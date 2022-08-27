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В лагере под Мариуполем оккупанты учат детей стрелять и ненавидеть Украину, - горсовет. ФОТО

В захваченном российскими войсками поселке Мелекино под Мариуполем оккупанты обустроили лагерь, где детей учат стрелять и ненавидеть Украину.

Об этом в телеграме сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

В лагере под Мариуполем оккупанты учат детей стрелять и ненавидеть Украину, - горсовет 01

"Оккупанты продолжают воплощать в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В селе Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где "промывают мозги", учат стрелять и ненавидеть Украину", - говорится в сообщении.

Читайте также: Мариупольских родителей заставляют отдавать детей в школы оккупантов. Угрожают штрафами и лишением родительских прав, - Андрющенко

В лагере под Мариуполем оккупанты учат детей стрелять и ненавидеть Украину, - горсовет 02
В лагере под Мариуполем оккупанты учат детей стрелять и ненавидеть Украину, - горсовет 03

Читайте також: Маріупольських батьків примушують віддавати дітей до шкіл окупантів. Погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав, - Андрющенко

В лагере под Мариуполем оккупанты учат детей стрелять и ненавидеть Украину, - горсовет 04

Автор: 

дети (6492) Мариуполь (5712) оккупация (10137)


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Топ комментарии
+56
Вот собственно для чего рашисты и заставляют сдавать детей ы школы. Думаете их там математике будут учить? В кремле хотят нашими же детьми против нас же и воевать.
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27.08.2022 00:46
+39
Вгадайте з одного разу: якою мовою всі ці діти розмовляли від народження і донині у своїх родинах?
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27.08.2022 00:57
+32
Красная нечисть. Сами ******** и детей ********* хотят сделать. Лучше покажите им разорванных на куски орков. Игра будет называться, собери папку из кусков мяса разбросанных по посадке.
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27.08.2022 00:50
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Вот собственно для чего рашисты и заставляют сдавать детей ы школы. Думаете их там математике будут учить? В кремле хотят нашими же детьми против нас же и воевать.
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27.08.2022 00:46 Ответить
Вони дуже "Лади" ******* ті рашисти...
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27.08.2022 01:01 Ответить
для того самого 100 тисяч "евакуйовані" в парашу, для того самого "усиновлюють" тисячі дітей!
про це трба не кричати, ВОЛАТИ на увесь всесвіт!

