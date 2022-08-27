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Сутки в Донецкой области: оккупанты 26 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел. Есть погибшие, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки армия РФ разбила 66 гражданских объектов - дома, учебные заведения, коммуникации и т.д.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Сутки в Донецкой области: оккупанты 26 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел. Есть погибшие, - Нацполиция 01

"Рашисты ударили по городам Бахмут, Авдеевка, Славянск, Николаевка, Красногоровка, Торецк, пгт Нью-Йорк, Очеретино, Черкасское, Нелиповка, селам Отрадное, Времевка, Максимилиановка, Нетайлово, Александровка. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Оккупанты применили ракеты, ЗРК "С-300", артиллерию, РСЗО "Ураган", "Град", - говорится в сообщении.

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Сутки в Донецкой области: оккупанты 26 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел. Есть погибшие, - Нацполиция 02

Враг разрушил и повредил 35 жилых домов, школу, техникум, магазины, рынок, производственный цех, гостиницу, стадион, линии электропередач.

Сутки в Донецкой области: оккупанты 26 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел. Есть погибшие, - Нацполиция 03

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Сутки в Донецкой области: оккупанты 26 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел. Есть погибшие, - Нацполиция 04
Сутки в Донецкой области: оккупанты 26 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел. Есть погибшие, - Нацполиция 05
Сутки в Донецкой области: оккупанты 26 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел. Есть погибшие, - Нацполиция 06
Сутки в Донецкой области: оккупанты 26 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел. Есть погибшие, - Нацполиция 07
Сутки в Донецкой области: оккупанты 26 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел. Есть погибшие, - Нацполиция 08
Сутки в Донецкой области: оккупанты 26 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел. Есть погибшие, - Нацполиция 09

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обстрел (27129) Нацполиция (16459) Донецкая область (9642)


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Основная цель кацапсино-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. руSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных. Сизорылых людоедоедов Кацапсарни следует поголовно отКабздохать и отправить в пекло Геены !
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27.08.2022 10:43 Ответить
 
 