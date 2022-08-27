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От 500 до 1500 долларов за человека. В Запорожской области разоблачены участники коррупционной схемы пересечения линии столкновения, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

По данным следствия, два человека требовали от граждан средства за быстрое и положительное рассмотрение заявок для выезда на временно неподконтрольную территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

От 500 до 1500 долларов за человека. В Запорожской области разоблачены участники коррупционной схемы пересечения линии столкновения, - Офис Генпрокурора 01

Часть полученных денег они должны были передавать должностным лицам органов власти. Беспрепятственное пересечение линии разграничения стоило для одного человека от 500 до 1500 долларов США и от 700 долларов США за единицу автотранспорта.

Посредники задержаны на территории фильтрационного центра в Запорожье. У них изъято более 13 000 долларов и 50 000 грн, полученных от граждан в течение дня", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Организатора и участника преступной группы, заработавших на "благотворительности" более 500 тыс. грн, задержали в Ивано-Франковске. ВИДЕО

Отмечается, что во время проведения обысков по месту жительства задержанных изъято 69 900 долларов, 7 650 евро и 50 000 грн. Также обнаружены черновые записи со списками лиц с указанием сумм и пометками об их оплате.


От 500 до 1500 долларов за человека. В Запорожской области разоблачены участники коррупционной схемы пересечения линии столкновения, - Офис Генпрокурора 02
От 500 до 1500 долларов за человека. В Запорожской области разоблачены участники коррупционной схемы пересечения линии столкновения, - Офис Генпрокурора 03
От 500 до 1500 долларов за человека. В Запорожской области разоблачены участники коррупционной схемы пересечения линии столкновения, - Офис Генпрокурора 04

Автор: 

оккупация (10137) Запорожская область (3079) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+15
З такими падлами ця війна буде вічно , для них це дійсно бізнес , і бізнес двосторонній !
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27.08.2022 13:45
+12
На разминирование ган@онов. Ползком. Чтобы зря не кормить.
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27.08.2022 13:45
+9
Тавро на лоба-курицю з двома головами.
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27.08.2022 13:49
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На разминирование ган@онов. Ползком. Чтобы зря не кормить.
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27.08.2022 13:45 Ответить
Тавро на лоба-курицю з двома головами.
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27.08.2022 13:49 Ответить
З такими падлами ця війна буде вічно , для них це дійсно бізнес , і бізнес двосторонній !
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27.08.2022 13:45 Ответить
Если б тока для таких - пережили бы.Да и не было бы никакой войны.
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27.08.2022 13:56 Ответить
От звідки цих тварюк набирають на пропускні пункти? Також не розумію тих, хто преться на окуповану територію!
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27.08.2022 13:49 Ответить
Через окуповану територію простіше здриснути на захід. Хоч і більше стрьомно, але законно - без купівлі білих квитків тощо. Із окупованої території виїзжаєш в рашку. Там добираєшся до кордону з Фінляндією, кажеш, що ти українець і ти вже в Європі. Знаю, хлопців, які з Маріуполя окупованого так виїхали в Європу (у них взагалі інших варіантів не було - пройшли спочатку через фільтраційні табори, перед тим почистивши телефони та свої ФБ акаунти).
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27.08.2022 13:58 Ответить
Крим-свинособачина - быдлорусія- Прибалтика... була так схема
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27.08.2022 16:01 Ответить
Коли в тебе не буде житла ніде окрім як на окупованій території, може тоді й зрозумієш, умнік.
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27.08.2022 14:42 Ответить
ти біжанка в якої нема житла?
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27.08.2022 15:15 Ответить
це з другої опери - ти не в темі ..
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27.08.2022 16:04 Ответить
І ці всі нелюди , Зеленського 😡
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27.08.2022 13:51 Ответить
А шо, я там бачу шо і срублями брали?
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27.08.2022 13:56 Ответить
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27.08.2022 13:59 Ответить
Та тут до "зелених" запитань вагон і ще стільки ж.У нормальній країні вже терміни мотали б не в кріслах!
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27.08.2022 14:04 Ответить
Соромлюсь спитати! Кого з ригів,сєпарів,хабарників,бандюків,зралників і решти погані притягнула за п"ять років минула влада? Чи таких не було?
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27.08.2022 14:38 Ответить
А ви порахуйте скільки людей минулої влади на фронт пішло і скільки зєлєні. І нікому ж цих СН не соромно - зарплати підвищили собі, бронь від мобілізації забезпечили. Від ЄС на фронті близько 2600 осіб. Скільки від СН?
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27.08.2022 14:59 Ответить
Від єс на фронті 2600осіб,тобто вони самі ці особи захистять Україну? А де ж вони були у 2014р,15,16,17,18,19,20,21,чому не захистили? І окрім тих 2600 осіб більше ніхто не воює? Якщо Українська армія налічує на даний час 700тис осіб а з ніх лише 2600 від єс то скільки лишається від СН порахувать?
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27.08.2022 15:09 Ответить
Ви маніпулюєте і здійснюєте підміну змісту. Диплом школи Арестовича отримали? Від СН доведена кількість колаборантів. Від ЄС доведена кількість людей з партії на фронті. Про що ви пишите? До ери тупої Зєлені було все зрозуміло - в країні війна. А ваше зелене чмо хотіло пєрєстать стрєлять, посмотрєть в глаза і побудувати дороги і мости для окупантів.
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02.09.2022 21:55 Ответить
До ери тупої зелені в країні не було війни а був Крим, Іловайськ, Дебальцево, Донецький аеропорт, Савур могила і ганебні мінські угоди ,які були тупо влаштовані однотуровим і за які ніхто досі не відповів і які привели в 2022р до повномасштабної війни,бо коли підписуєш ганьбу на яку потім посілаєш домовлятись у складі ткг ворогів України своїм представником, то отримуєш і війну і ганьбу. Ваш свинарник все це і влаштував дякуючи вам котрі його однотурового олігарха привели до влади на крови Небесної Сотні!
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03.09.2022 00:08 Ответить
Надоїли вже з своїми порівняннями. Ви ж, 73%, вибрали нових, "крутих", бездоганних. То для чого озираєтесь і порівнюєте? Де ті надбання, шо обіцяли принести зеленобубочкинці? Може ви їх останню законотворчість поспостерігаєте? Там багато цікавого - ніби прям в госдурі їм законопроекти готують, та й постанови бюджетних комітетів теж не ображають їх інтереси, в жодному випадку.
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27.08.2022 15:04 Ответить
На наступних виборах оберете собі бульдозериста, хто вам заважає,якщо звичайно у вас це вийде.
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27.08.2022 15:13 Ответить
Это Украина! коррупция!была,есть и к сожалению будет! Слава Украине!
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28.08.2022 06:40 Ответить
13000 долларов у целой группы? И за такие копейки они на десятилетний срок рискуют?

