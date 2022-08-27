На Прикарпатье пытались продать автомобиль скорой. Задержаны работники благотворительной организации, которые наживались на гумпомощи. ФОТОрепортаж
Разоблачены два жителя областного центра на незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, основатель благотворительной организации вместе с сообщником ввозили на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи транспортные средства, товары военного назначения и амуницию, которые продавали.
Во время реализации транспортного средства Mercedes-Benz AMBULANCE, ввезенного на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, они были задержаны", - говорится в сообщении.
В ходе обысков обнаружено и изъято 14 автомобилей, документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, 77 патронов, денежные средства на общую сумму около 240 тыс. грн.
При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Ивано-Франковска им сообщено о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или пока он делится с зеленой шоблой - никогда?
гуманітарка вся на олх