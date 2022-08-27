На Прикарпатье пытались продать автомобиль скорой. Задержаны работники благотворительной организации, которые наживались на гумпомощи. ФОТОрепортаж

Разоблачены два жителя областного центра на незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, основатель благотворительной организации вместе с сообщником ввозили на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи транспортные средства, товары военного назначения и амуницию, которые продавали.

Во время реализации транспортного средства Mercedes-Benz AMBULANCE, ввезенного на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, они были задержаны", - говорится в сообщении.

Читайте также: Дельцы из Запорожья продавали ввезенные для ВСУ авто, - СБУ

В ходе обысков обнаружено и изъято 14 автомобилей, документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, 77 патронов, денежные средства на общую сумму около 240 тыс. грн.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Ивано-Франковска им сообщено о подозрении.