14 стран назвали улицы и площади в честь Украины, - МИД. ФОТОрепортаж

Около 20 улиц и площадей в 14 странах мира переименовали или назвали в честь Украины в знак поддержки страны, сдерживающей российскую агрессию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в МИД.

"На сегодняшний день в рамках кампании "Ukraine Street" в знак солидарности с Украиной переименовали или назвали в честь нашей страны около 20 улиц и площадей в 14 странах мира. Это Чехия, Польша, Литва, Латвия, Албания, Словакия, Норвегия, Канада, Венгрия, Эстония, Швеция, Франция, Исландия, Люксембург, США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ко Дню Независимости Украины сразу на два украинских названия на карте мира стало больше. В Люксембурге появился "Киевский Бульвар", а в Нью-Йорке перекресток Брайтон Бич Авеню и Кони Айленд Авеню в Бруклине переименовали в "Украинский путь".

Работу по переименованию за границей улиц на связанные с Украиной МИД начал в сотрудничестве с украинским коммуникационным агентством Be-it Agency консалтинговой группы One Philosophy после российского вторжения в Украину. В первую очередь, в знак поддержки Украины переименовать предложили именно те улицы, где расположены российские дипломатические и консульские учреждения.









В МИДе сообщили, что в Чехии, Литве, Латвии, Албании, Норвегии и Канаде украинские названия получили улицы и площади, на которых находятся дипломатические учреждения России.



