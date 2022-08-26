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Славянск обстреляли второй раз за сутки. Зафиксировано 9 попаданий, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТО

Очередной вражеский удар город потерпел сегодня днем, 26 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

"Сразу девять попаданий зафиксировано в микрорайоне ЦНДЛ. Пострадали два многоэтажных дома. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Славянск обстреляли второй раз за сутки. Зафиксировано 9 попаданий, - мэр Лях 01

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Глава громаді призвал жителей соблюдать повышенную осторожность и не выходить из домов без острой необходимости.

обстрел (27129) Донецкая область (9642) Славянск (2572)


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26.08.2022 14:11 Ответить
 
 