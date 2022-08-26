РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11546 посетителей онлайн
Новости Фото Война
11 276 33

В Беларуси уничтожили очередное место захоронения польских солдат Армии Крайовой времен Второй Мировой. ФОТОрепортаж

білорусь

В Беларуси уничтожили могилы польских солдат.

Об этом сообщают на странице Союза поляков в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится на сайте Союза, читатель сообщил редакции, что 25 августа солдатское кладбище Армии Крайовой в Сурконтах разровняли с самого утра.

"По полученной информации, разорение кладбища напоминает масштабную спецоперацию. Дороги к месту, где совершается акт варварства, перекрыты полицией. А возмущенным местным жителям, пытающимся оформить совершенное преступление, угрожают заключением. Это также является причиной того, что до сих пор не удалось сфотографировать эти невероятные для 21 века зверства", - говорится в тексте.

Как отмечает издание в Беларуси Reformation, в последнее время в Беларуси было уничтожено несколько мест захоронения польских солдат. Известно о случаях в селах Богданы, Бобровичи, Дындылишки, Микулишки, Качичи, а также в Ивье.

В Министерстве иностранных дел отмечали, что возмущены новостью о том, что кладбище польских солдат в Микулишках Гродненской области уничтожили по приказу белорусских властей. В 1944 году воины 3-й и 6-й бригад Армии Крайовой, составной части Войска Польского, участники операции "Острая Брама" боролись за освобождение Вильнюса от немецкой оккупации и заплатили за это самую дорогую цену. Особенно шокирующим является то, что белорусская сторона совершила эту беспрецедентную атаку непосредственно перед годовщиной операции 7 июля.

"Ликвидация польских могил и мемориальных мест является еще одним и наиболее ярким примером действий минского режима против поляков в Беларуси. Мы решительно осуждаем эту антипольскую кампанию белорусских властей, направленную на затирание следов польскости в Беларуси", - говорилось в заявлении МИД.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина назвал разрушение могил актом варварства.

"Солдатское кладбище Армии Крайовой в Сурконтах опустошено службами минского режима. Очень ошибаются те, кто считает, что человеческую память о героях можно искоренить. Режим поплатится за эти акты варварства", – написал Ясина в твиттер.

Фото: glosznadniemna.pl

В Беларуси уничтожили очередное место захоронения польских солдат Армии Крайовой времен Второй Мировой 01
В Беларуси уничтожили очередное место захоронения польских солдат Армии Крайовой времен Второй Мировой 02
В Беларуси уничтожили очередное место захоронения польских солдат Армии Крайовой времен Второй Мировой 03

Автор: 

Беларусь (7891) захоронения (218) Польша (8409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
Лука своєю смертю не помре.
показать весь комментарий
26.08.2022 16:22
+14
Сатанисты парашистские!!!
показать весь комментарий
26.08.2022 16:22
+11
воюють з пам"ятю.
показать весь комментарий
26.08.2022 16:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лука своєю смертю не помре.
показать весь комментарий
26.08.2022 16:22 Ответить
?білоруси? ті що ждуть на печі хто їх асвабадіт?
показать весь комментарий
26.08.2022 16:43 Ответить
Сатанисты парашистские!!!
показать весь комментарий
26.08.2022 16:22 Ответить
воюють з пам"ятю.
показать весь комментарий
26.08.2022 16:23 Ответить
Нет, они воюют со здравым смыслом и человечностью.
показать весь комментарий
26.08.2022 16:24 Ответить
V Baltii ne trogaet zahoronenii.Vse bratskie mogili, hotj i okupantov, soderzitsja v porjadke.A cto tvoritsja s zahoronenijami v parase? Tam svoih nepohoronili esco. Tak cto , zakroi pastj, pridurok.
показать весь комментарий
26.08.2022 17:45 Ответить
Рилли ???

