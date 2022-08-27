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Новости Фото Война
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Россия вернула из Сирии ЗРК С-300, чтобы заменить поврежденные в войне в Украине, - The Times of Israel. ФОТОрепортаж

Россия вывезла из Сирии свои зенитно-ракетные комплексы С-300, развернутые рядом с городом Масиаф на северо-западе страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

На спутниковых снимках, сделанных 25 августа Imagesat international (ISI), видно, что ЗРК исчезли с военной базы РФ. На снимках от 17 августа эти ЗРК находятся в порту Тартус, где, как пишет ISI, их загрузили на российское торговое судно SPARTA II.

Россия вернула из Сирии ЗРК С-300, чтобы заменить поврежденные в войне в Украине, - The Times of Israel 01

Корабль 26 августа прибыл в порт Новороссийска, свидетельствуют данные MarineTraffic.

Читайте также: В России осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны, - ГУР

Россия вернула из Сирии ЗРК С-300, чтобы заменить поврежденные в войне в Украине, - The Times of Israel 02

По мнению аналитиков ISI, С-300 был переброшен в Россию для усиления средств ПВО, поврежденных во время войны в Украине.

Россия вернула из Сирии ЗРК С-300, чтобы заменить поврежденные в войне в Украине, - The Times of Israel 03

Автор: 

ракеты (3569) россия (95515) Сирия (3146)


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Топ комментарии
+43
"сирийские" расчёты в **** от перспектив.
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27.08.2022 14:03
+31
Видать на Рашке совсем туго стало с вооружением раз уже свои заграничные базы сворачивает. А как же вы еще ничего не начинали если вы уже заканчиваетесь?
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27.08.2022 14:06
+27
там навкруги тих С-300 китайці вже десять років часник сіють, а діти вже в китайські початкові школи пішли.
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27.08.2022 14:16
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Правила форума Совет форумчан
"сирийские" расчёты в **** от перспектив.
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27.08.2022 14:03 Ответить
ЦЕ ОЗНАЧАЄ,що з китайського кордону "перекидати" С-300 ВЖЕ неможливо.

залишився якийсь мізер..
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27.08.2022 14:08 Ответить
там навкруги тих С-300 китайці вже десять років часник сіють, а діти вже в китайські початкові школи пішли.
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27.08.2022 14:16 Ответить
😄
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27.08.2022 14:13 Ответить
А на якій підставі Туреччина пропустила через Босфор російське судно з військовим вантажем?!
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27.08.2022 14:43 Ответить
возможно за лобровольное сворачивание "лачинского коридора". Шо не ясно. Государственные интересы превыше всего.
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27.08.2022 14:46 Ответить
"Конвенція зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як в мирний, так і у воєнний час."Так що цивільне торгове судно з військовим вантажем може вільно пройти протоками Босфор та Дарданелли. А от військовим кораблям воюючих країн - не можна.
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27.08.2022 15:45 Ответить
тож чому Україна не може отримувати зброю через Босфор ? знов подвійні стандарти !
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27.08.2022 16:09 Ответить
Де я таке писав? Такі поставки не протирічать конвенції Монтре.
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27.08.2022 17:02 Ответить
ти не писав , але так є по факту .
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27.08.2022 17:09 Ответить
По факту такий шлях постачання зброї дуже небезпечний. Ви забули про атаки кацапів на цивільні іноземні суда, які перебували біля берегів України та в її портах? Чи Ви вважаєте, що перемовини про "зернову угоду" велися просто так, від нічого робити?
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27.08.2022 17:26 Ответить
зате безпечний для кацапів ! хоча міг би цей корабель зустрітись з блукаючою міною ... країною розвантаження зброї для України могла б стати Румунія .
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27.08.2022 17:32 Ответить
значит есть дно
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27.08.2022 14:04 Ответить
Тільки хотів написать: А як же "Бездонные закрома матушки-России?"
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27.08.2022 14:16 Ответить
Ізраїль та Туреччина у захваті "потирають лапки"... але продовжують залишатися "нейтральними".
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27.08.2022 14:04 Ответить
По-перше, Ізраїль проводив свою роботу зі знищення іранських об'єктів Сирії, незважаючи на російські С-300.
По-друге, а чому Ізраїль повинен "радісно потирати лапки"? Наразі між Ізраїлем та Іраном стоять російські війська. Якщо вони підуть, конфронтація між сторонами стане прямою, а цього нікому не треба. Така ціна ізраїльського нейтралітету щодо Росії.
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27.08.2022 14:13 Ответить
Какой нейтралитет? Израиль четко на стороне фашисткой Раиссы.
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27.08.2022 14:28 Ответить
Не буду спорить с человеком, который заранее знает ВСЁ!!!
З.Ы.
Вот если бы вы еще написали это не на языке "фашистской Раиссы", то и совсем было бы замечательно.
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27.08.2022 14:34 Ответить
А как бы ты меня понял, если бы я написал на другом языке? Спорить тут нечего, с первого дня Израиль на стороне фашистов. Более того, это одна из 4 стран с которой согласовывалась война, наряду с Китаем, Турцией, ну и пакты были с вегнерскими ********
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27.08.2022 14:50 Ответить
А ну и Эмираты, похоже. Уже не говоря о том, что Израиль помогает обходить санкции и поставляет в Раиссу беспилотники, которые уже убили тысячи украинцев.
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27.08.2022 14:52 Ответить
"Вот если бы вы еще написали это не на языке "фашистской Раиссы", то и совсем было бы замечательно."

