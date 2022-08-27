Рашисты нанесли удар по Бахмуту в Донецкой области. Под завалами многоэтажки может быть человек, – ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ночь на 27 августа российские оккупационные войска нанесли удар по Бахмуту в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"В 10:35 дежурные отделения 80 ДПРЧ 8 ГПРЗ Главного управления приступили к проведению аварийно-спасательных работ на месте частичного разрушения 5-этажного жилого дома в г. Бахмут. Разрушения произошли в результате обстрела ориентировочно в 02:00 27 августа", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, под завалами может быть еще один человек.

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От Главного управления привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы техники. От органов местной власти – 2 человека и 2 единицы техники.







