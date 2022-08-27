Россия перебрасывает в Украину недавно сформированный 3-й армейский корпус, - CIT. ФОТО
Россия, судя по всему, перебрасывает на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус.
К такому выводу пришла аналитическая команда Conflict Intelligence Team (CIT), изучив фотографии и видеозаписи перевозки российской военной техники по железной дороге из Нижегородской в Ростовскую область, информирует Цензор.НЕТ.
Очевидцы сняли полные составы с комплексами "Бук" и танками Т-80БВ и Т-90М. "Перевозка комплексов "Бук" свидетельствует о перебрасывании большого соединения, например, армии. В этом случае можно предположить, что речь идет о перебрасивании всего 3-го корпуса или по крайней мере той его части, которая считается боеготовой", - пишет CIT.
Пока нельзя с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует использовать силы корпуса, но конечный пункт эшелонов расположен на юге Ростовской области и находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта, отмечают аналитики.
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Сколько еще собственных жертвоприношений в их славу совершат эти орки-идиоты. Они же на самом деле вознамерились истечь собственной кровью.
где сейчас эта колонна?
орки могут понагнать сколько угодно железа.
но так и не поймут что их железо сегодня уже ничего не решает.
А на додачу ще розбити їхній Транссіб