вони суки, відбмвають свої втрати населення за наш рахунок, багатократно відбивають. Бо параша - виморочна країна!
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27.08.2022 01:04 Ответить
І хто має кричати, Верещук?
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27.08.2022 07:01 Ответить
Вони так завжди робили- винищували корінне населення. Згадайте тільки голодомор.
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27.08.2022 07:13 Ответить
Рашці, все одно скоро звізда, так записано у Святому Писанні (в ньому Раша названа північним царем, який обов'язково буде знищений) а Пуйло думає що буде вічно жити, і на ньго буде працювати все це гарматне м'ясо? Ні, старе ботоксне чучело буде вічно горіти у вогнянній геєні і ніхто цю тварину від цієї участі не спасе...
Це їхня агонія, в якій московити судорожно хапаються за соломинку, щоби спасти і свою популяцію, і свою недоімперію. Але будуть всі знищенні фізично.. Як то кажуть Амінь.
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27.08.2022 09:40 Ответить
Це не можуть бути маріупольські діти після тих жахіть у них на очах... Це або орківьскі або скоріш за все дамбасянські, батьки на море віддали, а там їм мізки промивають
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27.08.2022 02:47 Ответить
Население Мариуполя такое же ватное как и Донецкое, на выборах почти 70 % голосовали за прорусского Шария. В 2014 г. массово орали "Путин введи войска". Несмотря на то, что рашисты сделали с Мариуполем, эти жители валят все на "Азов". А уехавшие за границу обгаживают там Украину.
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27.08.2022 11:23 Ответить
вопрос почему хаймарс не летит туда
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05.09.2022 10:42 Ответить
Куда? По детям? Я уверен что орки специально для етого их и держат. Чтобы потом обвинить ВСУ в убийстве детей американскими ракетами. А если ВСУ не ударит то орки сами взорвут етих детей и обвинят мол ето сделала Украина. Типо как в Еленовке с военнопленными.
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05.09.2022 10:55 Ответить
где ты видишь дитей это вампиры вурдалаки в няшном тельце и личике манят манят а потом хвать за шею..и потянут тебя в ватное кубло смаковать доедать.....0))
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05.09.2022 16:08 Ответить
Разве убийцы могут научить детей чему-то хорошему?
Учат убивать
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27.08.2022 00:46 Ответить
На першому фото орківська личинка вчиться вмирати?
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27.08.2022 03:32 Ответить
та нехай хоч усі передохнуть, Земля від лайна звільниться!
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27.08.2022 09:42 Ответить
Янычары
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27.08.2022 00:50 Ответить
Красная нечисть. Сами ******** и детей ********* хотят сделать. Лучше покажите им разорванных на куски орков. Игра будет называться, собери папку из кусков мяса разбросанных по посадке.
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27.08.2022 00:50 Ответить
набір пазлів "Склади кацапа: бурята, кадировця, руssкого"
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27.08.2022 09:08 Ответить
В СССР нас тоже учили ненавидеть "капиталистический Запад".
Но дети в школе всё равно рассказывали анекдоты и про Ленина,
и про Брежнева, и про Чапаева, и пионерский галстук назывался ошейником и носить его было запа_ дло.
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27.08.2022 00:53 Ответить
То смотря еще в каком регионе кто живет. А дамбаситы и так особым умом и сообразительностью не отличаются. А им еще и последние мозги промоют путинской мочой. Еще до полномасштабной войны лично наблюдал как переселенка из дамбаса в киевской школе в коридоре пенилась и брала за грудки учителя за то что тот ведет урок на украинском языке. А ее видители рузкогаварящий сынок нислова по украински не понимает и понимать не желает.
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27.08.2022 01:02 Ответить
А пам'ятаєте кампанію 90-х "Схід і Захід разом!"? Пам'ятаєте тисячі донецьких школярів, котрих возили в Галичину? Ну, шоб дружить! Пам'ятаєте, як тим донецьким діткам в Галичині небо прихиляли, обдаровували і на руках носили? Так ось, пройшов час і фейсбук розказав, що майже всі ті школярики підросли і воюють проти України.
Генетика - то серйозна наука...
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27.08.2022 05:43 Ответить
а звідки батків тих школярів понавезли свого часу на схід України?
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27.08.2022 06:53 Ответить
Я сьогодні побачила одне із інтерв'ю Золкина з доунбаським ідіотом з промитими мізками який пішов "захищати свою сім'ю від йому 47 років а виглядає як 75 літний дід , Золкім його питає: "А від кого ви захищали свою сім'ю? "
" Я захищав від українців які нас бомбили 8 років і я там Росію не бачив у 2014 році ".
Я не знаю як у Золкина хватає на цих идиотів терпіння, він цьому дурбецалу показує відео з рашистами , а цій уйобок кажє що воно політикою не інтересується.
І скільки там таких покидьків через які вмирають наші найкращі хлопці. Їх там неміряно у цьому Даунбасі.
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27.08.2022 07:26 Ответить
бо таких треба тільки пускати в расход, а не в полон брати, з цих зомбованих толку вже ніколи не буде, там путін і рашка головного мозку...
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27.08.2022 09:45 Ответить
Так.
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28.08.2022 08:42 Ответить
Вгадайте з одного разу: якою мовою всі ці діти розмовляли від народження і донині у своїх родинах?
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27.08.2022 00:57 Ответить
а угадайте, за кого голосовали их родители?
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27.08.2022 01:16 Ответить
Не за Порошенко точно
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27.08.2022 01:27 Ответить
Ответ знают все - на "великом и могучем" т. сказать.
Сколько националностей , столько и языков.
И только расея решила, что их язык самый великий
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27.08.2022 01:26 Ответить
На українській наразі все навчання було.
Вони примусом відміняють навчання на українській у школах на окупованих територіях.
Мова, це не панацея. Вона не врятувала Україну від большевіків у 1918, не врятувала західну Україну від Сталіна у 1940-50 і роки, не врятувала чеченців, нікого не врятувала.
Треба бути дуже наївним, думати, що мова це щит.
Це додаткові бали захисту, але не більше того.
Врятують тільки збройні сили України.
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27.08.2022 03:16 Ответить
Если бы не пакт Молотова-Риббентропа, через 50 лет Западная Украина была бы полностью ополячена. Если бы даже там что-то осталось вряд ли бы они захотели в "русскую" Украину. Пора уже признать что даже сейчас на западе и востоке Украины живут совершенно разные народы.

