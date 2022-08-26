Последствия утреннего удара рашистов по зданию химтехникума в Славянске, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 августа, российские оккупационные войска нанесли удар по Славянску. Разрушено здание Славянского химико-механического техникума.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"Снова Славянск под вражеским огнем. В результате утреннего обстрела разрушено здание Славянского химико-механического техникума, возник пожар. По прибытию на место пожара спасатели Славянского гарнизона установили, что горит кровля и перекрытие двухэтажного здания на площади более 300 кв. м. Пожар успешно ликвидирован в 11:25", - говорится в сообщении.

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