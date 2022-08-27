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На Прикарпатье пытались продать автомобиль скорой. Задержаны работники благотворительной организации, которые наживались на гумпомощи. ФОТОрепортаж

Разоблачены два жителя областного центра на незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

На Прикарпатье пытались продать автомобиль скорой. Задержаны работники благотворительной организации, которые наживались на гумпомощи 01

"По данным следствия, основатель благотворительной организации вместе с сообщником ввозили на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи транспортные средства, товары военного назначения и амуницию, которые продавали.

Во время реализации транспортного средства Mercedes-Benz AMBULANCE, ввезенного на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, они были задержаны", - говорится в сообщении.

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На Прикарпатье пытались продать автомобиль скорой. Задержаны работники благотворительной организации, которые наживались на гумпомощи 02

В ходе обысков обнаружено и изъято 14 автомобилей, документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, 77 патронов, денежные средства на общую сумму около 240 тыс. грн.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Ивано-Франковска им сообщено о подозрении.

На Прикарпатье пытались продать автомобиль скорой. Задержаны работники благотворительной организации, которые наживались на гумпомощи 03

Автор: 

продажа (483) гуманитарная помощь (1261) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+14
Чергові мерзенні гниди...
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27.08.2022 09:58
+6
Прігожинець?
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27.08.2022 10:11
+4
Не бояться ці тварюки ні бога, ні чорта
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27.08.2022 09:57
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Не бояться ці тварюки ні бога, ні чорта
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27.08.2022 09:57 Ответить
Чергові мерзенні гниди...
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27.08.2022 09:58 Ответить
Когда уже Притулу с его бандой за это же повяжут?

Или пока он делится с зеленой шоблой - никогда?
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27.08.2022 10:06 Ответить
Прігожинець?
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27.08.2022 10:11 Ответить
і шо? сядуть з конфіскацією... чи да здравствуєт наш гуманний суд самий гуманний суд вмірє
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27.08.2022 10:20 Ответить
Автомобіль передати моєму племіннику для колони медиків,цих розстріл
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27.08.2022 10:30 Ответить
Прикарпаття, Львів, Тернопіль! Суперпатріоти, ****. Кому війна...
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27.08.2022 10:37 Ответить
Вы не правы! "Бизнесмены" такого типа и профиля присутствуют в разных регионах страны. Франкiвчани, львiв'яни, тернопiльчани, закарпатцi - не менш патрiоти як ви, можливо навiть бiльшi, так що краще iнколи нiчого не писати, або думати перед тим як писати.
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27.08.2022 11:13 Ответить
Привычки вора удивительно сильны!
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27.08.2022 10:42 Ответить
ото повідрубували парочці таких руки, інши б вже боялись..або розтріл за законами военного стану..

гуманітарка вся на олх
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27.08.2022 10:48 Ответить
Всю гуманитарку по всей Украине контролируют братва дЕрмака...не агента ГРУ рабZeи... под погремушкой "Козырь"...
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27.08.2022 11:38 Ответить
Завалите сук на месте..............................
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27.08.2022 12:14 Ответить
Расстрелять одного в назидание
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27.08.2022 14:13 Ответить
 
 