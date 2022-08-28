Ночью российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Славянску, - мэр Лях. ФОТОрепортаж
В ночь на 28 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Славянск Донецкой области.
Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью Славянск снова обстреляли. От ракетного удара пострадала центральная часть: инфраструктура и многоэтажки на ул. Васильевской, Лозановича, Ярослава Мудрого", - говорится в сообщении.
Отмечают, что раненых и погибших нет.
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Ksenia VB
показать весь комментарий28.08.2022 08:33 Ответить Мне нравится 4
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Василий ГГ
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