Ночью враг нанес удар по Запорожью и бил по Орехову, - Старух. ФОТОрепортаж
В ночь на 28 августа российские оккупанты нанесли удар по Запорожью и обстреляли Орехов.
Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью враг нанес удар по областному центру и бил по г. Орехов. Оккупанты попали в гражданские объекты. Два человека получили легкие осколочные ранения. Разрушены жилые дома.
Враг действует цинично и коварно. Ночью наносит удары по абсолютно мирным объектам наших городов", - говорится в сообщении.
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