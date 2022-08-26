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НАБУ и СБУ задержали на взятке главу Александровского райсуда в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

26 августа 2022 года НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили на получении 1 тыс. дол. США взятки судью одного из районных судов Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

НАБУ и СБУ задержали на взятке главу Александровского райсуда в Кировоградской области 01

По данным следствия, служитель Фемиды получил средства за влияние на принятие решения другим судьей по поводу непривлечения физического лица к ответственности. Его разоблачили сразу после получения неправомерной выгоды.

НАБУ и СБУ задержали на взятке главу Александровского райсуда в Кировоградской области 02

Предварительная квалификация действий судьи – ст. 369-2 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о донесении лицу о подозрении.

Как сообщили в СБУ, коррупционную схему разоблачили в Александровском районном суде Кировоградской области. Отмечается, что на получении взятки разоблачен председатель этого суда.

НАБУ и СБУ задержали на взятке главу Александровского райсуда в Кировоградской области 03

Злоумышленник наладил системный механизм "обхода" норм закона для правонарушителей, в связи с чем и попал в поле зрения правоохранителей. Его удалось задокументировать "на горячем" – при получении взятки.

НАБУ и СБУ задержали на взятке главу Александровского райсуда в Кировоградской области 04
НАБУ и СБУ задержали на взятке главу Александровского райсуда в Кировоградской области 05

Чиновник обещал гражданину, которого ждал суд за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, за деньги избежать предусмотренной законом ответственности.

Читайте также: Чиновница Львовского горсовета с сообщниками подозревается в нелегальной переправке призывников за границу. Изъято 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6158) судья (2646) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+22
Основная масса "юристов" Украины это киваловцы. А чего вы от учеников ******** ждали
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26.08.2022 20:42
+14
Потрібно щоб посада судді була виборною і не пожиттєво , а на певний термін після якого у звичайне життя із правами простого громадянина , а не суперпенсіями і статусом недоторканого пожиттєво , тоді може дійсно отримаємо правосуддя якщо судді знатимуть що закон і для них писаний ((
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26.08.2022 21:07
+13
В Советском Союзе говорили, что кто проработал в торговле 5 и более лет можно сажать без суда и следствия... Ио же самое можно сказать и про украинских судей. Разница только в одном - и три года достаточно
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26.08.2022 20:37
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Ніколи такого не було і ось знову
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26.08.2022 20:30 Ответить
Основная масса "юристов" Украины это киваловцы. А чего вы от учеников ******** ждали
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26.08.2022 20:42 Ответить
Я жду,когда сроки им будут таки давать,рассмотрение таких дел должно быть в приоритете,никаких на поруки или залогов,а начинаться должны сроки от десятки.
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26.08.2022 21:24 Ответить
вообще то большинство "юристов", это из харьковской академии ярослава мудрого. так что ненадо ля-ля
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27.08.2022 00:18 Ответить
Не вообще, а конкретно - ты баран. Засунь свой ком себе в задницу... Кивалов преподает право более 30 лет. При чем тут Харьков, дегенерат?
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27.08.2022 06:39 Ответить
баран твой папа, который вовремя из твоей мамы не высунул. процент выпускников академии кивалова в украине, намного меньше выпускников юр академии ярослава мудрого в харькове. так что твой пост такой же дебильный, как и ты
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27.08.2022 12:41 Ответить
Высер латентного болвана. Еще раз пасть откроешь, нулевка недоношенная, я тебе про твою родню такого расскажу, что у тебя, имбецил, не только волосы - лысина дыбом встанет. Запомни это, тупорылая овца
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27.08.2022 14:51 Ответить
значит попал в больное место. что, родители бухари, не предохранились вовремя за неимением денег на кондом, вот ты и родилось?
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27.08.2022 19:33 Ответить
Это значит только то что ты конченая Марья Ивановна с Голубого огонька. Додик. Где ты в 14 году был? 100% под стол ссал. ходил и в штанишки мочился
П.С. Ублюдочное. Про твою родословную я не забыл...
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27.08.2022 20:26 Ответить
дебильное, я с 2015-го года участник боевых действий. с 2014 по 2020 й служил в армии. 3 полк спецназа. так что лучше за своими бухарями - родителями следи.
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27.08.2022 20:50 Ответить
тєбя посадят -а ти нє воруй (с)

