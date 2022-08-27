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Полиция задержала переселенца из Севастополя, который фотографировал и передавал врагу информацию об инфраструктурных объектах Чернигова. ФОТОрепортаж

Жители Чернигова сообщили полиции о гражданине, который передавал врагу информацию об инфраструктурных объектах города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Черниговской области в фейсбуке.

"Вчера, около 11 утра, на линию 102 обратилась директор одной из черниговских средних школ и сообщила, что на территории учебного заведения неизвестный фотографировал здание и убежище. Мужчину задержали на месте. По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульной полиции.

Полицейские выяснили, что неизвестный - это 49-летний уроженец Севастополя, в 2016 году переехал в Чернигов и получил статус внутренне перемещенного лица.

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Что делает на территории учебного заведения мужчина объяснить не смог. В ходе поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него мобильный телефон. Одно из установленных приложений вызвало у патрульных подозрения.

Алгоритм работы этого мобильного приложения заключается в фотографировании определенных объектов и местности с точной геолокацией их местоположения. Стимулом пользователя является получение финансового вознаграждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это приложение входит в список приложений, с помощью которых враг получает разведывательную информацию. Служба безопасности Украины неоднократно информировала о таком опасном программном обеспечении для мобильных устройств.

Мужчина сообщил, что использовал программу с целью дополнительного заработка. Кроме школы фотографировал остановки общественного транспорта, культовые сооружения и т.д. За предоставленную информацию о некоторых объектах уже получил плату.

Мужчину сразу доставили в Черниговское районное управление полиции, туда же прибыли представители СБУ.

Полиция задержала переселенца из Севастополя, который фотографировал и передавал врагу информацию об инфраструктурных объектах Чернигова 01

Полиция задержала переселенца из Севастополя, который фотографировал и передавал врагу информацию об инфраструктурных объектах Чернигова 02

Полиция задержала переселенца из Севастополя, который фотографировал и передавал врагу информацию об инфраструктурных объектах Чернигова 03

Полиция задержала переселенца из Севастополя, который фотографировал и передавал врагу информацию об инфраструктурных объектах Чернигова 04

Полиция задержала переселенца из Севастополя, который фотографировал и передавал врагу информацию об инфраструктурных объектах Чернигова 05

Автор: 

Чернигов (884) государственная измена (1540) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+28
Перевиховати людину неможливо.
Только - чемодан вокзал парашка.
А з Кримом все просто - оздоровчий півострів для українських військових.
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27.08.2022 11:19
+25
розстріляти
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27.08.2022 10:48
+21
Наша ВР, це моностадо, яким керує фсбшний завхоз ОПи.
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27.08.2022 10:57
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Правила форума Совет форумчан
І що ми будемо робити з Кримом та особливо Севастополем коли там таких які будуть допомагати кацапам дуже багато?
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27.08.2022 10:47 Ответить
Методами СБ УПА всіх кацапів перевиховаєм!
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27.08.2022 10:50 Ответить
Перевиховати людину неможливо.
Только - чемодан вокзал парашка.
А з Кримом все просто - оздоровчий півострів для українських військових.
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27.08.2022 11:19 Ответить
А Ви знаєте якими методами перевиховувала УПА і СБ УПА зрадників і прислужників НКВС?
Небуттям без сліду!
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27.08.2022 12:19 Ответить
Зачем это озвучивать ? Можно просто давать ложную информацию по данному каналу.
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27.08.2022 10:48 Ответить
розстріляти
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27.08.2022 10:48 Ответить
Хлопчик-кмiтливчик, ****.
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27.08.2022 10:49 Ответить
А наша Верховна рада таки спить,чи для неї немає війни?! Давно повинен бути прийнятий закон про мінімум довічне ув'язнення колоборантам, коригувальникам та іншим зрадникам.
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27.08.2022 10:52 Ответить
Наша ВР, це моностадо, яким керує фсбшний завхоз ОПи.
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27.08.2022 10:57 Ответить
ВР вже прийняла..всіх колаборантів пробачити та зрозуміти ,після суду їх всіх реально випускають на всі чотири сторони...
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27.08.2022 11:35 Ответить
Не розводіть зраду :
23 квітня 2022 року набув чинності закон про колаборантів, який передбачає, що посібники росії можуть отримати до 12 років за ґратами.

14 квітня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2198-20#Text "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки" .

