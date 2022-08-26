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Новости Фото Война
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В ботаническом саду имени Гришко состоится волонтерский день в честь погибшего защитника Украины Семена Обломея. ФОТО

В субботу, 27 августа, в Национальном ботаническом саду имени М.М. Гришко состоится волонтерский день в честь погибшего воина Семена Обломея, который погиб 21 июня, защищая от российских оккупантов Северодонецк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в благотворительном фонде Peli can live.

"Друзья, в субботу, 27 августа, у нас будет очень особый волонтерский день в Национальном ботаническом саду имени Н.М. Гришко НАН Украины. Он посвящен нашему дорогому коллеге Семену Обломею - Воину Света, отдавшему свою жизнь за Украину.

Мы высадим сеянец Гинкго билоба, который Семен вырастил из семян и за которым впоследствии ухаживала его жена Вера. И, конечно, будем достраивать блоки полива на елях", - говорится в сообщении.

В ботаническом саду имени Гришко состоится волонтерский день в честь погибшего защитника Украины Семена Обломея 01

Семен был студентом 3-го курса УНИ лесного и садово-паркового хозяйства и его коллеги уверены, что парень мог стать лучшим арбористом Украины.

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"Ты чувствовал деревья. В  память о тебе мы посадим твое любимое дерево гинкго, под кроной которого будем собираться и мечтать, и будем продолжать строить страну, в которой ты хотел бы жить", - отмечают друзья Семена.

Мероприятие начнется в 11:00 у центрального входа в Ботсад.

Напомним, Герой погиб 21 июня от авиаудара, защищая Северодонецк, перед этим вывел свою группу в безопасное место.

Киев (25518) память (1494) герой (260)


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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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26.08.2022 15:43 Ответить
Горішки від ginkgo biloba зміцнюють пам'ять.
Світла пам'ять світлій людині...
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26.08.2022 15:52 Ответить
Світла пам'ять світлій і дуже красивому Герою Украіни 😪😪😪
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26.08.2022 18:40 Ответить
 
 