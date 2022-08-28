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Новости Фото Война
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За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 "прилетов": полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА. ФОТОрепортаж

С 10 утра до 10 вечера по приграничной Сумской области со стороны РФ прилетело более 220 снарядов и мин.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Под обстрелом были территории:
▪️ Хотинской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской громад Сумского района;
▪️Зноб-Новгородской громады Шосткинского района;
▪️Новослободськой громады Конотопского району.

Читайте: Четыре человека получили травмы в результате вражеских обстрелов Сумщины, - ОВА

В результате обстрела Новослободской громады ранены два человека - это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом. Повреждены в селе также частные дома и хозяйственные постройки. Ранен скот.

В результате обстрела одного из сел Белопольской громады повреждена полностью вся инфраструктура села. Сюда прилетели около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Разрушены частично частные дома. Подробности уточняют. Пострадавших предварительно нет", - рассказал Живицкий.

За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 прилетов: полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА 01
За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 прилетов: полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА 02
За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 прилетов: полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА 03
За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 прилетов: полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА 04
За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 прилетов: полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА 05
За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 прилетов: полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА 06
За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 прилетов: полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА 07
За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 прилетов: полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА 08
За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 прилетов: полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА 09
За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 прилетов: полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА 10

обстрел (27129) Сумская область (3125) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+8
Амнесті Інтернешнл буде важко це виправдати, але вони старатимуться.
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27.08.2022 23:47
+6
Але давати відповідь по кацапській території заборонено зеленими вилупками
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27.08.2022 23:27
+2
чому по Кончі-Заспі немає прильотів ...Не чіпають верхушку виб..дків на всяк випадок , бо там один котедж вартістю одного українського села .
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28.08.2022 00:29
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Але давати відповідь по кацапській території заборонено зеленими вилупками
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27.08.2022 23:27 Ответить
не заборонено,відповідь дають але потрібно більше засобів ураження.
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28.08.2022 00:15 Ответить
Наведіть хоч одне посилання, що обстрілююча батарея кацапів у відповідь була знищена, а потім будете усяку дурню далі писати.
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28.08.2022 09:54 Ответить
я питав у людей які охороняють кордони Сумської області а ви справді не пишіть дурні хоча з дивана ,можливо видніше.
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28.08.2022 10:36 Ответить
Якісь люди щось там кажуть.... Де повідомлення, бот?
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28.08.2022 17:09 Ответить
Про те що наші відповідають на обстріли я знав ще у травні від знайомого який допомагав нашим операторам беспілотників.якщо хочеш офіційного повідомлення є інтерв'ю командуючого ОТУ Суми Нестеренка на ютуб-каналі Суспільне Суми.останній випуск за серпень.
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28.08.2022 17:45 Ответить
Якось невпевнено він казав про відповіді. І нема жодної конкретики типу, що щось там подавили.
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28.08.2022 18:05 Ответить
До речі, дивився інше відео, як раз з СУМ, де людина - посадовець казала про те, що на обстріли не відповідають. На жаль посилання не можу дати, не запам'ятав, де дивився.
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28.08.2022 18:21 Ответить
Чи є ще ті, хто сумнівається у тому, що руйнація України тупіним йде не з дозволу зелених виродків та заходу?
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27.08.2022 23:33 Ответить
Амнесті Інтернешнл буде важко це виправдати, але вони старатимуться.
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27.08.2022 23:47 Ответить
чому по Кончі-Заспі немає прильотів ...Не чіпають верхушку виб..дків на всяк випадок , бо там один котедж вартістю одного українського села .
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28.08.2022 00:29 Ответить
 
 