Вот это, если вас не затруднит, поясните, пожалуйста. Вам не нравится выражение "фашистская Раисса"? Может и имя путен вы попросите написать с большой буквы?
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27.08.2022 14:51 Ответить
Он просто бесится от того, что Израиль на стороне фашистов по факту оказался. А возразить ему нечего.
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27.08.2022 14:53 Ответить
Нет, нет, Артур ********, вы меня неправильно поняли.
Просто я не люблю болтливых и самоувереных дураков.
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27.08.2022 14:55 Ответить
На вопрос, а что тебя коробит, "израильтянин" в сочетании "фашистская раисся" ты не нашел ничего лучшего, как ответить, перековеркав мой ник и обозвать меня "**********"?

Ты просто обыкновенная русская свинья.
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27.08.2022 18:30 Ответить
Чмоки, дурачок.
Всегда рад пообщаться с альтернативно одаренными представителями русского народа.
И да, еще одно.
С тобой я не разговаривал и твои вопросы мне не заметил.
Засунь их себе в .... Ну, неприлично писать это слово, но сам понимаешь куда надо засовывать непрошенные вопросы невоспитанных людей
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27.08.2022 18:44 Ответить
Люди, посмотрите, вот это русское чмо считает себя "человеком-разумным". И его коробит, когда его рассистскую ********* называют фашистской раиссей.

Этот чмошник такой воспитанный, что человека, задавшему ему вопрос, называет "**********". Воспитание из тебя аж прет. Друх, карма существует - удивление еще войдет в твою привычку, русский.

Гуляй Вася
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27.08.2022 18:55 Ответить
Дорогой Артур.
С огромным прискорбием вынужден напомнить тебе, что слово расистская" пишется с одним "с".
А ты забавный, весьма.
Немного нервный и дерганый, но вообще то очень милая зверушка.
Вторично, чмоки.
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27.08.2022 19:04 Ответить
Ах, как ты точно нашел ошибку! Прям молодец! Сразу видно, что русский - твой родной язык.

Сколько же вас, вот таких вот русских патриотов раскидало по миру - вот тебя прям закинуло в земли обетованные, если судить по флажку.

Хотя, тут вот на днях, попадались тут такие как ты, иностранцы, "граждане мира", которые не VPN пользуются, а браузером "вездеход" (очень популярный браузер в среде украинской "опозиции")

И тоже как ты делали вид "нейтральных" наблюдателей, не украинцев и не русских. Пока не срезались на таких же мелочах, как и ты.

