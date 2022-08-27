Полиция задержала переселенца из Севастополя, который фотографировал и передавал врагу информацию об инфраструктурных объектах Чернигова. ФОТОрепортаж

Жители Чернигова сообщили полиции о гражданине, который передавал врагу информацию об инфраструктурных объектах города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Черниговской области в фейсбуке.

"Вчера, около 11 утра, на линию 102 обратилась директор одной из черниговских средних школ и сообщила, что на территории учебного заведения неизвестный фотографировал здание и убежище. Мужчину задержали на месте. По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульной полиции.

Полицейские выяснили, что неизвестный - это 49-летний уроженец Севастополя, в 2016 году переехал в Чернигов и получил статус внутренне перемещенного лица.

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Что делает на территории учебного заведения мужчина объяснить не смог. В ходе поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него мобильный телефон. Одно из установленных приложений вызвало у патрульных подозрения.

Алгоритм работы этого мобильного приложения заключается в фотографировании определенных объектов и местности с точной геолокацией их местоположения. Стимулом пользователя является получение финансового вознаграждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это приложение входит в список приложений, с помощью которых враг получает разведывательную информацию. Служба безопасности Украины неоднократно информировала о таком опасном программном обеспечении для мобильных устройств.

Мужчина сообщил, что использовал программу с целью дополнительного заработка. Кроме школы фотографировал остановки общественного транспорта, культовые сооружения и т.д. За предоставленную информацию о некоторых объектах уже получил плату.

Мужчину сразу доставили в Черниговское районное управление полиции, туда же прибыли представители СБУ.

















