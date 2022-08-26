В Украине ликвидированы несколько офицеров и командиров российской армии. ФОТОрепортаж
В войне на территории Украины ликвидированы несколько российских офицеров.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Командир танкового батальона майор Василий Лушников совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал Штефан.
"Денацифицировался" и наемник из России лейтенант Тонких Василий "Магадан". Также известно, что ликвидирован командир роты, капитан Александр Прохоров, старший лейтенант Алексей Попов, лейтенант Долаан Донгак, "замполит" 114-го мотострелкового полка Уссурийска майор Павел Апанович, подполковник Сергей Привалов.
Топ комментарии
+50 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий26.08.2022 14:37
+34 Katherina Kalmuk
показать весь комментарий26.08.2022 14:36
+34 дмитрий #513526
показать весь комментарий26.08.2022 14:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речі, такий загиб берету дозволявся тільки на "краповому". Розроблено бійцями, що пройшли випробування на право носити краповий берет. рік 1989.
Як би там не було, я особисто пишаюсь воїм краповим беретом. Тим, що я зміг це зробити, витримав.
Кацапам смерть.
Слава Україні!!
Я вибачаюсь, але все ж таки...
Як ви гадаєте, навідника-оператора хаймерса дуже бентежить факт наявності у того дохлого кацапа загнутого берета ???
Мені здається, що його не бентежить не тільки наявність, колір та загнутість того капелюшка. Я гадаю, що йому відверто ***** на те все, головне, щоб кацап у тій фескі був дохлий !!! Перепрошую за свою французьку.
- А хочєшь Жігулі? Ти такой малєнькій, а ужє Жігулі...
Там вже чан з кип'ящою смолою чекає на вас 😠
Без ремнів безпеки ...
І без багато чого ******* необхідного ...
Кортше - ВАЗ - рівня 80-х
- За что они нас? Мы же освободители!
- Они же не со зла. Думают, что вас снимают на фотоаппарат, а не с Джавелинов лупят.
Злые пендосы им под видом фотоаппаратуры очистители планеты толкают.
Чай и без тебья там Б... обойдутся !!!