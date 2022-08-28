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Новости Фото Война
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Ночью враг нанес удар по Запорожью и бил по Орехову, - Старух. ФОТОрепортаж

В ночь на 28 августа российские оккупанты нанесли удар по Запорожью и обстреляли Орехов.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью враг нанес удар по областному центру и бил по г. Орехов. Оккупанты попали в гражданские объекты. Два человека получили легкие осколочные ранения. Разрушены жилые дома.

Враг действует цинично и коварно. Ночью наносит удары по абсолютно мирным объектам наших городов", - говорится в сообщении.

Смотрите: От 500 до 1500 долларов за человека. В Запорожской области разоблачены участники коррупционной схемы пересечения линии столкновения, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Ночью враг нанес удар по Запорожью и бил по Орехову, - Старух 01
Ночью враг нанес удар по Запорожью и бил по Орехову, - Старух 02

Запорожье (2651) обстрел (27129) Запорожская область (3079)


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28.08.2022 09:36 Ответить
Цікава справа, ГУР повідомило,що зараз проти України воює угрупування русні 160 тис. + думаю,тис 20-30 росгвардії в тилу. А за заявою Рєзнікова захищає Україну.....1 млн.чол. Це що виходить 1 млн. героїчно стримує натиск менше 200 тис.? І щоденно наносить їм втрати в 200-250 чол.,3-4 танки,4-5 автомашин та БТР ?? І не може звільняти території тому,що оперативна обстановка не дозволяє
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28.08.2022 09:43 Ответить
1 млн. це всі ЗСУ, тероборона, поліція ну і воєнкомати, прокуротура, СБУ, ДБР і т.д.
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28.08.2022 09:56 Ответить
...а також такі полководці і воїни,як Арестович,Жданов.Червоненко,лещенко,Даша Арахамія,кожний з яких вартує 1 дивізії (15000 чол)?
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28.08.2022 10:29 Ответить
Юра малко ти ідіот?
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28.08.2022 10:28 Ответить
а ти чех? поляк? макаронник чи просто 73% зе-бабуїн? з якої нори пишеш,закордонної чи десь у Львові?
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28.08.2022 10:30 Ответить
Да вам батенька в дурдом нужно...заждались вас там.
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28.08.2022 13:14 Ответить
смотреть всем
https://www.youtube.com/watch?v=2VWiHnr9wAw 🔴 Тарас Чорновіл 🔴 Криза путінської Агресії - YouTube
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28.08.2022 09:46 Ответить
 
 