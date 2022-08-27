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Оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

По данным следствия, 27 августа около 2:10 ночи военные страны-агрессора нанесли очередной ракетный удар по центральной части Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области, - Офис генпрокурора 01

"В результате обстрела в Основянском районе существенно поврежден ряд административных и жилых зданий, в том числе имеющие историческое значение. Ранена местная жительница. Разрушены торговые магазины, туристическое агентство и финансовые учреждения. Около 3:00 ночи российская ракета попала в открытый участок в Киевском районе Харькова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

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Оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области, - Офис генпрокурора 02
Оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области, - Офис генпрокурора 03
Оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области, - Офис генпрокурора 04
Оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области, - Офис генпрокурора 05

Автор: 

обстрел (27129) Харьков (7479) Офис Генпрокурора (2467)


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шоб цим підарам жопи за це повідривало
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27.08.2022 10:32 Ответить
Та роздовбайте вже нарешті цей московський завод"Авангард", що виготовляє ракети С300 і С400!
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27.08.2022 10:59 Ответить
напевно старі радянські запаси. Нова ракета мабуть лям другий коштує. А тут витрачають її шоб поранити якусь жінку і певні руйнування нанести.
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27.08.2022 11:15 Ответить
шо ще у ній непогано (ракеті С300) дальність до 110 км по наземним цілям і висока швидкість шо ускладнює перехоплення
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27.08.2022 11:18 Ответить
Только бавовна на стартовых площадках. Иначе никак. Израиль написал, что последний С-300 русня из Сирии уже забрала.
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27.08.2022 11:23 Ответить
Ну і де ж обіцяна мохнорилим атвєтка, чи дєрьмак не дав добро 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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27.08.2022 11:55 Ответить
Поки не буде адекватної відповіді по бєлгородщині,ця х###йня не закінчиться ніколи.
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27.08.2022 12:12 Ответить
А хіба окрім харків'ян та мешканців області хтось хоче, щоб це закінчилося? Ні пріпіZденту, ні міноборони з генштабом це не потрібно, не відповідаючи на обстріли ці довбні сприяють подальшому руйнуванню Харкова.
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27.08.2022 14:00 Ответить
ссут по белгородской губернии шмолят или радаров не дали есче..
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27.08.2022 12:37 Ответить
 
 