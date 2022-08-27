Россия перебрасывает в Украину недавно сформированный 3-й армейский корпус, - CIT. ФОТО

Россия, судя по всему, перебрасывает на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус.

К такому выводу пришла аналитическая команда Conflict Intelligence Team (CIT), изучив фотографии и видеозаписи перевозки российской военной техники по железной дороге из Нижегородской в Ростовскую область, информирует Цензор.НЕТ.

Очевидцы сняли полные составы с комплексами "Бук" и танками Т-80БВ и Т-90М. "Перевозка комплексов "Бук" свидетельствует о перебрасывании большого соединения, например, армии. В этом случае можно предположить, что речь идет о перебрасивании всего 3-го корпуса или по крайней мере той его части, которая считается боеготовой", - пишет CIT.

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Пока нельзя с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует использовать силы корпуса, но конечный пункт эшелонов расположен на юге Ростовской области и находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта, отмечают аналитики.