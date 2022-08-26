НАБУ и СБУ задержали на взятке главу Александровского райсуда в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

26 августа 2022 года НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили на получении 1 тыс. дол. США взятки судью одного из районных судов Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, служитель Фемиды получил средства за влияние на принятие решения другим судьей по поводу непривлечения физического лица к ответственности. Его разоблачили сразу после получения неправомерной выгоды.

Предварительная квалификация действий судьи – ст. 369-2 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о донесении лицу о подозрении.

Как сообщили в СБУ, коррупционную схему разоблачили в Александровском районном суде Кировоградской области. Отмечается, что на получении взятки разоблачен председатель этого суда.

Злоумышленник наладил системный механизм "обхода" норм закона для правонарушителей, в связи с чем и попал в поле зрения правоохранителей. Его удалось задокументировать "на горячем" – при получении взятки.





Чиновник обещал гражданину, которого ждал суд за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, за деньги избежать предусмотренной законом ответственности.

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