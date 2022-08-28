Россияне нанесли ракетные удары возле железной дороги в Краматорске и по центру Славянска, - Донецкая ОВА. ФОТОрепортаж

В ночь на 28 августа российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Повреждены дома и двор школы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Беспокойная ночь в Славянске и Краматорске. Славянск подвергся обстрелу около часу ночи: повреждено 8 многоэтажек, один из снарядов попал во двор школы. К счастью, обошлось без жертв.

Также ночью под обстрел попал Краматорск — россияне целили в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой. Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.

Кириленко подчеркивает, что последствия этих обстрелов могли быть значительно страшнее, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы.

Также смотрите: Ночью российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Славянску, - мэр Лях. ФОТОрепортаж







