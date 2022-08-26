Мариупольцы набирают воду из луж, доступа к питьевой воде нет, - горсовет. ФОТОрепортаж

У жителей оккупированного Мариуполя до сих пор нет доступа к нормальной питьевой воде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Мариуполя.

"Жители Кальмиусского района Мариуполя вынуждены брать воду из таких "источников". Несмотря на громкие заявления коллаборантов, проблемы с водоснабжением не решены. Мариупольцы до сих пор не имеют нормальной питьевой воды и набирают ее из луж. Люди выживают, как могут", - говорится в сообщении.

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