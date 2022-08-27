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Российские оккупанты в сутки 29 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. ФОТОрепортаж

Оккупанты накрыли вражеским огнем населенные пункты в Васильевском, Пологовском и Запорожском районах области. В результате обстрелов есть раненые среди мирного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА со ссылкой на данные Нацполиции.

Российские оккупанты в сутки 29 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области 01

"26 августа российские войска обстреляли пгт Степногорск, города Гуляйполе и Орехов, села Малая Токмачка и Малокатериновка. Повреждения получили жилые дома граждан, а также один объект инфраструктуры. Рашисты попали по Степногорску Васильевского района. Полицейские зафиксировали разрушение домов, хозяйственных и гаражных помещений, а также выгоревшую агротехнику.

Значительно повреждены города Орехов и Гуляйполе Пологовского района. За сутки оккупационные войска обстреливали частные и многоквартирные дома. В общей сложности повреждено около 15 жилых объектов, а также приусадебные сооружения, заборы, дворовая территория местных жителей", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты в сутки 29 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области 02

Кроме того, на Пологовском направлении в очередной раз под обстрел попала территория исправительной колонии в селе Малая Токмачка – повреждено несколько помещений на объекте.

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"Также оккупанты нанесли ракетный удар по Малокатериновке Запорожского района. Граждане сообщили о разрушенной территории в частном жилищном секторе. В результате обстрелов с осколочными ранениями в медицинское учреждение за помощью обратились местные жители", - добавляют в Нацполиции.

Российские оккупанты в сутки 29 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области 03
Российские оккупанты в сутки 29 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области 04
Российские оккупанты в сутки 29 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области 05

Автор: 

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Запорожская область (3079)


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@ua_100

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Хочу перепитатися ще раз: за що мер Мелітополя орден отримав? За те що без жодної барикади здав місто, не вивів з ладу аеродром, "попав в полон", тут же обміняв себе на 7 кацапів, з'їбався в ЄС, а потім ще й наклянчену західну гуманітарку віддав через верещучку оркам? Помиляюся?
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27.08.2022 12:26 Ответить
Ні не помиляєтесь , тільки тому , що він є слугою із шобли зелених 😠
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27.08.2022 13:50 Ответить
 
 