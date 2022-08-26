В Украине ликвидированы несколько офицеров и командиров российской армии. ФОТОрепортаж

В войне на территории Украины ликвидированы несколько российских офицеров.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Командир танкового батальона майор Василий Лушников совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал Штефан.

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"Денацифицировался" и наемник из России лейтенант Тонких Василий "Магадан". Также известно, что ликвидирован командир роты, капитан Александр Прохоров, старший лейтенант Алексей Попов, лейтенант Долаан Донгак, "замполит" 114-го мотострелкового полка Уссурийска майор Павел Апанович, подполковник Сергей Привалов.