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27.08.2022 10:53 Ответить
И сравнение не в пользу востока. Но в любом случае народ, даже на востоке Украины это совсем не тот что живет в россии.
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27.08.2022 11:28 Ответить
Дивлячись на кількість кацапомовних, в тому числі тут в коментарях, сумно стає за майбутнє України. Критикувати росію по російськи це якись сюрреалізм
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27.08.2022 09:14 Ответить
Дивлячись на кількість патрітов, які сидять у Польщі і повчають українців в Україні що і як їм робити, сумно стає за майбутнє Польщі.

ти вже польский паспорт отримав? чи ще на ВНЖ під'їдаєшся?

приїзди може взад, та вступай до лав ЗСУ? покажеш на власному прикладі як критикувати росію на полі бою?
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27.08.2022 09:55 Ответить
По темі написаного можеш щось сказати? Міг би давно мати польський паспорт, але мені цього не треба, а за допомогу ВСУ, краще знають їхні бухгалтери які бачать перерахунки
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27.08.2022 10:05 Ответить
Я по темі тобі і кажу: сиди в Польщі мовчки! І в ВСУ немає бухгалтерів, так шо харе *******, "допомагач"!
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27.08.2022 10:08 Ответить
"Міг би давно мати польський паспорт, але мені цього не треба" - мрієш все життя просидіти в статусі гатсарбайтера? Чи з'їбався щоб до війська не забрали? А як тільки відмінять військовий стан - знову через кордон почнеш в трусах цигарки і горілку таскати?
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27.08.2022 10:11 Ответить
*****, розмова з тобою закінчена
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27.08.2022 10:24 Ответить
Мій ***** тобі в рота не влізє, чмо з малого прикордонного руху
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27.08.2022 10:55 Ответить
В чому проблема шановний?
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27.08.2022 10:30 Ответить
Ботають на фені?
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27.08.2022 10:17 Ответить
Путлєрюгенд.
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27.08.2022 01:03 Ответить
Садизм на экспорт: русские наемники в ЦАР сеют ужас

Чт, 06/05/20

Наивные аборигены поначалу смотрели на них как на освободителей

Местные жители обвиняют россиян в грабежах и поджогах домов.

"Они не покупают еду. Когда им хочется поесть, они убивают животных, которых держат люди", - рассказал RFI один из местных жителей.

А в городе Бенцамбе, по свидетельствам очевидцев, наемники сожгли 120 домов.

https://crime-ua.com/node/28628
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27.08.2022 01:04 Ответить
А у нас такие же "наивные аборигены" отдают своих детей в руки убийц и садистов
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27.08.2022 01:05 Ответить
Вільну людину не можна здолати. Можна тільки вбити. Тому й хочуть вбити всіх нас.
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27.08.2022 01:10 Ответить
что-то подсказывает, что родителям этих детей свобода не была нужна.
Абыбезбандер.
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27.08.2022 01:17 Ответить
а шо там гамнести интернешенел? нигде не свербит?
а понтифику эти дети нигде не жмут?

