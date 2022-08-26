Схрон россиян с оружием и боеприпасами обнаружили в доме на Макаровщине. ФОТО
В доме на Макаровщине Киевской области, часть населенных пунктов которой находилась под оккупацией российских войск, обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.
Об этом сообщили в Макаровском поселковом совете, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время отработки военными и полицией бывших оккупированных территорий они нашли в помещении гранаты Ф-1, РГД-5, гранатомет, ПЗРК "Перун". А в лесополосе – 3 снаряда к САУ и 5 к РСЗО "Град".
Все находки были переданы взрывотехникам, чтобы их безопасно обезвредить.
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