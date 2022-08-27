Москвичка Елена Белова сожгла машину полковника Генштаба ВС РФ и кричала при аресте "Азов - сила!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Москве сожгли автомобиль чиновника Генштаба ВС РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Baza.
Чиновник Евгений Секретарев, машину которого сожгли, работает в 8-м управлении Генштаба. Он отвечает за военную цензуру: сотрудники следят, чтобы в СМИ не появлялся неправильный фактаж про российскую армию.
"Автомобиль БМВ X6 Секретарева стоял во дворе дома на Ленинградском шоссе и там вдруг загорелся. Больше всего пострадала задняя часть – багажник полностью выгорел.
Позже женщину, которая подожгла автомобиль заместителя начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, задержали. По данным источников "Базы", она заявила, что против "специальной военной операции". Женщина облила бензином багажник автомобиля и подожгла.
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+55 Aндрей #531094
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+53 Andry Moon
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+52 Alex Sav #513490
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Из Бучи или Ирпеня?
Та оці політінформації на кожному кроці для совєтского народа
ото ж:
совпадєгніє?
нє думаю....
а жіночці респект, але хай косить на битовуху
жила б себе спокойно, как миллионы её сограждан
Також утримання "секреток" - спецприміщень для зберігання таємних/цілком таємних документів.
Стопроцентная обучающая провокация для того, чтобы народ и не думал делать диверсии. Плохо, это действительно работает, особенно если все СМИ это опубликуют и даже не поймут, что они обучают народ неотвратимости наказания за преступление и тяжких последствий.
Намного лучше спалить самого ФСБшника или хотя бы его жену или ребенка, затем успешно выехать в Грузию, оттуда в любую Европейскую страну, получить награду в 100000 евро с жильем и ежедневно публиковать свои фотографии с пляжа с коктейлем в руках. И во всех СМИ писать об этом, как диверсант сделал дело и обеспечил свою жизнь навсегда. Вот такие новости и сподвигнут народ действовать также. Кацапы после пары десятка трупов и нераскрываемых преступлений, так как фактически нет мотива преступления, убийца приезжает в город, держа в руках список из 100 целей и может убить любую, не важно кого, просто следить за всеми сразу, не быть знакомым с ним, сразу же выехать еще до обнаружения тела. И деньги совсем небольшие за такой эффект. Желающих заработать квартиру в Испании и 100т. евро в России в обмен за небольшой риск быть пойманным и то с хорошим шансом выжить до освобождения из тюрьмы после революции - очень много.
Что скажут то и напишут
А налоги? Это ведь ЕС. Там все платят налоги.
Спецотряд это более реально, который будет охотиться и уничтожать.
а ведь она теперь присядет, и не коменты строчить, как мы тут, и не у Тихановской в гостях, а на нары.
и не за что-нибудь, а за реальное дело против войны.
и не где-нибудь, а в мордоре, эту самую войну развязавшем.
или мстить пока некому?
1. попытаться подняться до более высокого.
2. опустить это до своего уровня