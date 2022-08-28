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Ночью российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Славянску, - мэр Лях. ФОТОрепортаж

В ночь на 28 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

Ночью российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Славянску, - мэр Лях 01

"Ночью Славянск снова обстреляли. От ракетного удара пострадала центральная часть: инфраструктура и многоэтажки на ул. Васильевской, Лозановича, Ярослава Мудрого", - говорится в сообщении.

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Отмечают, что раненых и погибших нет.


Ночью российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Славянску, - мэр Лях 02
Ночью российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Славянску, - мэр Лях 03
Ночью российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Славянску, - мэр Лях 04

обстрел (27129) Донецкая область (9642) Славянск (2572)


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28.08.2022 08:33 Ответить
Що відповіли слуги про допомогу Армії "ми закони приймаємо " а те що за це конверти отримують, то таке. Особисто про Азов, Білецького ці депутати задовольняють, бо за другими він до Черкас погнав
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28.08.2022 08:39 Ответить
За яких депутатів і президента 73% біомаса проголосувала, тих і маємо. Адже найвеличнійший лідор ********** Боневтік з помпою заявив, що "евакуював" захисників Маріка. А раз евакуював, то зара немає про що турбуватися.
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28.08.2022 09:19 Ответить
 
 