"Любимые женщины" обманывают оккупантов, раненых в Украине: "Как замаячили миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей". ФОТО
23-летнему контрактнику армии РФ с Сахалина в Украине оторвало миной правую руку, осколками пробило легкие и ребра. За ранение он получил "очень большую сумму".
Об этом говорится в материале "Подмосковье сегодня", передает Цензор.НЕТ.
Перед отправкой в Украину оккупант оставил карточку, на которую начислялась зарплата, своей невесте, "с которой он до этого был счастлив целых три года".
"Когда пришла СМС о перечислении крупной денежной выплаты за ранение, я, словно что-то предчувствуя, поменял пин-код. И через некоторое время мне приходит вторая эсэмэска – кто-то по старому пин-коду пытался снять со счета очень крупную сумму", – рассказывает военный.
"Поняв, что это сделала любимая, Вадим несколько дней не мог ни пить, ни есть, ни разговаривать. Потом позвонил девушке и услышал в трубке: "Ну одеться-то мне надо". И никаких вопросов, как жених себя чувствует", - сочувствует захватчику автор материала.
"Не пойму, что с ней случилось. Мы так любили друг друга, она была такой нежной и ласковой, а как замаячили эти миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей", - констатирует оккупант.
На фотографии из другого материала издания молодой человек, подходящий по описанию.
Отдельно отмечается, что у рашиста две награды: медаль "За отвагу" и орден Мужества.
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а чуха сєбє комплєктного хахєля найдьот
Нет повести печальнее на свете...
в таком вот аксепте (с)
В США наприклад, одружені взагалі досить часто валять один одного для того, щоб отримати страхову компенсацію.
Даже хорошо, что деньги пришли. Вполне возможно, этот калека еще и жену свою убьет, сам воевать уже не может и пойдет в тюрьму. А с женой может быть и еще парочку русских, чтобы они поняли, что их ждет в будущем. А потом и платить перестанут. Еще больше конфликтов, когда "доброволец" будет слушать, что выплат не было, а жена будет говорить, что их украл товарищ майор. Снова будут убивать друг друга за эти деньги. Нищая духом нация, продаваемая за такие копейки денег.
Ну а за самку тупую не переживай.Там её какой нибудь Ашот и оденет, и обует и отъ@бет.
Ты это...Медали почаще протирай и целуй потрет *****.
а будіт больше!
Пока муж в госпитале , его самка снимет все гроши с карты , и айда за границу в "загнивающую" ЕС на поиски
богатенького мужа иностранца. А то ,что там полным полно "нацистов" . *****.
Потом в тик токе , или Ютубе подружкам будет чем похвастаться. Какие они вумные и щасливые. А те , кто в Рашке с калеками остался , полные лошицы.
Зарастут твои ноженьки, проживешь как-нибудь. )))
Гори в аду падло, це все, що хочеться побажати герою історії.