ну чого мені його не шкода-не второпаю
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26.08.2022 20:34 Ответить
А мені його шкода, такий молодий в обідраних і обторочених шортиках і всього ---- 1000 у.е. Так це ж провокація, самі направили чоловічка, який не захотів платити штраф у ту ж 1000у.е. і позбуватись посвідчення водія. Як на мене, то такого "чесного" , " не гребущого" можна було б висунути на посаду у Верховний суд, щоб мільйонерів "підрізати", монополію ліквідувати. Ніякої логіки і стратегії. А де ті, які мільйонами хапали і були затримані, чи є вироки???
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26.08.2022 22:37 Ответить
та ще і купюри старого зразку , геть нищеброд . заплямував честь мундиру , таке позорисько..
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27.08.2022 08:50 Ответить
Ничего не меняется, потому и война, разруха в головах...
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26.08.2022 20:35 Ответить
Та треба з чогось вже починати, 100 заарештують, а 101-й вже почне думати.
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26.08.2022 20:36 Ответить
Та ніфіга..от якщо 10рьох ростріляти нах..оттоді 11тий може задумаєтся...
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26.08.2022 20:51 Ответить
так, задумається - і придумає: таксу хабаря в 10 раз збільшити
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26.08.2022 21:38 Ответить
А що там Печерний суд? А нічьо!
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26.08.2022 20:36 Ответить
В Советском Союзе говорили, что кто проработал в торговле 5 и более лет можно сажать без суда и следствия... Ио же самое можно сказать и про украинских судей. Разница только в одном - и три года достаточно
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26.08.2022 20:37 Ответить
Потрібно щоб посада судді була виборною і не пожиттєво , а на певний термін після якого у звичайне життя із правами простого громадянина , а не суперпенсіями і статусом недоторканого пожиттєво , тоді може дійсно отримаємо правосуддя якщо судді знатимуть що закон і для них писаний ((
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26.08.2022 21:07 Ответить
Перехід на принцип виборності суддів (на 4 роки, не більше 2-х термінів, вибори суддів першої інстанції проводяться в межах ОТГ, жодної пожиттєвої недоторканості і пільг) у наших реаліях - єдиний вихід з цього 31- річного замкнутого кола тотальної корумпованості судової влади.
На жаль, цього не зробив Порох, хоча після Майдану мав карт-бланш на будь-які реформи в країні. Зрозуміло, цього не зроблять зелені на чолі з єрмаком, портновим і татаровим.
Це - першочергове завдання на "після війни".
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26.08.2022 21:34 Ответить
Може і так , хоча в межах однієї ОТГ суди мати - накладна справа , не завжди ОТГ охоплює весь район , вже маємо гіркий досвід роздування місцевих адміністрацій , я особисто знаю одну ОТГ де при входженні п"ятої частини населених пунктів району штати всіх служб перевищили кількісно колишні районні , увесь бюджет ОТГ іде на виплату зарплати ледарів (( Колись у районі ЦНАП мав у своєму складі 3 -х працівників і все встигали робити , тепер у громаді - 6 , а таких громад на території району колишнього теж 6 , у громаді створено власний земельний відділ , при цьому продовжує функціонувати повним складом районний ДЗК , у кожній громаді свої відділи освіти , шерифи , відділи культури , управління у справах молоді і спорту , фінвідділи ......... якийсь маразм а не реформа , на яку додатково наклалося обрання місцевих депутатів на хвилі популярності зеплісняви (( кожне рішення сесії місцевої ради якщо не дерибан , то відкритий ідіотизм і нікому тепер до цього немає діла (( От у таку ОТГ іще і суддю власного ((
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26.08.2022 21:47 Ответить
Ну як варіант об'єднувати 3-4 ОТГ в один "виборчий округ". Але люди мають знати того суддю, що за чел, крав чи не крав, брехав чи не брехав, тобто - довіряти його репутації, і мати можливість контролювати його діяльність через інструмент виборів.
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26.08.2022 23:08 Ответить
