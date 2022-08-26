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Схрон россиян с оружием и боеприпасами обнаружили в доме на Макаровщине. ФОТО

схрон

В доме на Макаровщине Киевской области, часть населенных пунктов которой находилась под оккупацией российских войск, обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщили в Макаровском поселковом совете, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время отработки военными и полицией бывших оккупированных территорий они нашли в помещении гранаты Ф-1, РГД-5, гранатомет, ПЗРК "Перун". А в лесополосе – 3 снаряда к САУ и 5 к РСЗО "Град".

Все находки были переданы взрывотехникам, чтобы их безопасно обезвредить.

Схрон россиян с оружием и боеприпасами обнаружили в доме на Макаровщине 01

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Автор: 

оружие (10215) тайник (131) Макаров (18)


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Топ комментарии
+12
та схрон с "перуном" точно не кацапским был. Хазяйська людина підібрала, та просто добро треба було під стріхов ховати.
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26.08.2022 20:00
+6
Хм, а передати на передову не додумалися? Чи д'єрмак зайву зброю на передову ні-ні! Щоб бува зайвого кацапа не задвухсотили.
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26.08.2022 19:59
+4
ПЗРК Перун? Откуда он у кацапов!!!???
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26.08.2022 19:49
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ПЗРК Перун? Откуда он у кацапов!!!???
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26.08.2022 19:49 Ответить
Зелені бариги продали.
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26.08.2022 19:56 Ответить
та схрон с "перуном" точно не кацапским был. Хазяйська людина підібрала, та просто добро треба було під стріхов ховати.
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26.08.2022 20:00 Ответить
А чого це Перун, виглядає як звичайна Ігла
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26.08.2022 20:11 Ответить
Представьте себе - они для неискушенного наблюдателя віглядят одинаково. На переднем плане - "игла", на втором "перун":
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26.08.2022 22:25 Ответить
Оце і в мене також питання,це якась колоборація з держзрадою.😭
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26.08.2022 20:45 Ответить
ну знешкодити можна і методом влучання ними у представників армії країни виробника
Бог поміч, хлопці
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26.08.2022 19:51 Ответить
А кацапня казала що схрони були лише у бандерівців.
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26.08.2022 19:58 Ответить
В армії УПА багато було різних ніштяків котрі кацапи потім і собі перейняли .
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26.08.2022 20:31 Ответить
Хм, а передати на передову не додумалися? Чи д'єрмак зайву зброю на передову ні-ні! Щоб бува зайвого кацапа не задвухсотили.
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26.08.2022 19:59 Ответить
 
 