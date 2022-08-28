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Новости Фото Война
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В Луганской области россияне отступили на шести направлениях. Продолжаются обстрелы городов и сел, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Основные усилия враг сосредоточил на Бахмутском направлении, куда пытается прорваться из нескольких городов и сел Луганщины.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

В Луганской области россияне отступили на шести направлениях. Продолжаются обстрелы городов и сел, - Гайдай 01

"Массированные обстрелы населенных пунктов и укреплений украинских военных на границе двух областей противник не прекращает ни на день. Вчера россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах. Дважды организовывали штурм при поддержке авиации. Впрочем, нашим военным удалось остановить каждое из этих наступлений и откинуть врага. Уточненную информацию о потерях, как обычно, узнаем через несколько часов", - говорится в сообщении.

В целом, по информации ОВА, самолеты оккупантов нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов.

"Только за прошедшую ночь 17 раз зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны россиян. В пяти случаях они использовали установки залпового огня. Четыре раза к атакам присоединялись танки", - добавил Гайдай.

Читайте: Интервью Героя Украины, артиллериста Олега Голинея: Иногда достаточно одной системы М777, чтобы в течение дня уничтожить две батареи оккупантов


В Луганской области россияне отступили на шести направлениях. Продолжаются обстрелы городов и сел, - Гайдай 02
В Луганской области россияне отступили на шести направлениях. Продолжаются обстрелы городов и сел, - Гайдай 03

армия РФ (19210) обстрел (27129) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+10
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28.08.2022 08:46
+8
Відступили? То які населені пункти вони залишили? Відбито атаку ворога, а не відступили.
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28.08.2022 09:06
+6
Москалі - холодні і білих тапках.
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28.08.2022 08:50
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28.08.2022 08:46 Ответить
Москалі - холодні і білих тапках.
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28.08.2022 08:50 Ответить
в лаптях
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28.08.2022 09:31 Ответить
Відступили? То які населені пункти вони залишили? Відбито атаку ворога, а не відступили.
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28.08.2022 09:06 Ответить
Хрін вони відступлять, якщо їм не "допоможуть".
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28.08.2022 09:14 Ответить
То за логікою наші мають зайняти ту територію з якої кацапи відступили. Що там наші ЗСУ зайняли? Чому відсутня інформація? Чи може чекають що кацап знову туди повернеться щоб знову туди влупити? Але таке може бути безкінечно
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28.08.2022 09:30 Ответить
Цікава справа, ГУР повідомило,що зараз проти України воює угрупування русні 160 тис. + думаю,тис 20-30 росгвардії в тилу. А за заявою Рєзнікова захищає Україну.....1 млн.чол. Це що виходить 1 млн. героїчно стримує натиск менше 200 тис.? І щоденно наносить їм втрати в 200-250 чол.,3-4 танки,4-5 автомашин та БТР ?? І не може звільняти території тому,що оперативна обстановка не дозволяє?
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28.08.2022 09:38 Ответить
Москалів 160 тисяч, рус гвардія 45 тис, два корпуси Луганди + призив з Луганди ще 50 тис. Не так уже й мало. Всі експерти твердять про контрнаступ, але в ЗСУ такий наказ не дають. Незрозуміло, чому? Адже якщо сидіти весь час в обороні, війну не виграєш.
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28.08.2022 11:48 Ответить
згоден.у мене таке враження,що Захід дуже рекомендує не форсувати війну. або боїться спровокувати русню на ядерну війну або грає з рашкою вдовгу,максимально ослабляє щоб її розвалити.правда,за все це платиться українською кровью і ще довго платитиметься....
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28.08.2022 11:52 Ответить
та ми он Піски нещасні не можемо відстояти. Мар'їнку кожен день заново відбиваємо. у них ще дуже багато артилерії, авіації, снарядів. кожен день лізуть і лізуть, гатять і гатять. нашим дуже важко там, під шквальним вогнем. наша арт-відповідь - 2:100. попробуй понаступай.
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28.08.2022 12:40 Ответить
Гайдаю вірити - себе не поважати.
Луганщина вся окупована, цей брехун колись хоч червоніє?
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28.08.2022 20:05 Ответить
 
 