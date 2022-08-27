От 500 до 1500 долларов за человека. В Запорожской области разоблачены участники коррупционной схемы пересечения линии столкновения, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
По данным следствия, два человека требовали от граждан средства за быстрое и положительное рассмотрение заявок для выезда на временно неподконтрольную территорию Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
Часть полученных денег они должны были передавать должностным лицам органов власти. Беспрепятственное пересечение линии разграничения стоило для одного человека от 500 до 1500 долларов США и от 700 долларов США за единицу автотранспорта.
Посредники задержаны на территории фильтрационного центра в Запорожье. У них изъято более 13 000 долларов и 50 000 грн, полученных от граждан в течение дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проведения обысков по месту жительства задержанных изъято 69 900 долларов, 7 650 евро и 50 000 грн. Также обнаружены черновые записи со списками лиц с указанием сумм и пометками об их оплате.
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Это довольно хорошая новость тогда. Тогда в куда более бедной и неперспективной кацапской глубинке такие же низкие тарифы на вербовку диверсантов и ликвидаторов. Из-за централизованного водоснабжения, отопления, газоснабжения там ровно один человек в одиночку может нанести огромный ущерб, к тому же принципиальные схемы инфраструктуры нам прекрасно по типовым советским проектам. Разработать план, завербовать сотни диверсантов, понимать, что 5% отдачи - это уже успех, что 1 из 20 диверсий будет успешной, и получить результат по цене одной ракеты джевеллин. А это может быть и полтысячи дохлых единиц живой силы врага и огромный страх в крупных городах, которые даже не знают, что идет война. Посмотрим на москалей, когда в их городе то в вентиляции домой пойдет токсичный яд, то из воды будет зараженная бактериями прозрачная водичка, от которой они будут дохнуть как мухи, то взрывы и пожары день и ночь каждый день. И все это за недорого совсем, раз люди рискуют всей жизнью за такие низкие суммы денег.
Обкласти податком (акцізом) за випуск шкідливих істот за межі України і дати тітул молодших радників зе і опи.
А поверненням в Україну хворих, похилого віку, дітей повинна займатися держава, уповноважені органи.
І карати треба саме чінуш до найвищого рівня, які здали південь раші, та ще й не піклуються про громадян в окупації. Хоча, воно ж радило на шашлики йти, то що з цієї мерзоти спитати!
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