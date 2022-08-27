Москвичка Елена Белова сожгла машину полковника Генштаба ВС РФ и кричала при аресте "Азов - сила!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Москве сожгли автомобиль чиновника Генштаба ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Baza.

Чиновник Евгений Секретарев, машину которого сожгли, работает в 8-м управлении Генштаба. Он отвечает за военную цензуру: сотрудники следят, чтобы в СМИ не появлялся неправильный фактаж про российскую армию.

"Автомобиль БМВ X6 Секретарева стоял во дворе дома на Ленинградском шоссе и там вдруг загорелся. Больше всего пострадала задняя часть – багажник полностью выгорел.

Позже женщину, которая подожгла автомобиль заместителя начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, задержали. По данным источников "Базы", она заявила, что против "специальной военной операции". Женщина облила бензином багажник автомобиля и подожгла.

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