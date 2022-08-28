Двое псевдостудентов пытались подкупить пограничника на Волыни и уехать в Польшу, - ГПСУ. ФОТО

Двое мужчин пытались за взятку уехать из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"29-летний водитель "Ауди" и его пассажир 28-летний полтавчанин, которые ехали в Польшу на пункте пропуска "Устилуг" предоставили фальшивые документы об обучении за границей", - говорится в сообщении.

После отказа пропуска, они попытались предоставить девушке пограничнику взятку в размере $500 и 500 евро, после чего их задержали.

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