что за бред? тоесть ты предлагаешь назначать судью не по знаниям и профессиональным навыкам, а по голосованию? мало депутатов, которые за гречку голоса скупают на выборы? теперь что б и в судьи назначали только тех, кто способен толпу купить?
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27.08.2022 00:21 Ответить
"Бред " сивої кобили те що ти написав . По-перше - скільки ти часу провів у суді , бо я там у загальному пару років власного життя витратив і хто і як судові рішення готує знаю непогано .
По-друге : де ти у моєму коментареві побачив що я пропоную суддю обирати серед водіїв чи бухгалтерів хоча повір мені серед цих категорій працівників більшості суддів варто повчитися порядності ,чесності і вихованості , не кажучи вже про випадки коли у категорію суддів попадають
синочки та дочки діючих служителів Феміди , які два слова стулити до купи не вміють зате знають як все "порішати". Ну і по-третє - повір мені що коли перед людиною буде вибір не між гречкою і просто пустопорожніми обіцянками , а між гречкою та тим що кажуть "від тюрми і суми не зарікайся" , то люди трішки по іншому будуть голосувати , це не "по приколу " за прєзіка , а свою долю раптом що людині в руки віддати ((
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27.08.2022 00:37 Ответить
люди будут голосовать за гречку в любом случае. процент тех, кто голосует по убеждениям, а не за подачки, очень мал. с судами имею дело почти 20 лет, и намного лучше тебя знаю их "кухню". про водителей и бухгалтеров я не говорил, я говорил про знания и профессионализм. ты предлагаешь выбирать судью из числа юристов по мнению народа, а не по его способностям. таким образом какой то юрист с образованием полученным в селе в бурсе, без опыта и знаний, но умеющий ездить по ушам избирателям, может стать судьей, в отличии от юриста с образованием хорошего вуза, опытом и знаниями, но который не сумеет себя показать перед избирателями. офигенный критерий отбора в судьи
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27.08.2022 12:48 Ответить
Так патетично написав ,.... одне із двох , або сам суддя , або суддівський синок (( Щодо років проведених у суді - ти " імєл дєло с судамі 20 лєт " , а я тобі написав про чистий час у судах проведений, а за роками - так застав іще тих суддів що кпсс присягали - з 1989 (( так що охолонь , знавець кухні )) знаю я як судові рішення помічники судді готують , знаю як буває що стуляють до купи мотивуючу і резулятивну частини із різних справ а потім ніхто не знає що із такими рішеннями робити , знаю про рішення із політичної доцільності не тільки по конституційному судові ; наслуханий про рішення "кваліфікованих" , "талановитих" , з освітою не бурсаківською , суддів печерського , київського апеляційного , районних київських , зашкварених обласних , засівальників бачив , консерваторів споглядав , на бухих із пєстіками надивився , ага згадав іще одного кадра - він рішення приймав при іконах і кадилі запаленому в кабінеті суду кидаючи жереб (( Оце ***** " еліта" з " хорошим образованієм і опитом " ((( Так що заткнися і не кувікай , породження системи кривосуддя ! На цьому все , бажаю тобі на власній шкурі відчути всі " переваги" " досвідченого судочинства " !
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27.08.2022 13:08 Ответить
АБИЗЯНА, Я НЕ СУДЬЯ И НЕ СЫН СУДЬИ.Я АДВОКАТ. ДО ЭТОГО БЫЛ ЮРИСТОМ В АРМИИ 7 ЛЕТ. ДО ЭТОГО СЛЕДОВАТЕЛЕМ. А ЗАТЫКАТЬ БУДЕШЬ СВОЮ ЖЕНУ, ЧТО Б ОНА МЕНЬШЕ У ДРУГИХ В РОТ ЧТО НЕ ПОПАДЯ БРАЛА
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27.08.2022 19:31 Ответить
Я вже зрозумів що ти мавпа , єдине що залишилося - вияснити яка саме : гамадрил чи орангутанг (( Ну а щодо затикання - побажаю щоб і твоя заткнулася швиденько і опинилася там , де моя вже вісім років спочиває (( а невдовзі щоб і тебе загребли , а там де загребуть відхоже місце зробили ! Воно "адвакат абразованний " (( лайно ти на лозинці !
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27.08.2022 20:52 Ответить
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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28.08.2022 02:17 Ответить
Обісрався ? Обтікай ! І думай коли своїм помелом теліпаєш , бо карма вона штука цікава ........ адвокатік !
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28.08.2022 11:20 Ответить
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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28.08.2022 11:58 Ответить
