувати за чистотою інформпростору а насправді травив той інформпростір ідеями русского міру, і не давав людям активним можливості це виправити, не гребували жодними методами.
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26.08.2022 12:06 Ответить
Може в них грошей нема? 1000 дол треба щоб вибратись
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26.08.2022 12:29 Ответить
Були обстріли, потім орки не випускали. Я виїхала лише в червні, за великі гроші
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26.08.2022 12:33 Ответить
И я представляю, как они воняют
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26.08.2022 11:36 Ответить
Тобі смішно, гімно? Тварина ти!
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26.08.2022 12:30 Ответить
за зєлю прагаласуєм - хужє нє будєт
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26.08.2022 11:47 Ответить
РюZkiй мір завжди приносить счастя пролєтаріату....сєрп в молот,смерть і голод..традиційні гасла завжди виконуються до речі...хоть хтоб не сидів у Мавзолєє...
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26.08.2022 11:47 Ответить
это никакой не пролетариат просто тупые зомбированные люди таких много не только в Мариуполе
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26.08.2022 12:11 Ответить
як добре, що прийшли асфабадітєлі....
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26.08.2022 13:16 Ответить
 
 