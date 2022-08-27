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Последствия обстрелов рашистами Николаевской области. Горела квартира в многоэтажке, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

За сутки с 26 по 27 августа на территории Николаевской области зарегистрировано 8 пожаров, 2 из которых возникли в результате попадания боеприпасов и обломков от них.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Последствия обстрелов рашистами Николаевской области. Горела квартира в многоэтажке, - ГСЧС 01

"Да, в 17:34 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что после обстрела в пгт Первомайское Первомайской территориальной громады Николаевского района возник пожар в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома. Силами дежурного караула 16 государственной пожарно-спасательной части 2 спасательного отряда в 18:20 возгорание ликвидировано на площади 5 кв.м, квартира спасена от полного уничтожения", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов рашистами Николаевской области. Горела квартира в многоэтажке, - ГСЧС 02

Отмечается, что утром 27 августа, в 05:56, спасатели известили, что после очередного обстрела оккупантами загорелся мусор в гараже на территории садового общества в одном из районов Николаева. В 06:15 пожар ликвидировали пожарные 5 ДПРЧ 2 ДПРЗ на площади 2 кв.м.

Последствия обстрелов рашистами Николаевской области. Горела квартира в многоэтажке, - ГСЧС 03

"Группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения в течение 26 августа 4 раза привлекались для идентификации взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории города и области, изъят 1 боеприпас", - добавили в ГСЧС.

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Последствия обстрелов рашистами Николаевской области. Горела квартира в многоэтажке, - ГСЧС 04

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Николаевская область (2123) обстрел (27129) ГСЧС (4966)


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Воевать с домами ..,школами и захватом заложников на ЗАЄС проще пареной москальской Репы...
Апробация этой тактики была ещё при начальнике ВЧК Дзержинском...хватали всех подряд...часть расстреливали сразу...часть в концлагерь...часть вербовали...и тут же опять стреляли как опасных свидетелей ...набирали других и опять после сделанной работы стреляли...Свидетели не нужны в грязных делах краснопузых шакалов...

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27.08.2022 15:14 Ответить
 
 