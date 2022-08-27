Полиция задержала переселенца из Севастополя, который фотографировал и передавал врагу информацию об инфраструктурных объектах Чернигова. ФОТОрепортаж
Жители Чернигова сообщили полиции о гражданине, который передавал врагу информацию об инфраструктурных объектах города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Черниговской области в фейсбуке.
"Вчера, около 11 утра, на линию 102 обратилась директор одной из черниговских средних школ и сообщила, что на территории учебного заведения неизвестный фотографировал здание и убежище. Мужчину задержали на месте. По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульной полиции.
Полицейские выяснили, что неизвестный - это 49-летний уроженец Севастополя, в 2016 году переехал в Чернигов и получил статус внутренне перемещенного лица.
Что делает на территории учебного заведения мужчина объяснить не смог. В ходе поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него мобильный телефон. Одно из установленных приложений вызвало у патрульных подозрения.
Алгоритм работы этого мобильного приложения заключается в фотографировании определенных объектов и местности с точной геолокацией их местоположения. Стимулом пользователя является получение финансового вознаграждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это приложение входит в список приложений, с помощью которых враг получает разведывательную информацию. Служба безопасности Украины неоднократно информировала о таком опасном программном обеспечении для мобильных устройств.
Мужчина сообщил, что использовал программу с целью дополнительного заработка. Кроме школы фотографировал остановки общественного транспорта, культовые сооружения и т.д. За предоставленную информацию о некоторых объектах уже получил плату.
Мужчину сразу доставили в Черниговское районное управление полиции, туда же прибыли представители СБУ.
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Только - чемодан вокзал парашка.
А з Кримом все просто - оздоровчий півострів для українських військових.
Небуттям без сліду!
23 квітня 2022 року набув чинності закон про колаборантів, який передбачає, що посібники росії можуть отримати до 12 років за ґратами.
14 квітня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2198-20#Text "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки" .
читайте першоджерела
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
Ну і де?
А за інформацією цієї сволоти гинуть наші захисники, люди,а ще матеріальні втрати.
Тоді вже краще нещасний випадок -посковзнувся,упав, деревяний кліфт
Від 6 років до довічного, обовязково з повною конфіскацією
В Україні зараз під час військового стану затриманих шпигунів та колаборантів суд відпускає з сміхотворним вироком "заборонити займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.." Зе енд.
Ось і виникає питання для чого слуги народу прописали такі норми?
Так зараз у Кримінальному кодексі покарання у вигляді заборони обіймати посади в органах влади на визначений термін або позбавлення права займатися певною діяльністю призначається як додаткове, а у випадку із законом про колабораційну діяльність (ч.1 ст.111-1 ККУ) воно прописане, як основне.
скотчем закрепить к матрасу и отправить обратно в говень. __
Живет в Крыму, срет в Чернигове, а мечтает о Биче во Флориде.
Это диагноз.
вже отримав 42$,
невже гниду відпустять?