лицемеры херовы
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27.08.2022 01:21 Ответить
Тут прикладом може стати "реакція" "оон", де одна із ґоворящіх ґолов, побажала щоб під час ракетних обстрілів інфраструктури в Україні "всє сторони прідєрживалісь правіл ".
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27.08.2022 08:51 Ответить
Потом их дети будут убиты на очередной войне, которую устроит расея. Ибо она воюет столько, сколько существует
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27.08.2022 01:22 Ответить
это дети не начальных класов и соображают что происходит...это дебилы или привезеные для картинки
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27.08.2022 01:30 Ответить
Бидло залишилось разом із дітьми , чекаючи кацапів 😠
зрадників чекає дуже поганий фінал 😠
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27.08.2022 01:30 Ответить
все еманулись, ну что ж такое
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27.08.2022 01:31 Ответить
В цих дітей ще трупи родичів не охолонули, а вони вже з посмішками ненавидять Україну та радіють бумажкам від їхніх вбивць?!

Невже таки є він - "народ Бамбаса"?!
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27.08.2022 01:31 Ответить
Подивіться бодай одне інтерв'ю Золкіна з військовополоненими з Донбасу. Ви будете дуже шоковані розвитком їхнього головного мозку.
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27.08.2022 07:31 Ответить
Та мені не потрібно ніяких інтерв'ю - в мене наживо є аж три таких екземпляри: з Донецька, з Горлівки та з Краматорську. Страшне!
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27.08.2022 13:10 Ответить
А я трохи підсіла на Золкіна особливо його останні інтерв'ю з цими дебілами з Луганська та Донбасу - це просто якийсь сюр.
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28.08.2022 08:47 Ответить
З дебільшого у мене нема питань до цих дітей. У мене є купа матюків, нецензурних епітетів і навіть декілька пунктів призначення з анатомічними назвами, для їх "батьків"...
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27.08.2022 01:32 Ответить
Шабаш секты сатанистов.
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27.08.2022 02:02 Ответить
а от куда их взяли вопрос..почему не летит хаймарс ...покажите зеленскому жданову киму арестовичу и пианковскому главным советникам..
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27.08.2022 02:03 Ответить
Де наше СБУ???!!! У нас в тилу по Західній Україні ДРГворога під прикриттям хресного ходу московських попів ходить та знімає пересування військової техніки та військові об*єкти.
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27.08.2022 02:42 Ответить
там вани баканова с херугвой в толпе никто не видел? у него сейчас много свободного времени для туризма.
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27.08.2022 04:33 Ответить
Паломники, млядь
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27.08.2022 07:33 Ответить
это война и военное положение? Давно уже дубинками разогнали и плевать во что они верят. Потом спрашиваете почему предателей 70% в Украине.?
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27.08.2022 08:41 Ответить
по количеству проголосовавших за Гундосика?
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27.08.2022 09:58 Ответить
Кто эти накачанные бугаи?

Меня вообще поражает, что в такой патриотичной области столько лет
находится кубло РПЦ-ФСБ

Ивано - франковцы, как вы это терпите, что с вами?
Вони катували ваших батьків і дідів , а ви як барани ходите до цієї секти?
І не кажіть, що не ходите, я знаю, що ходите.
Що з вами?
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27.08.2022 10:34 Ответить
Монастир перебуває в оренді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82) Української православної церкви . (УПЦ МСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ)

Монастир став оплотом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікації регіону, після указу Миколи II https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 - осередком діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 ЧОРНОЇ СОТНІ .

Зокрема, тут друкували антиукраїнський «Почаевский листок» - «речник» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Союзу російського народу»

https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939 р. після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A0%D1%96%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 договору Молотова-Рібентропа між Фашистською Німеччиною та владою СРСР про приєднання західних регіонів України до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР , лавра увійшла в молитовне спілкування з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Російською церквою .