Видишь ли, не нравится ему, когда коверкают имя его родины
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27.08.2022 19:16 Ответить
Нет.
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27.08.2022 14:56 Ответить
Я думаю, Ви навмисно вжили слово конфронтація, оскільки насправді персія існує виключно завдяки стримуванню Штатами Ізраїлю
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27.08.2022 14:33 Ответить
Вираз " конфронтація " у разі цілком правильный. Конфронтація, в будь-якому її вигляді, хоч холодна, хоч гаряча, цей стан, що передує війні. Те, що відбувається зараз між Іраном та Ізраїлем - це конфронтація. І Ізраїль поводиться відповідно до своєї військово-політичної доктрини - до останнього намагається заспокоїти "клієнта", а якщо всі спроби марні, завдає превентивного удару
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27.08.2022 14:42 Ответить
Дякую. Я саме такої думки)
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27.08.2022 14:59 Ответить
Так-так:
Велика та могутня Росія "ЗАХИЩАЄ" бідний та слабкий Ізраїль від страшних банд бомжів Ірану!
Якщо би не Росія, то Ізраїль вже повністю захопили би.
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27.08.2022 14:44 Ответить
Вибачте мені, але я не знаю, як дискутувати з людиною, яка бачить одне, розуміє друге, говорить третє, а висновки робить четверті.
Я навіть близько не писав те, що ви мені приписуєте. Але якщо вам приємно розуміти саме, що так, то і здоров'я, розумійте.
Але на мою адресу навіщо це писати?
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27.08.2022 14:53 Ответить
Иранцы не рады таким новостям
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27.08.2022 14:05 Ответить
Видать на Рашке совсем туго стало с вооружением раз уже свои заграничные базы сворачивает. А как же вы еще ничего не начинали если вы уже заканчиваетесь?
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27.08.2022 14:06 Ответить
ПОТЄРЬ НЕТ ))))
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27.08.2022 14:08 Ответить
косяпен ещьо і нє началі сворачіваться
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27.08.2022 14:09 Ответить
Ті розрахунки вже шугані, при найменшому кіпішу будуть лаптями блискати...🤓
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27.08.2022 14:07 Ответить
шуганые давно у кобзона, а кто еще "не успел", так исключительно потому что "крысы жгуты погрызли". Самое сложное - поймать крысу, и проследить, что бы она из кунга не вылезла, а натереть где надо жгуты салом - не проблема. А "сирийцы" ще незаймані, и всех хитростей еще не знают. Поэтому им никто не расскажет, что станцию не надо включать, а если уже и включил, то иди в посадку и наблюдай со стороны. Заодно и посрать сможет, даже если запор от сухпая уже неделю.
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27.08.2022 14:29 Ответить
а Ердоган їх пропустив , як написано в зернових угодах ...
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27.08.2022 14:07 Ответить
вияснивши ВСЕ ЩО ТРЕБА про С300\С400
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27.08.2022 14:10 Ответить
все одно це дуже непорядно - нам зброю морем не можна через Босфор, а раші - можна.
я думаю, після нашої перемоги треба буде розставити акценти правильно - хто дійсно нам є друг, а хто - спідтишка шкодив.
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27.08.2022 14:14 Ответить
Це(щодо друзів) досить наївна думка.
Нагадаю вам старий і мудрий вислів - "У політиці немає друзів, у політиці є інтереси".
Наразі у Польщі, країн Балтії та Британії інтереси полягають у тому, щоб нейтралізувати росію. У Німеччини та Франції інтерес полягає в тому, щоб перестали стріляти з обох сторін. У Китаю та Туреччині інтерес полягає в тому, щоб отримати вигоду за будь-якого результату війни. Це їхній інтерес на сьогодні. А що буде завтра і в чому полягатиме інтерес цих країн після війни, не знає ніхто
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27.08.2022 14:23 Ответить
ну так і про те мова - не отримуватимуть більше вигоди у нас турція і китай.
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27.08.2022 14:50 Ответить
Будуть, якщо це буде вигідно нам.
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27.08.2022 15:48 Ответить
вы скромно забыли указать интерес израиля
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27.08.2022 15:01 Ответить
Я, по моему, уже в трех комментариях указал какой "интерес Израиля".
И интерес этот уже 74 года существования один - безопасность Израиля, мир и покой для народа Израиль
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27.08.2022 15:42 Ответить
Ахаа. Интересы израильских политиков в срусских кровавых бабках. И они спокойно дают оружие убийцам, которые спонсируют арабских террористов Безопасность превыше всего.
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27.08.2022 18:38 Ответить
каждая страна может сказать о себе абсолютно тоже самое. Пустая демагогия!
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27.08.2022 21:29 Ответить
Полностью согласен с вами.
Сказать это о себе может каждая страна.
А вот сделать далеко не каждая.
Израиль и сказал и сделал.
Чего и вам желаю.
