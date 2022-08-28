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Войска РФ всю ночь били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска били по четырем громадам в двух районах Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наши города и села всю ночь обстреливали из разного оружия… Российские оккупационные войска били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии…"

Попали по четырем громадам в двух районах.

Никопольский район враг накрыл огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.

Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Изуродовали несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей. Электрики уже работают.

В Марганецкой громаде один дом уничтожен, до десяти – повреждены. В Марганце задели склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.

В Красногригорьевской громаде тоже есть разрушение жилых домов.

По Криворожскому району враг бил "Ураганом". Под удар попала Зеленодольская громада. Там в очередной раз попали по дачному массиву и предприятию. Без погибших и раненых", - говорится в сообщении.

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Войска РФ всю ночь били из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, - Резниченко 01

Войска РФ всю ночь били из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, - Резниченко 02

Войска РФ всю ночь били из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, - Резниченко 03

Войска РФ всю ночь били из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, - Резниченко 04

Войска РФ всю ночь били из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, - Резниченко 05

Войска РФ всю ночь били из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, - Резниченко 06

Войска РФ всю ночь били из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, - Резниченко 07

обстрел (27129) ГРАД (279) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3946)


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З Херсонської області, в район Кривого Рогу.
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28.08.2022 09:08 Ответить
А Нікополь і Марганець - із Запоріжської області, через річку Дніпро.
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28.08.2022 09:12 Ответить
Короче, оружия не хватает ,чтобы отвечать , а вы говорите, помощь США, значит, не достаточно, еле еле хватает , что бы Орки не лезли дальше.
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28.08.2022 09:45 Ответить
А чому 95 квартал на чолі з зеленським не захищає свій рідний Кривий Ріг ?
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28.08.2022 15:23 Ответить
 
 