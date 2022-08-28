За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 "прилетов": полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА. ФОТОрепортаж
С 10 утра до 10 вечера по приграничной Сумской области со стороны РФ прилетело более 220 снарядов и мин.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Под обстрелом были территории:
▪️ Хотинской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской громад Сумского района;
▪️Зноб-Новгородской громады Шосткинского района;
▪️Новослободськой громады Конотопского району.
В результате обстрела Новослободской громады ранены два человека - это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом. Повреждены в селе также частные дома и хозяйственные постройки. Ранен скот.
В результате обстрела одного из сел Белопольской громады повреждена полностью вся инфраструктура села. Сюда прилетели около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Разрушены частично частные дома. Подробности уточняют. Пострадавших предварительно нет", - рассказал Живицкий.
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