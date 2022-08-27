"Любимые женщины" обманывают оккупантов, раненых в Украине: "Как замаячили миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей". ФОТО

23-летнему контрактнику армии РФ с Сахалина в Украине оторвало миной правую руку, осколками пробило легкие и ребра. За ранение он получил "очень большую сумму".

Об этом говорится в материале "Подмосковье сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Перед отправкой в Украину оккупант оставил карточку, на которую начислялась зарплата, своей невесте, "с которой он до этого был счастлив целых три года".

"Когда пришла СМС о перечислении крупной денежной выплаты за ранение, я, словно что-то предчувствуя, поменял пин-код. И через некоторое время мне приходит вторая эсэмэска – кто-то по старому пин-коду пытался снять со счета очень крупную сумму", – рассказывает военный.

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"Поняв, что это сделала любимая, Вадим несколько дней не мог ни пить, ни есть, ни разговаривать. Потом позвонил девушке и услышал в трубке: "Ну одеться-то мне надо". И никаких вопросов, как жених себя чувствует", - сочувствует захватчику автор материала.

"Не пойму, что с ней случилось. Мы так любили друг друга, она была такой нежной и ласковой, а как замаячили эти миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей", - констатирует оккупант.

На фотографии из другого материала издания молодой человек, подходящий по описанию.

Отдельно отмечается, что у рашиста две награды: медаль "За отвагу" и орден Мужества.

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