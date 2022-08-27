От 500 до 1500 долларов за человека. В Запорожской области разоблачены участники коррупционной схемы пересечения линии столкновения, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

По данным следствия, два человека требовали от граждан средства за быстрое и положительное рассмотрение заявок для выезда на временно неподконтрольную территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Часть полученных денег они должны были передавать должностным лицам органов власти. Беспрепятственное пересечение линии разграничения стоило для одного человека от 500 до 1500 долларов США и от 700 долларов США за единицу автотранспорта.

Посредники задержаны на территории фильтрационного центра в Запорожье. У них изъято более 13 000 долларов и 50 000 грн, полученных от граждан в течение дня", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время проведения обысков по месту жительства задержанных изъято 69 900 долларов, 7 650 евро и 50 000 грн. Также обнаружены черновые записи со списками лиц с указанием сумм и пометками об их оплате.







