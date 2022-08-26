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Новости Фото Война
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Последствия утреннего удара рашистов по зданию химтехникума в Славянске, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 августа, российские оккупационные войска нанесли удар по Славянску. Разрушено здание Славянского химико-механического техникума.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"Снова Славянск под вражеским огнем. В результате утреннего обстрела разрушено здание Славянского химико-механического техникума, возник пожар. По прибытию на место пожара спасатели Славянского гарнизона установили, что горит кровля и перекрытие двухэтажного здания на площади более 300 кв. м. Пожар успешно ликвидирован в 11:25", - говорится в сообщении.

Смотрите: Славянск обстреляли второй раз за сутки. Зафиксировано 9 попаданий, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТО

Последствия утреннего удара рашистов по зданию химтехникума в Славянске, - ГСЧС 01
Последствия утреннего удара рашистов по зданию химтехникума в Славянске, - ГСЧС 02
Последствия утреннего удара рашистов по зданию химтехникума в Славянске, - ГСЧС 03

обстрел (27129) Донецкая область (9642) ГСЧС (4966) Славянск (2572)


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якщо ця війна на роки, треба готуватися до того, що будуть зруйновані ще безліч навчальних закладів в багатьох містах та селах... і звідти піде життя..., молодь буде виїжджати туди, де можна вчитися і працювати...
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26.08.2022 15:52 Ответить
Помовч, посібник засрашки. Ми живемо у зоні обстрілів і знаємо. що ******** порожні будинка. Не поширюй рашистську пропаганду.
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26.08.2022 16:00 Ответить
Мовчи, посібник засрашки! Ми живемо у зоні обстрілів і знаємо, що бомбардують порожні споруди. Нема чого поширювати наративи ворога.
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26.08.2022 16:03 Ответить
 
 