Оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

По данным следствия, 27 августа около 2:10 ночи военные страны-агрессора нанесли очередной ракетный удар по центральной части Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"В результате обстрела в Основянском районе существенно поврежден ряд административных и жилых зданий, в том числе имеющие историческое значение. Ранена местная жительница. Разрушены торговые магазины, туристическое агентство и финансовые учреждения. Около 3:00 ночи российская ракета попала в открытый участок в Киевском районе Харькова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

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