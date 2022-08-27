Последствия обстрелов рашистами Николаевской области. Горела квартира в многоэтажке, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

За сутки с 26 по 27 августа на территории Николаевской области зарегистрировано 8 пожаров, 2 из которых возникли в результате попадания боеприпасов и обломков от них.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Да, в 17:34 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что после обстрела в пгт Первомайское Первомайской территориальной громады Николаевского района возник пожар в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома. Силами дежурного караула 16 государственной пожарно-спасательной части 2 спасательного отряда в 18:20 возгорание ликвидировано на площади 5 кв.м, квартира спасена от полного уничтожения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 27 августа, в 05:56, спасатели известили, что после очередного обстрела оккупантами загорелся мусор в гараже на территории садового общества в одном из районов Николаева. В 06:15 пожар ликвидировали пожарные 5 ДПРЧ 2 ДПРЗ на площади 2 кв.м.

"Группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения в течение 26 августа 4 раза привлекались для идентификации взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории города и области, изъят 1 боеприпас", - добавили в ГСЧС.

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