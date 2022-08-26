НАБУ и СБУ задержали на взятке главу Александровского райсуда в Кировоградской области. ФОТОрепортаж
26 августа 2022 года НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили на получении 1 тыс. дол. США взятки судью одного из районных судов Кировоградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, служитель Фемиды получил средства за влияние на принятие решения другим судьей по поводу непривлечения физического лица к ответственности. Его разоблачили сразу после получения неправомерной выгоды.
Предварительная квалификация действий судьи – ст. 369-2 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о донесении лицу о подозрении.
Как сообщили в СБУ, коррупционную схему разоблачили в Александровском районном суде Кировоградской области. Отмечается, что на получении взятки разоблачен председатель этого суда.
Злоумышленник наладил системный механизм "обхода" норм закона для правонарушителей, в связи с чем и попал в поле зрения правоохранителей. Его удалось задокументировать "на горячем" – при получении взятки.
Чиновник обещал гражданину, которого ждал суд за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, за деньги избежать предусмотренной законом ответственности.
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П.С. Ублюдочное. Про твою родословную я не забыл...
ну чого мені його не шкода-не второпаю
На жаль, цього не зробив Порох, хоча після Майдану мав карт-бланш на будь-які реформи в країні. Зрозуміло, цього не зроблять зелені на чолі з єрмаком, портновим і татаровим.
Це - першочергове завдання на "після війни".
По-друге : де ти у моєму коментареві побачив що я пропоную суддю обирати серед водіїв чи бухгалтерів хоча повір мені серед цих категорій працівників більшості суддів варто повчитися порядності ,чесності і вихованості , не кажучи вже про випадки коли у категорію суддів попадають
синочки та дочки діючих служителів Феміди , які два слова стулити до купи не вміють зате знають як все "порішати". Ну і по-третє - повір мені що коли перед людиною буде вибір не між гречкою і просто пустопорожніми обіцянками , а між гречкою та тим що кажуть "від тюрми і суми не зарікайся" , то люди трішки по іншому будуть голосувати , це не "по приколу " за прєзіка , а свою долю раптом що людині в руки віддати ((
P.S. заводь пісню про бота , бо я хвилююся чи бува іще не загнувся ))
Лет 25 назад Леонид Данилыч делал тоже самое...
А так рішення буде приймати Печерський суд суддя Вовк.
через місяць вже буде в Австріі з тупицьким водку жерти
Вовка піймайте! Чи д'єрмак не дозволить?
А щодо Сірожи Ківалова, він випускник Вищої слідчої школи в Рязані, шпацірував в Одесі дільничним а потім сотовариші на базі Одеської школи міліції утворив свій інститут а потім академію а також різноманітні курси. А сам фактично був рішалою у Верховній раді по суддівсько-прокурорській системі. Знаменитий у широких кругах Вовк це його багаторічний помічник ще з часів ЦВК.