Тепер я знаю яка ти мавпа - перната )) Ну а що це за звір - почитай у інтернеті !
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28.08.2022 21:19 Ответить
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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28.08.2022 23:36 Ответить
Гірше дурного адвоката - тупий адвокат , саме такий ти і є ; =>
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28.08.2022 23:44 Ответить
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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28.08.2022 23:49 Ответить
Посмокчи тут: =>
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29.08.2022 00:04 Ответить
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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29.08.2022 00:45 Ответить
Як там твоя ротобралка ? Ти бігом починай вже гроші відкладати , бо невдовзі великі трати передбачаються , цей процес нині дорогуватий (( і собі про пам"ятничок заздалегідь потурбуйся , бо потім нікому ти , лайно , не потрібний будеш , зариють як дохляку скотячу ))
P.S. заводь пісню про бота , бо я хвилююся чи бува іще не загнувся ))
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29.08.2022 00:54 Ответить
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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29.08.2022 12:29 Ответить
Ти дивися , вже деменція почалася , забуваєш про написане , повторюєшся , від завтра почнеш під себе ходити так що памперси запасай )) Привіт ротоберущій !
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29.08.2022 13:43 Ответить
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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29.08.2022 18:08 Ответить
Живий і навіть пам"ятаєш одну фразу (( ну для психлікарні вистачить ))
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29.08.2022 20:59 Ответить
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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29.08.2022 22:38 Ответить
Конфіскувати майно в користь ЗСУ
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26.08.2022 20:37 Ответить
То підкинули,бо українські самі чесні судді та хабарі-речі не сумісні...
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26.08.2022 20:39 Ответить
А яке покарання за водіння автомобіля у стані алкогольного сп'яніння?
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26.08.2022 20:41 Ответить
Дивлячись для кого - для простого сірого якого п"яненьким зупинили на блокпосту - штраф , позбавлення прав на водіння і конфіскація авто на потреби ЗСУ ; для депутата ВР із жидівською пикою що вчинив п"яним за кермом аварію з постраждалими , пропонував хабар поліції і намагався втекти з місця аварії - 800 грн штрафу за рішенням суду , та й то не йому , а його знайомому ; для соплячки 19 річної зі Львова з грошовитими батьками і власним джипом за аварію на митниці з двома тяжко травмованими , п"ятьма розбитими авто - громадське засудження (( Вам яке покарання ближче до душі , бо список можна продовжувати .......
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26.08.2022 21:15 Ответить
17 000 штраф и лишение прав на год
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27.08.2022 00:31 Ответить
Дуже непатріотично. В гривнях треба брати.
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26.08.2022 20:41 Ответить
Так , бляха , на обмінниках заборонили курс виставляти ))
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26.08.2022 21:16 Ответить
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26.08.2022 20:42 Ответить
вот так эта фемида и ее дети и родители живут всегда.
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26.08.2022 20:43 Ответить
Я починаю вірити в магію числа 73: 73 % правоохоронців підараси; 73% депутатів пасивні підараси; 73% суддів і прокурорів активні підараси . Ця лвлада зробила нормальних сексуальною меньшістю
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26.08.2022 20:52 Ответить
Чуваки в Турборежиме имитируют бурную деятельность...
Лет 25 назад Леонид Данилыч делал тоже самое...
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26.08.2022 20:54 Ответить
Відпускайте під заставу у 200 грн., через два дні він буде у Відні чи в Монако. Схема відпрацьована...
