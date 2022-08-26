Последствия утреннего удара рашистов по зданию химтехникума в Славянске, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Сегодня, 26 августа, российские оккупационные войска нанесли удар по Славянску. Разрушено здание Славянского химико-механического техникума.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.
"Снова Славянск под вражеским огнем. В результате утреннего обстрела разрушено здание Славянского химико-механического техникума, возник пожар. По прибытию на место пожара спасатели Славянского гарнизона установили, что горит кровля и перекрытие двухэтажного здания на площади более 300 кв. м. Пожар успешно ликвидирован в 11:25", - говорится в сообщении.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий26.08.2022 15:52 Ответить Мне нравится 2
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Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий26.08.2022 16:00 Ответить Мне нравится 1
Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий26.08.2022 16:03 Ответить Мне нравится 1
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