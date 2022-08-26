Славянск обстреляли второй раз за сутки. Зафиксировано 9 попаданий, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТО

Очередной вражеский удар город потерпел сегодня днем, 26 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

"Сразу девять попаданий зафиксировано в микрорайоне ЦНДЛ. Пострадали два многоэтажных дома. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

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Глава громаді призвал жителей соблюдать повышенную осторожность и не выходить из домов без острой необходимости.