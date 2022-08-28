В Луганской области россияне отступили на шести направлениях. Продолжаются обстрелы городов и сел, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Основные усилия враг сосредоточил на Бахмутском направлении, куда пытается прорваться из нескольких городов и сел Луганщины.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Массированные обстрелы населенных пунктов и укреплений украинских военных на границе двух областей противник не прекращает ни на день. Вчера россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах. Дважды организовывали штурм при поддержке авиации. Впрочем, нашим военным удалось остановить каждое из этих наступлений и откинуть врага. Уточненную информацию о потерях, как обычно, узнаем через несколько часов", - говорится в сообщении.
В целом, по информации ОВА, самолеты оккупантов нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов.
"Только за прошедшую ночь 17 раз зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны россиян. В пяти случаях они использовали установки залпового огня. Четыре раза к атакам присоединялись танки", - добавил Гайдай.
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Луганщина вся окупована, цей брехун колись хоч червоніє?