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27.08.2022 21:33 Ответить
сделал благодаря США. Не надо себе льстить
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27.08.2022 22:05 Ответить
Ну, так и вы сделайте.
В чем проблема то?
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27.08.2022 22:08 Ответить
проблема в том, что США помогает вам потому что не боится арабов.
Но не помогает нам так, как помогает вам, потому что боится россию.
Вам действительно это непонятно?!
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27.08.2022 22:10 Ответить
Нет, непонятно.
Помогают тому, кому эта помощь идет на пользу, а не на распил и не в грязь под ногами.
И, кстати, а что оно такое, эта пресловутая "американская помощь"?
3 млрд военной помощи в год, так они в основном идут на совместные военные разработки. Тот же пресловутый "Купол" именно так и построили. А теперь США его закупают, впервые за послевоенный период импортируют оружие.
А что еще? Чем помогают?
Израиль сам, своими силами вошел в 20 передовых индустриальных стран.
И с/х, и наука, и оборонка, и образование...
И одна из самых сильных в мире валют
Все свое. Так чем Америка там "сильно" помогает?
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27.08.2022 22:22 Ответить
ой ну да. Вы не можете какой год справиться с кучкой арабов и несчастными 3 млрд в год помощи!
вы в количестве и качестве соперника разницу хотя бы улавливаете, великие воины с арабами?
чтоб сталось с вашим великим израилем, напади на него россия?! я бы и 72 часа вам не дал.
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27.08.2022 23:24 Ответить
Тю. Так и я об этом. У Израиля с фашистами одни интересы.
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27.08.2022 15:08 Ответить
я думаю потом захватим турцию и демитализируем они двухстульные подстилки путина как лукашенко..турция это украина и точка...ля какие...много территории занимают ..босфор еще наш забрали)
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27.08.2022 17:01 Ответить
хай турки живуть як хочуть. Але не продавати їм металобрухт і зерно -цілком достатня відповідь на їх ганебну поведінку.
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27.08.2022 21:42 Ответить
тільки нам від того не легше , будуть обстрілювати наші міста ... але всі повинні знати що Ердоган звичайний барига , а не союзник .
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27.08.2022 14:21 Ответить
А хто сказав що судно пішло на Босфор? Воно може піти і на Кронштадт і на Мурманськ
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27.08.2022 14:19 Ответить
трошки терпіння і дізнаємось . точно не на Владивосток відправиться .всі санкційні вантажі йдуть через Туреччину .
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27.08.2022 14:25 Ответить
В такому випадку - воно місяців 2 в дорозі перебуватиме.
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27.08.2022 14:52 Ответить
А нам-то що? Довше на фронті не з"являться І їм добре - довше проживуть!
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27.08.2022 15:17 Ответить
ta 26 serpnya prybulo, skrinshot govoryt
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27.08.2022 19:36 Ответить
Да вроде ж написано, что 26.08 прибыло в Новороссийск. Черное море. О как. Так что без Босфора тут не обошлось ну никак.
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27.08.2022 15:38 Ответить
Де саме "написано"?
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27.08.2022 16:33 Ответить
https://ibb.co/Hz186rc
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27.08.2022 17:59 Ответить
Ну - якщо прибув до Новоросійська - значить темін до смерті буде коротшим!
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27.08.2022 18:28 Ответить
Це приємна новина: свідченя того, що не так багато в кацапів зрк, а їх виробництво, явно не встигає за демілітаризацією!
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27.08.2022 14:08 Ответить
Те що турки пропустили російський військовий вантаж - абсолютно неприємно
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27.08.2022 14:45 Ответить
С каждым днём владимир владимирович становится все удмуртнее и удмуртнее...
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27.08.2022 14:09 Ответить
по разному. Бывают дни, когда отёчность, тогда становится больше мордовее. Ну, а когда болит голова - тогда уже полный башкир.
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27.08.2022 14:42 Ответить
Убогі, і це друга армія світу
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27.08.2022 14:10 Ответить
Нищеброды уже с Сирии вытягивают свою недотехнику))
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27.08.2022 14:14 Ответить
А Израиль ссыт рекэкспорт эстонских спайков апрувнуть. Ссыкуны
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27.08.2022 14:16 Ответить
Почитайте про то, как "Израиль не ведет переговоры с террористами". И одну известную фамилию, когда пленного военнослужащего низкого ранга обменяли на свыше тысячу опаснейших высокопоставленных террористов. Именно так, один на тысячу. И эта тысяча не просто мотивировала своих воевать, но и сама убила уже много больше израильтян, чем один человек.

