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14 стран назвали улицы и площади в честь Украины, - МИД. ФОТОрепортаж

Около 20 улиц и площадей в 14 странах мира переименовали или назвали в честь Украины в знак поддержки страны, сдерживающей российскую агрессию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в МИД.

14 стран назвали улицы и площади в честь Украины, - МИД 01

"На сегодняшний день в рамках кампании "Ukraine Street" в знак солидарности с Украиной переименовали или назвали в честь нашей страны около 20 улиц и площадей в 14 странах мира. Это Чехия, Польша, Литва, Латвия, Албания, Словакия, Норвегия, Канада, Венгрия, Эстония, Швеция, Франция, Исландия, Люксембург, США", - говорится в сообщении.

14 стран назвали улицы и площади в честь Украины, - МИД 02

Отмечается, что ко Дню Независимости Украины сразу на два украинских названия на карте мира стало больше. В Люксембурге появился "Киевский Бульвар", а в Нью-Йорке перекресток Брайтон Бич Авеню и Кони Айленд Авеню в Бруклине переименовали в "Украинский путь".

14 стран назвали улицы и площади в честь Украины, - МИД 03

Работу по переименованию за границей улиц на связанные с Украиной МИД начал в сотрудничестве с украинским коммуникационным агентством Be-it Agency консалтинговой группы One Philosophy после российского вторжения в Украину. В первую очередь, в знак поддержки Украины переименовать предложили именно те улицы, где расположены российские дипломатические и консульские учреждения.




14 стран назвали улицы и площади в честь Украины, - МИД 04

В МИДе сообщили, что в Чехии, Литве, Латвии, Албании, Норвегии и Канаде украинские названия получили улицы и площади, на которых находятся дипломатические учреждения России.


14 стран назвали улицы и площади в честь Украины, - МИД 05

Автор: 

МИД (6949) Украина (44941) улица (196) площадь (12)


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Україна, в усьому світі, стала символом відсічі бурлячому неонацистському гівну.
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26.08.2022 16:10 Ответить

Смерть кацапо-ординським шизо-фашистам! Cмерть рашистським окупантам!


Слава Українi !
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26.08.2022 16:19 Ответить
Україна в тренді всього цивілізованного світу завдяки неймовірному героїзму ЗСУ. Однак, поки найкращі наші громадяни воюють і гинуть, виродки із Zeкоманди продовжують грабувати державу знищуючи її зсередини.
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26.08.2022 17:53 Ответить
 
 