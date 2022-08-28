Ночью враг нанес удар по Запорожью и бил по Орехову, - Старух. ФОТОрепортаж

В ночь на 28 августа российские оккупанты нанесли удар по Запорожью и обстреляли Орехов.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью враг нанес удар по областному центру и бил по г. Орехов. Оккупанты попали в гражданские объекты. Два человека получили легкие осколочные ранения. Разрушены жилые дома.

Враг действует цинично и коварно. Ночью наносит удары по абсолютно мирным объектам наших городов", - говорится в сообщении.

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