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Новый российский герб, кино от ФСБ, история одного ДТП. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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По логике...
"Лады" - для нищебродов
Кино от ФСБ
Подробности
История одного ДТП...
В бункере
Действительно...
Очень скоро...
Правильный перевод на русский
...в направлении российского корабля
Новый герб московитов
Больше фотошопов смотрите здесь.
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а от половой "плюшевый он вам не димон", судя по шкуре в бункере, перед своим концом поседел ))