З 1988 до листопада 1990 року намісником Лаври був Митрополит Київський (з 13 серпня 2014) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B9_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) ОНУФРІЙ (Березовський) .

З https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 року Лавра є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F ставропігіальним монастирем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82) РПЦвУ .
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27.08.2022 10:49 Ответить
у 1990-ті роки на території Лаври було спалено книжки, які правдиво відображували історію святині

17 липня 2003 року уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича прийняв розпорядження № 438-рhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0#cite_note-%D0%86%D0%A11-24 [24] «Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври», лавру передали на 49 років у безкоштовне користування представникам УПЦ МП

ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК

«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,
ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ

У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни
https://uk.wikipedia.org/wiki/ ********************* Лавра
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27.08.2022 10:54 Ответить
24 августа вышло около 5 тысяч верующих УПЦ МП (РПЦ-ФСБ), которые направились крестным ходом в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Тернопольская область)

вопреки запрету на массовые мероприятия

Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш ДЕ РЕАКЦІЯ СБУ ТА ОПи ???!
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27.08.2022 11:07 Ответить
Расейские засланые казачки?

ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК

«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,

ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»
https://uk.wikipedia.org/wiki/ Почаївська_Успенська_ Лавра
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27.08.2022 11:21 Ответить
Справа гіркіна-стрєлкова живе...
Той теж спочатку з ходою ходив.
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27.08.2022 11:37 Ответить
Якщо ці дітиска є з невеликого села,в якому є тільки одна церква з фанатичним попом московського патріархату і одна єдина школа,вчителі якої плакали на похороні Брєжнєва-то ніяких претензій до поведінки цих дітей в мене немає,тому що навіть,якщо вони є українцями по крові,але перебуваючи в такому агресивному до України середовищі вирости українцями в них шансів було дуже мало.Ці діти є майбутньою великою проблемою для України.Тому держава Україна повинна задуматися в чому є причина,що такій великій кількісті громадян України є так легко взяти зброю в руки,щоб воювати проти України.
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27.08.2022 03:12 Ответить
Поехавшей мозгами народ Донбасса вы считаете " великою кількістью громадян України?" Це шакали з російськими паспортами, а не громадяни України.
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27.08.2022 07:37 Ответить
Готують яничар. Тільки при живих батьках-манкуртах.
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27.08.2022 04:31 Ответить
Це якийсь літній табір, куди або примусово наших , або кацапських дітей завезли для картинки.

Мені дуже цікаво, що це за даун зображений на червоній звєздє? Вперше таке бачу і не можу ідентифікувати іпальнік. На юного ***** не схожий, тоді хто ж це такий? Просто рускій мальчік в трусіках?
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27.08.2022 05:28 Ответить
Це святий мальчик Нікіта, якого поцілував у пупок сам *****
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27.08.2022 07:49 Ответить
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27.08.2022 11:40 Ответить
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27.08.2022 11:43 Ответить
Личинка рашиста
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27.08.2022 12:29 Ответить
и зачем нам этот лднр и Крым . когда там предатели.
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27.08.2022 07:07 Ответить
Предатели есть, а территория наша.
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27.08.2022 11:34 Ответить
Судя по виду детей они не против. Понятно в каких семьях они росли и как воспитывались...
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27.08.2022 07:16 Ответить
в Мариуполе и так украинцев мало было, одни кацапы. Родители этих детей пособники и враги Украины.
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27.08.2022 08:33 Ответить
Ждуны рюZkoго мира в Марике дождались.... возьмут мавзолейный Аусвайс и станут РабZeянцами в помойке путлера...а це як кажуть в Одесi...СуперАусвайс для поездок за кордон
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27.08.2022 08:45 Ответить
Гітлерюгент у всій своїй красі
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27.08.2022 09:51 Ответить
..быдлонасекомыши болот мацковии
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27.08.2022 12:35 Ответить
 
 