Тут что-то писалось другое, вроде

https://m.censor.net/ru/video_news/3363180/v_rige_demontirovali_pamyatnik_sovetskim_voinamosvoboditelyam_video
показать весь комментарий
26.08.2022 21:19 Ответить
V Rige , pod etim ,uze bivsim , stolbom, ni odin vonjucii okupant ne zahoronen. Tak cto ne *****. Latvija ne trogaet mogil daze okupantov. V Latvii kuca sovkovih bratskih mogil no na denj pobedobesija tam redko kto cveti polozit.
показать весь комментарий
26.08.2022 23:12 Ответить
Бандерівці і прибалти воювали з імперською наволоччю ряжених в комуністів чи фашистів.
показать весь комментарий
26.08.2022 17:48 Ответить
Пам'ятники і могили - різні речі
показать весь комментарий
26.08.2022 18:09 Ответить
Этадругое
показать весь комментарий
26.08.2022 21:15 Ответить
Самонаїбнись, виродку зайвохромосомний.
показать весь комментарий
27.08.2022 00:33 Ответить
А з ким воюювали поляки, коли знищували могили українців у Грушовичах?
показать весь комментарий
26.08.2022 17:47 Ответить
Эй, товарищ два ефрейтора пропавший с цензора 24 февраля, и после этого ты, чмо конченное и порожденный тупыми ушлепками, будешь пытаться кукарекать о том, что вы не тупые гниды - терпилы и просто конченные ублюдки, а типа население ***********?
показать весь комментарий
26.08.2022 16:23 Ответить
Уїбани московські...
показать весь комментарий
26.08.2022 16:28 Ответить
бульбафюрер потвора нацистська
показать весь комментарий
26.08.2022 16:30 Ответить
Армія Крайова знищувала білоруських і литовських партизанів також євреїв знищувала. Генерал дивізії Стефан Ровецький виходив з концепції двох ворогів пргнув щоб і СРСР і Німеччина в ході війни ослабла і таким чино зміцнити Польщу. Також армія Крайова була ворогом УПА.
А чому білоруси ставили памятники солдатам АК коли вони знищували білоруських партизанів і взагалі неннавиділи СРСР.
Чи при СРСР взагалі історію не читали і плутали де ворог а де товариш?
показать весь комментарий
26.08.2022 16:35 Ответить
Не все так просто. 1946 рік. АК і УПА спільно атакують місто Грубешів. Це ж не одна така спільна операція. І що з цим робити?
показать весь комментарий
26.08.2022 16:47 Ответить
Десь траплялись статті з фото де в тому бою УПА обстрілювало німецьку комендатуру з саморобного ...міномету (пристрою) який стріляв морськими торпедами з рельс (щось схоже на конструкцію Катюши)...
показать весь комментарий
26.08.2022 17:18 Ответить
Коли не вистачає сміливості битися з живими то виміщують безпорадність свою на мертвих...
показать весь комментарий
26.08.2022 16:49 Ответить
Ну давай будемо чесними і згадаємо 2020-й рік, коли польські патріоти знищили могилу воїнів УПА в підкарпатському воєводстві.
показать весь комментарий
26.08.2022 17:46 Ответить
Що значить режим? Білоруси самі обрали цього комуняку в 90-х.
Їжте! Зате халкози не розвалив і чисто усюди
показать весь комментарий
26.08.2022 17:06 Ответить
В принципе сябдрысты имеют право на своей территории(хотя де факто это уже губерния рашки) делать что хотят.Поляки недавно также ровняли с землей памятники с воинами УПА.
показать весь комментарий
26.08.2022 17:11 Ответить
лукашеску-пОгань вже "напрацював" в угоду пуйлу на повноцінний трибунал. Поляки будуть проклинати його до сьомого покоління. Те, що він утворив -- річ дуже серйозна. Тепер не впевнений, шо він подохне своєю смертю, зовсім не впевнений...
показать весь комментарий
26.08.2022 17:15 Ответить
Дякую тобі діду, що давив московську гниду!
показать весь комментарий
26.08.2022 17:26 Ответить
В реале тогда было армии у поляков--- людова и краева. Разница там есть. Но к кладбищам и могилам это конечно не имеет отношения. Лука все маски сбросил, надо и там нам держать армию. Либо же упредить. Ведь фронт от Луцка такой длины мы не потянем.
показать весь комментарий
26.08.2022 17:30 Ответить
Виродки... "отвєтка" обов"язково прилетить, з того боку, звідки й не чекатимете. Бо карма панянка вельми винахідлива, злопам"ятна та нещадна.
показать весь комментарий
26.08.2022 17:34 Ответить
Просто цікаво, а чому польща досі не покарала своїх "патріотів", які знищували місця поховання українців, особливо воїнів УПА (Грушовичі,Верхрата)? Чі ето другоє?
показать весь комментарий
26.08.2022 17:44 Ответить
Херой бацька добре вміє воювати з пам'яттю померлих, бо перед ЗСУ як і його патрон пуйло наклав в галіфе. Але Бог все бачить, хоча зразу не карає, бо меч кари небесної вже повис над саюзним гасударством.
показать весь комментарий
26.08.2022 18:02 Ответить
Вот єто бидло і показало що єтот драний ублюдочний колгоспник більш ні дочого розумного нє доріс і пора бульбашним партизанам з цим вилупком розібратися шоб другим нєповадно було.
показать весь комментарий
26.08.2022 19:24 Ответить
Ну щот тут можна сказати,не застосовуючи ненормативну лексику? Казли ви,бульбаші грьобані.
показать весь комментарий
26.08.2022 19:34 Ответить
 
 