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Новости Фото Война
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Войска РФ нанесли ракетный удар по Никополю: задело админздание и многоэтажки, - облсовет. ФОТОрепортаж

Российские войска в субботу нанесли ракетный удар по Никополю Днепропетровской области.

Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"По Никополю сегодня нанесли ракетный удар.

Оккупанты выпустили две ракеты "земля-воздух". Задело админздание, две многоэтажки. Кроме того, произошел пожар на открытой территории.

Вследствие обстрела пострадавших нет.

Также из ствольной артиллерии враг ударил по Марганецкой громаде. Люди не пострадали. Есть повреждения двух десятков зданий и линии электропередач.

Есть хорошие новости: в Томаковской громаде сегодня наши военные сбили беспилотник россиян. Еще одна птичка долеталась, потому что, как говорят у нас в Украине: нечего шуршать и разведывать. Спасибо нашим силам ПВО за работу!

В Криворожском районе оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Апостоловской громад. Без жертв, без разрушений.

В других районах Днепропетровщины вражеские атаки не зафиксированы", - рассказал он.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Никополю: задело админздание и многоэтажки, - облсовет 01
Войска РФ нанесли ракетный удар по Никополю: задело админздание и многоэтажки, - облсовет 02

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1019)


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Топ комментарии
+8
Це ж треба було владі так ганебно профукати оборону ЗАЕС, щоб зараз там сиділа рашинська сволота і руйнувала безбожно хати і будинки українців, вбивала їх, а взамін нічого не отримувала.
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27.08.2022 21:00
+8
бідне нажахане маленьке місто...2/3 городян вже поїхали...хто куди... хто у села, в покинуті хати, хто в поле в палатку...хто світ за очі...
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27.08.2022 21:12
+5
возможно...
но самое страшное теперь в Никополе, наравне с обстрелами... суки-мародеры...
твари, которых надо стрелять на месте!!!
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28.08.2022 10:27
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тільки навпаки - ракети "повітря-земля". з гвінтокрила
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27.08.2022 20:59 Ответить
Це ж треба було владі так ганебно профукати оборону ЗАЕС, щоб зараз там сиділа рашинська сволота і руйнувала безбожно хати і будинки українців, вбивала їх, а взамін нічого не отримувала.
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27.08.2022 21:00 Ответить
Навпаки, влада успішно успішно передала під контроль рашистів Енергодар і ЗАЕС, які не мали створеної оборони, окрім нацгвардії на станції зі стрілецькою зброєю.
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27.08.2022 21:27 Ответить
А чого Притула нічого не публікує?
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27.08.2022 21:01 Ответить
що він має публікувати?
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27.08.2022 21:10 Ответить
Подивилися на маркетингові знімки кримського мосту з новини про придбання супутника - і фатить.
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27.08.2022 21:27 Ответить
А разве Притула теперь на контроле спутника?
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27.08.2022 21:16 Ответить
Спутник Planet показал разрушения Антоновского моста. А спутник Притула показал ***
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27.08.2022 21:25 Ответить
то він тобі дорогу вказує
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27.08.2022 21:28 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/suputnik-iceye-sergiy-pritula-rozkriv-podrobici-ugodi-50264371.html

Компанія ICEYE надасть Міноборони України повний доступ до всіх можливостей одного з своїх супутників, який перебуває на орбіті у цьому регіоні. Також Україна отримає доступ до сузір'я супутників SAR.(c)

Притула - министр обороны?
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27.08.2022 21:30 Ответить
бідне нажахане маленьке місто...2/3 городян вже поїхали...хто куди... хто у села, в покинуті хати, хто в поле в палатку...хто світ за очі...
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27.08.2022 21:12 Ответить
Вася, не говори про поле и палатки. Тссс...
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27.08.2022 22:39 Ответить
почему?
моя родня, когда едет в отмытую ими чью-то брошенную хату, забиваемую на ночь такими же как они знакомыми-незнакомцами, все это видят своими глазами (и палатки в огородах и машины возле хат с людьми)..
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28.08.2022 09:27 Ответить
Почему? Потому что как узнают, что люди разъезжаются ночевать в другие места (я знаю, в какие), то начнут лупить и по ним. Там все села пустеют к ночи...
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28.08.2022 10:21 Ответить
возможно...
но самое страшное теперь в Никополе, наравне с обстрелами... суки-мародеры...
твари, которых надо стрелять на месте!!!
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28.08.2022 10:27 Ответить
У меня есть классная штукатур , хорошо работает . Она из Никополя. Там у неё квартира.

так она ещё в 2013 году рассказывала , что кацапские пенсионеры массово скупали там квартиры. «Сидят на лавочках , семечки плюют и ПОНОСЯТ УКРАИНУ» - ее слова . Прошло почти 10 лет.
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28.08.2022 13:29 Ответить
помню еще время (до войны 2014) когда пол Никополя мотались в мацкву торговать помидорами (весь пригород тогда был в отапливаемых теплицах) и Вы удивитесь - молосольными и квашенными огурцами)))) их выгребали ведрами ))))
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28.08.2022 13:33 Ответить
 
 