читайте першоджерела

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
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27.08.2022 11:44 Ответить
https://ligazakon.net/document/view/T182662 Закон № 2662-VIII Українську православну церкву (Московського патріархату) зобов'язали у назві вказати на приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).опублікований в газеті "Голос України" № 248 і набрав чинності 26 грудня 2018 року.
Ну і де?
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27.08.2022 12:56 Ответить
Ви вірите, що це буде працювати? А суди то чиї? 850 гр. штрафу і все.
А за інформацією цієї сволоти гинуть наші захисники, люди,а ще матеріальні втрати.
Тоді вже краще нещасний випадок -посковзнувся,упав, деревяний кліфт
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27.08.2022 20:07 Ответить
Недобрий це знак,значить кацапи планують ще одну атаку на Київ
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27.08.2022 14:07 Ответить
Скільки свинособаку не годуй, а воно поганню залишиться.
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27.08.2022 10:55 Ответить
Сколько волка не корми, у слона яйца больше (Козьма Прутков).
Від 6 років до довічного, обовязково з повною конфіскацією
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27.08.2022 10:58 Ответить
немає цього і близько..
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27.08.2022 11:32 Ответить
забити ногами досмерті
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27.08.2022 11:11 Ответить
Які посадки?! Розстріляти! Люди гинуть з-за таких уродів, а ця гидота буде жити! Розстріл!!!
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27.08.2022 11:18 Ответить
А то навіть не видно що в країні військовий стан, тільки то що чоловіків за кордон не випускають
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27.08.2022 11:22 Ответить
Но сперва помучить, тайники, явки, шифры и т.д....
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27.08.2022 19:16 Ответить
У США під час другої світової війни шпигунів розстрілювали на місці.
В Україні зараз під час військового стану затриманих шпигунів та колаборантів суд відпускає з сміхотворним вироком "заборонити займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.." Зе енд.
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27.08.2022 11:21 Ответить
PS:Чому суд обирає такі неадекватні вироки зрадникам ? А тому ,що депутати прийняли такі поправки в КК.
Ось і виникає питання для чого слуги народу прописали такі норми?
Так зараз у Кримінальному кодексі покарання у вигляді заборони обіймати посади в органах влади на визначений термін або позбавлення права займатися певною діяльністю призначається як додаткове, а у випадку із законом про колабораційну діяльність (ч.1 ст.111-1 ККУ) воно прописане, як основне.
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27.08.2022 11:29 Ответить
Нинішній КРК редагував Портнов, цим все сказано.
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27.08.2022 13:24 Ответить
__быть нужно добрее к "ближнемУ".
скотчем закрепить к матрасу и отправить обратно в говень. __
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27.08.2022 11:28 Ответить
Кончене...
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27.08.2022 11:36 Ответить
Прив'язати до кілка в чистому полі як козу і скоректувати вогонь.
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27.08.2022 11:39 Ответить
Вот в этом вся Крымская *********.
Живет в Крыму, срет в Чернигове, а мечтает о Биче во Флориде.
Это диагноз.
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27.08.2022 11:48 Ответить
Иого треба бистренько спровадити в мір інои -- гдє нєт ні **** ні печалі
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27.08.2022 11:52 Ответить
Утопить ****** в чане с дерьмом немедля.................................вот же сучище................................
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27.08.2022 12:11 Ответить
Біда нашої нації у тому, що ми усі знаємо як потрібно, а як настає час зробити як потрібно, то як завжди, нам заважає тупість и дурнуватість.
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27.08.2022 14:11 Ответить
Не знаю, зачем с подобными панькаться. Доки в тлф - есть, расстрел на месте. И инфу в инетете массово распотранять. ........... "Сегодня, были расстреляны пять пи""расов, причина - пособнечество окупантам (и фамилии, место жительства в комменте....)!
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27.08.2022 12:12 Ответить
Заметьте. Это больше воздействовать будет, чем мы идем на вас и изничтожим....
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27.08.2022 12:16 Ответить
Шпигун, то-се - это все понятно. Мне вот интересно, как эти иуды умудряются эти свои серебренники получать. Не почтовыми же переводами. получается, что у пай пала, у веб мани есть куча счетов, через которые идёт оплата. Может пора электронным платежным системам почистить кошельки
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27.08.2022 12:18 Ответить
Якщо правда, то найманцю - смердець!!!! І це буде правильно! Паскудо!
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27.08.2022 12:22 Ответить
не фига себе затисался куда кибальчишь..лучше б гитлерцам сдался там хоть в ногти иголки а тут кармежка три раза в день банками печенья и пачками варенья и гости у золкина...
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27.08.2022 12:31 Ответить
Це до чього?
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27.08.2022 12:38 Ответить
на заметку нашим горе-контрразведчикам : подмена жпс на рутованом телефоне, с ручным забитием координат, под фотографию реального объекта который они просят - льете координаты кремля, госдумы, лубянки, бункера на алтае
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27.08.2022 12:43 Ответить
Сделать паскуду самоваром и отправить в лаптестан!
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27.08.2022 13:00 Ответить
У війнах за незалежність Америки як Південної так і Північної таких не розстрілювали, а вішали.
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27.08.2022 13:00 Ответить
продає життя українців,
вже отримав 42$,
невже гниду відпустять?
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27.08.2022 13:22 Ответить
розстріляти Паскудо!
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27.08.2022 14:28 Ответить
Севастополь треба обов'язково зрівняти з землею разом з населенням, бо там всі як один відборні гнилі мерзенні виродки! А потім кіпарисів посадимо і кедрів на тому місці.
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27.08.2022 16:18 Ответить
Или диверсант, или конч-й идиот, или ему пох.... Или все вместе.
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28.08.2022 01:56 Ответить
 
 