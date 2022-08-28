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Россияне нанесли ракетные удары возле железной дороги в Краматорске и по центру Славянска, - Донецкая ОВА. ФОТОрепортаж

В ночь на 28 августа российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Повреждены дома и двор школы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Россияне нанесли ракетные удары возле железной дороги в Краматорске и по центру Славянска, - Донецкая ОВА 01

"Беспокойная ночь в Славянске и Краматорске. Славянск подвергся обстрелу около часу ночи: повреждено 8 многоэтажек, один из снарядов попал во двор школы. К счастью, обошлось без жертв.

Россияне нанесли ракетные удары возле железной дороги в Краматорске и по центру Славянска, - Донецкая ОВА 02

Также ночью под обстрел попал Краматорск — россияне целили в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой. Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.

Кириленко подчеркивает, что последствия этих обстрелов могли быть значительно страшнее, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы.

Также смотрите: Ночью российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Славянску, - мэр Лях. ФОТОрепортаж



Россияне нанесли ракетные удары возле железной дороги в Краматорске и по центру Славянска, - Донецкая ОВА 03
Россияне нанесли ракетные удары возле железной дороги в Краматорске и по центру Славянска, - Донецкая ОВА 04

Краматорськ (2275) обстрел (27129) Донецкая область (9642) Славянск (2572)


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Заказала речі для племінника-захисникам,зима іде. Привіз кур'єр з Амазон, прогнуться хотів і так на кацапській-замовляйте і надалі речі у нас. І я така Так Так,їх ********** Воїни ЗСУ. Бачили б ви його очі. Тримайтесь і бережіть Україну
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28.08.2022 09:10 Ответить
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28.08.2022 09:31 Ответить
а если ноги раздвинуть ?
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28.08.2022 09:33 Ответить
Членограй Рояльский
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28.08.2022 09:37 Ответить
Потрібно розмовляти англійською, щоб деякі тилові україномовні "патріоти" замість захисту Батьківщини на фронті, тільки п іздять і пі здять.
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28.08.2022 10:10 Ответить
 
 