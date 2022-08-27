Сутки в Донецкой области: оккупанты 26 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел. Есть погибшие, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
За сутки армия РФ разбила 66 гражданских объектов - дома, учебные заведения, коммуникации и т.д.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
"Рашисты ударили по городам Бахмут, Авдеевка, Славянск, Николаевка, Красногоровка, Торецк, пгт Нью-Йорк, Очеретино, Черкасское, Нелиповка, селам Отрадное, Времевка, Максимилиановка, Нетайлово, Александровка. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Оккупанты применили ракеты, ЗРК "С-300", артиллерию, РСЗО "Ураган", "Град", - говорится в сообщении.
Враг разрушил и повредил 35 жилых домов, школу, техникум, магазины, рынок, производственный цех, гостиницу, стадион, линии электропередач.
Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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