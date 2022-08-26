В Беларуси уничтожили очередное место захоронения польских солдат Армии Крайовой времен Второй Мировой. ФОТОрепортаж

В Беларуси уничтожили могилы польских солдат.

Об этом сообщают на странице Союза поляков в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится на сайте Союза, читатель сообщил редакции, что 25 августа солдатское кладбище Армии Крайовой в Сурконтах разровняли с самого утра.

"По полученной информации, разорение кладбища напоминает масштабную спецоперацию. Дороги к месту, где совершается акт варварства, перекрыты полицией. А возмущенным местным жителям, пытающимся оформить совершенное преступление, угрожают заключением. Это также является причиной того, что до сих пор не удалось сфотографировать эти невероятные для 21 века зверства", - говорится в тексте.

Как отмечает издание в Беларуси Reformation, в последнее время в Беларуси было уничтожено несколько мест захоронения польских солдат. Известно о случаях в селах Богданы, Бобровичи, Дындылишки, Микулишки, Качичи, а также в Ивье.

В Министерстве иностранных дел отмечали, что возмущены новостью о том, что кладбище польских солдат в Микулишках Гродненской области уничтожили по приказу белорусских властей. В 1944 году воины 3-й и 6-й бригад Армии Крайовой, составной части Войска Польского, участники операции "Острая Брама" боролись за освобождение Вильнюса от немецкой оккупации и заплатили за это самую дорогую цену. Особенно шокирующим является то, что белорусская сторона совершила эту беспрецедентную атаку непосредственно перед годовщиной операции 7 июля.

"Ликвидация польских могил и мемориальных мест является еще одним и наиболее ярким примером действий минского режима против поляков в Беларуси. Мы решительно осуждаем эту антипольскую кампанию белорусских властей, направленную на затирание следов польскости в Беларуси", - говорилось в заявлении МИД.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина назвал разрушение могил актом варварства.

"Солдатское кладбище Армии Крайовой в Сурконтах опустошено службами минского режима. Очень ошибаются те, кто считает, что человеческую память о героях можно искоренить. Режим поплатится за эти акты варварства", – написал Ясина в твиттер.

Фото: glosznadniemna.pl