Израиль как государство очень сильно пропитан КГБвшиной и этой идеологией и он неэффективен, если оценить интеллект людей и количество американской помощи.

Кацапам достаточно захватить человека с израильским паспортом (притом даже не батальонщика, а просто мирного жителя) и его обменяют на рабское поклонение целой страны. Забудьте про Израиль. И не забываем про Северную Корею с еще парой тысяч крайне опасных ракет и сотен установок для них. Это тоже может появится на фронте без возможности на это как-то ответить
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27.08.2022 14:27 Ответить
***** не пиши.
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27.08.2022 15:01 Ответить
2-я армия мира? Всего полгода войны, уже с конца света остатки тянут.
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27.08.2022 14:17 Ответить
АналоГовнет заканчиваются... осталось поехать в Эфиопию и Палестину..там тоже говна всякого когда то навезли что пруд пруди...
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27.08.2022 14:18 Ответить
Круто, значить дно в цій бездонній бочці руснявої зброї все таки є. Воно ще далеко, але все одно є. А ми ще навіть не починали
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27.08.2022 14:18 Ответить
Таки да!
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27.08.2022 14:19 Ответить
путин сливает асада и пашиняна
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27.08.2022 14:21 Ответить
Своя рубашка ближе к телу.
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27.08.2022 15:39 Ответить
Асада сомнительно. А вот Пашиняна точно. Но именно Пашиняна, Армению он не отдаст, просто поставит там полных *******.
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27.08.2022 18:39 Ответить
Это уже не первый случай, когда кацапы завозят оружие через Босфор.
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27.08.2022 14:25 Ответить
они так и Ассадушку вывезут, на балкере, рядом с аналаговнетом.
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27.08.2022 15:08 Ответить
Сміхдержава. Опущена *****.

З таким позором їй тільки припиняти існувати здавшись українцям.
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27.08.2022 14:43 Ответить
А могло б це торгове судно піти на дно. Якби були рейдери в міжнародних водах...
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27.08.2022 14:45 Ответить
Нужно, чтоб на пути "SPARTA II" повстречался "Ашот"
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27.08.2022 14:46 Ответить
Артуха...всему свое Время... 💙💛👍💪
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27.08.2022 15:01 Ответить
ПВО . Потом авиация. И Асаду *****.
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27.08.2022 15:30 Ответить
ну то може затоне разом з корабліком, всі ж знають що у русскіх до техніки....да й до всього в принципі відношення гівняне.
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27.08.2022 15:50 Ответить
Те що Росія втрачає своє озброєння і дуже швидко, це добре. Але вона ніяк не покидає мети захватити всю Україну і тому звертається до "дружніх держав."
Але Україна і український народ переможе.
Ми сильні!!!
Слава ненці Україні!!! Слава ЗСУ, найсміливішим хлопцям і дівчатам!!!
Слава Господу всемогутньому, який оберігає нас!!!!
Бережи нас Боже!
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27.08.2022 15:54 Ответить
скоро росконсервируют с памятников и мусорки с 200 и с 100 и будут брякать пуканами своими))
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27.08.2022 16:59 Ответить
Над всей Сирией безоблачное небо.
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27.08.2022 17:05 Ответить
А турки, як ті мавпи, що закривать очі та вуха, коли російські "цивільні" корита транспортують через Босфор зброю.
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27.08.2022 17:12 Ответить
не переживайте, османи вже ввели війська в Ідліб і шас будуть Асада лоскотати, так само і фельдмаршала Хафтара. Нічим вже допомагати, і останні портки забрали. Путін вже починає ! С....... тись
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27.08.2022 17:57 Ответить
 
 