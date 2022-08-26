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Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Работа с электоратом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские военные самолеты готовы нести ядерное оружие, - Лукашенко

Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

По логике...

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Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

"Лады" - для нищебродов

Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Кино от ФСБ

Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Подробности

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Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

История одного ДТП...

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Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

В бункере

Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Действительно...

Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Очень скоро...

Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Правильный перевод на русский

Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

...в направлении российского корабля

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Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Новый герб московитов

Больше фотошопов смотрите здесь.

Автор: 

Дугин Александр (46) политика (6966) путин владимир (31260) россия (95515) фотожаба (14383)


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26.08.2022 18:50 Ответить
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26.08.2022 18:51 Ответить
имхо - скипетр в жопе парашного герба вписывается, как влитой, по всем канонам геральдики)
а от половой "плюшевый он вам не димон", судя по шкуре в бункере, перед своим концом поседел ))
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26.08.2022 19:02 Ответить
https://ibb.co/C7y0wgb
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26.08.2022 19:02 Ответить
Кому и кобыла - самолет.
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26.08.2022 19:48 Ответить
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27.08.2022 14:01 Ответить
Подробиці + Правильний перевод росіїською - П'ЯТЬ😂😂
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26.08.2022 19:05 Ответить
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26.08.2022 19:06 Ответить
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26.08.2022 20:33 Ответить
 
 