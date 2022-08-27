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Россия перебрасывает в Украину недавно сформированный 3-й армейский корпус, - CIT. ФОТО

Россия, судя по всему, перебрасывает на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус.

К такому выводу пришла аналитическая команда Conflict Intelligence Team (CIT), изучив фотографии и видеозаписи перевозки российской военной техники по железной дороге из Нижегородской в Ростовскую область, информирует Цензор.НЕТ.

Очевидцы сняли полные составы с комплексами "Бук" и танками Т-80БВ и Т-90М. "Перевозка комплексов "Бук" свидетельствует о перебрасывании большого соединения, например, армии. В этом случае можно предположить, что речь идет о перебрасивании всего 3-го корпуса или по крайней мере той его части, которая считается боеготовой", - пишет CIT.

Россия перебрасывает в Украину недавно сформированный 3-й армейский корпус, - CIT 01

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Россия перебрасывает в Украину недавно сформированный 3-й армейский корпус, - CIT 02

Пока нельзя с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует использовать силы корпуса, но конечный пункт эшелонов расположен на юге Ростовской области и находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта, отмечают аналитики.

Автор: 

армия РФ (19210) россия (95515)


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Топ комментарии
+54
Чим? Якби не голосували "по приколу" за отой прикол, що сидить у підвалі, то ми б і самі мали РСЗВ "Вільха" (170 км) і ОТРК "Гром-2" (400-800 км)
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27.08.2022 16:26
+37
Может хватит нам уже металла? и так цена упала... они еще везут...
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27.08.2022 16:01
+37
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27.08.2022 16:30
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Страница 2 из 2
перший корпус (він же МО Динири управління корпусу) знищений у повном складі. Повідомив Гіркін, там були його друзяки) в орків не прийнято присвоювати той же номер іншому. такі родився 3 корпус замість першого.
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27.08.2022 17:42 Ответить
едет свеженький фарш 200 бункерного ***** для мясорубки ..ХАЙМАРС ..
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27.08.2022 18:20 Ответить
Перемелеться - гівно буде...
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27.08.2022 20:09 Ответить
не кидают. Они туда сами идут с удовольствием.
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27.08.2022 23:36 Ответить
Святые Хаймарс, Эскалибур, Джавелин и Байрактар удивляются.
Сколько еще собственных жертвоприношений в их славу совершат эти орки-идиоты. Они же на самом деле вознамерились истечь собственной кровью.
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27.08.2022 21:17 Ответить
плохая новость....нет конца этому кошмару....а европа и США все наблюдают...
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27.08.2022 22:04 Ответить
в начале марта под Харьковом была колонна из подобного железа длинной в 60 км.
где сейчас эта колонна?
орки могут понагнать сколько угодно железа.
но так и не поймут что их железо сегодня уже ничего не решает.
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27.08.2022 23:10 Ответить
оно то да, только количество наших воинов это сокращает. И это ужасно.
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27.08.2022 23:34 Ответить
чому ці колони не починають нищити на ворожій території а покірно ждем поки вони почнуть гидить нашу землю.
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28.08.2022 04:46 Ответить
Добряче було, здається, та заздалегідь повідомлено. Чи не варто вже вбити рейки в криму?
А на додачу ще розбити їхній Транссіб
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28.08.2022 05:14 Ответить
Я бачив фото знайомого, що вийшов на відпочинок/перекомплектацію. Я його не впізнав. Так, він цілий, але очі... Його душа не тут, а ще там в окопах, під цілодобовими обстрілами градів, мін, снарядів, поруч з розірваними тілами і тими, хто зійшов з глузду... Тому нема чому радіти, бо це їде смерть ще багатьом українцям, нажаль.
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28.08.2022 10:02 Ответить
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