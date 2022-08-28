Войска РФ всю ночь били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска били по четырем громадам в двух районах Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наши города и села всю ночь обстреливали из разного оружия… Российские оккупационные войска били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии…"

Попали по четырем громадам в двух районах.

Никопольский район враг накрыл огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.





Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Изуродовали несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей. Электрики уже работают.

В Марганецкой громаде один дом уничтожен, до десяти – повреждены. В Марганце задели склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.





В Красногригорьевской громаде тоже есть разрушение жилых домов.

По Криворожскому району враг бил "Ураганом". Под удар попала Зеленодольская громада. Там в очередной раз попали по дачному массиву и предприятию. Без погибших и раненых", - говорится в сообщении.

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