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26.08.2022 20:56 Ответить
Якби рішення приймав військово-полевий суд - то можливо і розстріляли.
А так рішення буде приймати Печерський суд суддя Вовк.
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26.08.2022 21:04 Ответить
Хрін там у Монако , його печерне правосуддя виправдає іще заставлять і компенсацію виплатити ! То ж не хабар , то воно волонтерам на гумдопомогу скидалося а набу не розібралося , а камери завтра дивним чином запис зітруть (( Он у депутата ВР наркотичне сп"яніння дивним чином розвіялося а тут якісь десять сувенірних календариків (( Всього десять , нещодавно випустили "ангела" у якого таких календарів у багажнику було кілька сот тисяч , а тут немає на що глянути і у всього суду рила в пуху ((
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26.08.2022 21:23 Ответить
а его никто и не закроет. тут не взятка (привет "грамотным" авторам статьи), а злоупотребление влиянием. максимум 5 лет. значит преступление средней степени тяжкости. за такое под стражу не берут. будет просто подписка. даже если его приговорят - максимум условно года 3 или шлтраф 34 000 гривен. но скорее всего дело как обычно затянется на 2-3 года и благополучно "умрет" в архиве. потому он и убегать никуда не будет.
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27.08.2022 00:27 Ответить
Потрусіть всіх суддів, прокурорів, митників,податківців та інших працівників всяких дозвільних установ, на знайдені гроші можна буде на кілька років орендувати цілий ВПК США та Німеччини без всякого ленд-лізу.
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26.08.2022 21:05 Ответить
А де дівся Чавус? Воює?
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26.08.2022 21:16 Ответить
Він потерпіла сторона ((
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26.08.2022 21:24 Ответить
1000???? 1000 долларів???? СБУ і НАБУ???... вартість самой операції по аналітичній ставці приблизно 700тис. грн???? Це що????? А Трухін невинний))))
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26.08.2022 21:18 Ответить
повістку в зуби і на передову
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26.08.2022 21:28 Ответить
тварей на фронт
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26.08.2022 21:29 Ответить
гроші що схопили заберуть,
через місяць вже буде в Австріі з тупицьким водку жерти
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26.08.2022 21:34 Ответить
не будет. его никто не приговорит
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27.08.2022 00:28 Ответить
Ото новина...
Вовка піймайте! Чи д'єрмак не дозволить?
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26.08.2022 21:36 Ответить
Повесить прямо в суде ублюдка по ЗВВ!
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26.08.2022 21:45 Ответить
свині свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по країні
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26.08.2022 22:06 Ответить
хм. а чого ж суддів Дарницького суду м. Києва не викрили, що вони Трухіна виправдали?
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26.08.2022 22:13 Ответить
Дуже позитивний факт, бажано щоб не залишився одиничним, а перейшов у звичайну процедуру-0 чим більше суддів до цюпи, тим більше справедливості в суспільстві, бо наші судді звичайні стригалі долярової вовни.
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26.08.2022 22:37 Ответить
Та ничого йому небуде
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27.08.2022 16:21 Ответить
Недавно ВАКС дав 4 рочки судді із Луцька за таку ж справу, але той поступив хитріше, взяв бабло і упросив іншого суддю закрити адмінку за пянку. А тут 1000 баксів за закриття пянки, та ще для села, дорогувато однако. Видать, геть на підсосі був, не несли.
А щодо Сірожи Ківалова, він випускник Вищої слідчої школи в Рязані, шпацірував в Одесі дільничним а потім сотовариші на базі Одеської школи міліції утворив свій інститут а потім академію а також різноманітні курси. А сам фактично був рішалою у Верховній раді по суддівсько-прокурорській системі. Знаменитий у широких кругах Вовк це його багаторічний помічник ще з часів ЦВК.
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28.08.2022 23:38 Ответить
 
 