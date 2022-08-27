В лагере под Мариуполем оккупанты учат детей стрелять и ненавидеть Украину, - горсовет. ФОТО

В захваченном российскими войсками поселке Мелекино под Мариуполем оккупанты обустроили лагерь, где детей учат стрелять и ненавидеть Украину.

Об этом в телеграме сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают воплощать в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В селе Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где "промывают мозги", учат стрелять и ненавидеть Украину", - говорится в сообщении.

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