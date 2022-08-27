Российские оккупанты в сутки 29 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. ФОТОрепортаж

Оккупанты накрыли вражеским огнем населенные пункты в Васильевском, Пологовском и Запорожском районах области. В результате обстрелов есть раненые среди мирного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА со ссылкой на данные Нацполиции.

"26 августа российские войска обстреляли пгт Степногорск, города Гуляйполе и Орехов, села Малая Токмачка и Малокатериновка. Повреждения получили жилые дома граждан, а также один объект инфраструктуры. Рашисты попали по Степногорску Васильевского района. Полицейские зафиксировали разрушение домов, хозяйственных и гаражных помещений, а также выгоревшую агротехнику.

Значительно повреждены города Орехов и Гуляйполе Пологовского района. За сутки оккупационные войска обстреливали частные и многоквартирные дома. В общей сложности повреждено около 15 жилых объектов, а также приусадебные сооружения, заборы, дворовая территория местных жителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Пологовском направлении в очередной раз под обстрел попала территория исправительной колонии в селе Малая Токмачка – повреждено несколько помещений на объекте.

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"Также оккупанты нанесли ракетный удар по Малокатериновке Запорожского района. Граждане сообщили о разрушенной территории в частном жилищном секторе. В результате обстрелов с осколочными ранениями в медицинское учреждение за помощью обратились местные жители", - добавляют в Нацполиции.





