Славянск обстреляли второй раз за сутки. Зафиксировано 9 попаданий, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТО
Очередной вражеский удар город потерпел сегодня днем, 26 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.
"Сразу девять попаданий зафиксировано в микрорайоне ЦНДЛ. Пострадали два многоэтажных дома. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
Глава громаді призвал жителей соблюдать повышенную осторожность и не выходить из домов без острой необходимости.
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vvv sss #531916
показать весь комментарий26.08.2022 14:11 Ответить Мне нравится 0
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