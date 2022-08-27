Войска РФ нанесли ракетный удар по Никополю: задело админздание и многоэтажки, - облсовет. ФОТОрепортаж
Российские войска в субботу нанесли ракетный удар по Никополю Днепропетровской области.
Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"По Никополю сегодня нанесли ракетный удар.
Оккупанты выпустили две ракеты "земля-воздух". Задело админздание, две многоэтажки. Кроме того, произошел пожар на открытой территории.
Вследствие обстрела пострадавших нет.
Также из ствольной артиллерии враг ударил по Марганецкой громаде. Люди не пострадали. Есть повреждения двух десятков зданий и линии электропередач.
Есть хорошие новости: в Томаковской громаде сегодня наши военные сбили беспилотник россиян. Еще одна птичка долеталась, потому что, как говорят у нас в Украине: нечего шуршать и разведывать. Спасибо нашим силам ПВО за работу!
В Криворожском районе оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Апостоловской громад. Без жертв, без разрушений.
В других районах Днепропетровщины вражеские атаки не зафиксированы", - рассказал он.
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Притула - министр обороны?
моя родня, когда едет в отмытую ими чью-то брошенную хату, забиваемую на ночь такими же как они знакомыми-незнакомцами, все это видят своими глазами (и палатки в огородах и машины возле хат с людьми)..
но самое страшное теперь в Никополе, наравне с обстрелами... суки-мародеры...
твари, которых надо стрелять на месте!!!
так она ещё в 2013 году рассказывала , что кацапские пенсионеры массово скупали там квартиры. «Сидят на лавочках , семечки плюют и ПОНОСЯТ УКРАИНУ» - ее слова . Прошло почти 10 лет.