Это довольно хорошая новость тогда. Тогда в куда более бедной и неперспективной кацапской глубинке такие же низкие тарифы на вербовку диверсантов и ликвидаторов. Из-за централизованного водоснабжения, отопления, газоснабжения там ровно один человек в одиночку может нанести огромный ущерб, к тому же принципиальные схемы инфраструктуры нам прекрасно по типовым советским проектам. Разработать план, завербовать сотни диверсантов, понимать, что 5% отдачи - это уже успех, что 1 из 20 диверсий будет успешной, и получить результат по цене одной ракеты джевеллин. А это может быть и полтысячи дохлых единиц живой силы врага и огромный страх в крупных городах, которые даже не знают, что идет война. Посмотрим на москалей, когда в их городе то в вентиляции домой пойдет токсичный яд, то из воды будет зараженная бактериями прозрачная водичка, от которой они будут дохнуть как мухи, то взрывы и пожары день и ночь каждый день. И все это за недорого совсем, раз люди рискуют всей жизнью за такие низкие суммы денег.
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27.08.2022 14:17 Ответить
Задержали исполнителей, хотелось бы услышать и о задержании организаторов. Да и по гуманитарке кста очень много вопросов, интересно Злата понимает, что она или сядет или её разорвут.....
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27.08.2022 14:18 Ответить
І навіщо їм заважають працювати?!
Обкласти податком (акцізом) за випуск шкідливих істот за межі України і дати тітул молодших радників зе і опи.
А поверненням в Україну хворих, похилого віку, дітей повинна займатися держава, уповноважені органи.
І карати треба саме чінуш до найвищого рівня, які здали південь раші, та ще й не піклуються про громадян в окупації. Хоча, воно ж радило на шашлики йти, то що з цієї мерзоти спитати!
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27.08.2022 14:19 Ответить
Дивись,мій знайомий з Чорнобаївки,щоб в'їхати безперешкодно йому потрібно нашим платити 700 баксів,їде тому що в нього там сто яке перевозить щоб не розбомбили і матір живе з чоловіком.Акциз який з нього брати??Він завжди був за Україну і ненавидить років.
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27.08.2022 20:15 Ответить
а пам'ятаєте, що ми вже обговорювали цю тему в минулому? і було питання до місцевої адміністрації: що це за дозволи на перетин лінії бойових дій. І тут появлялися захиснички таких дій - типу за ліками люди їздять туди сюди. А притомні коментатори зразу сказали - будуть побори. І аж через місяць і більше нарешті когось затримали з зовсім нікчемною сумою.
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27.08.2022 14:21 Ответить
Швидкість,з якою запрацювали блокпости в Запорожській області,тільки підтверджують,що війну дуже чекали.Особливо силові гілки влади.Це ж який дохід...Коли розвалився СРСР,то зразу ж появилися митниці між "дружніми народами".Всі швиденько підзібралися і вперед,за мздою.Кива ж свої "військові" подвиги розпочинав з Донецьких блокпостів.Це вже потім,підназбирав і купив місце і МВС,і в партіях...
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27.08.2022 14:53 Ответить
які "туди-сюди" ,- це схема для тих хто тікає від мобілізації з України на захід , платиш бабло і тебе везуть через Крим -парашу-бульбосран на кордон Литва, Польща...
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27.08.2022 16:08 Ответить
Взагалі то - добра справа. Тим, кого відправляли на непідконтрольну територію, немає що робити в Україні. Гроші, безперечно, конфіскувати, але зробити ділків внєштатними співробітниками СБУ.
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27.08.2022 14:22 Ответить
Кучмисты Зе должны контролировать кожну копійку в Україні
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27.08.2022 14:34 Ответить
щось прогнило у зеленому королівстві і то здається давно. Чи воно було одразу гниле?

7
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27.08.2022 14:51 Ответить
Те ж саме в Херсонській області,щоб в'їхати швидко на непідконтрольну України територію потрібно заплатити 700 баксів...своїм,**** щоб своє майно врятувати свої ж обирають.слів нема
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27.08.2022 19:50 Ответить
 
 