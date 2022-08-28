РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12764 посетителя онлайн
Новости Фото
5 600 43

Двое псевдостудентов пытались подкупить пограничника на Волыни и уехать в Польшу, - ГПСУ. ФОТО

Двое мужчин пытались за взятку уехать из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"29-летний водитель "Ауди" и его пассажир 28-летний полтавчанин, которые ехали в Польшу на пункте пропуска "Устилуг" предоставили фальшивые документы об обучении за границей", - говорится в сообщении.

После отказа пропуска, они попытались предоставить девушке пограничнику взятку в размере $500 и 500 евро, после чего их задержали.

Смотрите: Мужчина с повесткой в военкомат в кармане пытался выехать в Молдову в товарном вагоне, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Двое псевдостудентов пытались подкупить пограничника на Волыни и уехать в Польшу, - ГПСУ 01
Двое псевдостудентов пытались подкупить пограничника на Волыни и уехать в Польшу, - ГПСУ 02

взятка (6158) Госпогранслужба (6425) граница (5269) пограничники (1573)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
В мене теж відчуття, що я у заручниках: і в армію не беруть, і за кордон не відпускають. Потвори!
показать весь комментарий
28.08.2022 11:05
+16
ЗЕ спокійно випустив все ОПЗЖ, Портнова та інших ворогів України, яких не просто повинні були не випускати з Украіни, а повинні були посадити
показать весь комментарий
28.08.2022 11:26
+15
...$500 та 500 евро...
не треба ображати прикордонників
показать весь комментарий
28.08.2022 11:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз студентами закордонних вишів вважають тільки тих, хто навчався до 24 лютого .
показать весь комментарий
28.08.2022 11:04 Ответить
В мене теж відчуття, що я у заручниках: і в армію не беруть, і за кордон не відпускають. Потвори!
показать весь комментарий
28.08.2022 11:05 Ответить
в мене враження переконання ,що ПОТВОРА ботярська якраз ТИ. Хоча, з такою свідомістю ,ти в армії нах. не потрібний.
показать весь комментарий
28.08.2022 11:12 Ответить
що правильно ? що одні мають іти на фронт-інші заробляти ? сам факт дачі хабаря говорить про цих двох "студентів" що це лайнюхи,чи ти вважаєш це нормальним?
показать весь комментарий
28.08.2022 11:21 Ответить
ЗЕ спокійно випустив все ОПЗЖ, Портнова та інших ворогів України, яких не просто повинні були не випускати з Украіни, а повинні були посадити
показать весь комментарий
28.08.2022 11:26 Ответить
і з цього робимо висновок, що ти теж повинен бігти)
логіка залізна. виправдання свого боягузтва в агресивній формі.
показать весь комментарий
28.08.2022 11:30 Ответить
"повинні,повинні"-всі тобі щось винні...зеля ж сказав "не винен". А якщо серйозно,то зараз ми усі винні нашій державі -її потрібно захистити.А потім будем з владою розбиратись !
показать весь комментарий
28.08.2022 11:58 Ответить
біжуть не люди, а щури
показать весь комментарий
28.08.2022 11:22 Ответить
Шановні спеціалісти по ******* і потворам,до вас що з першого разу не зайшла такса за виїзд?Чітко,на всю країну прозвучало-200 тисяч гривен.По курсу 50 тисяч У.о..Хто вас ,нікчемних і убогих,не випускає за кордон?Якої вам ще ****** треба?Хочете щоб до вас прийшли і попросили поїхати,хоть куди небудь?Якби митники випустили,то прийшлось би їм доплатити.Там же також є наглядач,тепер точно,за потворами на службі.
показать весь комментарий
28.08.2022 11:30 Ответить
по курсу це 5 тис у.о.
показать весь комментарий
28.08.2022 11:35 Ответить
Це дуже по-руськи, ображати незнайомих людей. Можеш написати свій номер телефону, з радістю зателефоную, поясню, що до чого)))
показать весь комментарий
28.08.2022 12:13 Ответить
тог ти про потвор маєш на увазі ? А номер один уже просив, дотепер тут не 3,14дить.
показать весь комментарий
28.08.2022 12:22 Ответить
от глупа треба було брать гроші
показать весь комментарий
28.08.2022 11:06 Ответить
Якби давали гроші, а давали якісь копійки 500 баксів та 500 євро
показать весь комментарий
28.08.2022 12:26 Ответить
...$500 та 500 евро...
не треба ображати прикордонників
показать весь комментарий
28.08.2022 11:06 Ответить
Действительно.. Как то не доходит инфа об отказе 0т 2000 -3000$ почему то..
показать весь комментарий
28.08.2022 11:15 Ответить
Різні розцінки, в середньому наче 5000$ за виїзд
показать весь комментарий
28.08.2022 11:16 Ответить
Образилась мабуть що так мало дали
показать весь комментарий
28.08.2022 11:12 Ответить
а ось студентів Портнова та його сина чомусь пропустили в червні
показать весь комментарий
28.08.2022 11:13 Ответить
ЗеКодломойские студенты проходили практику в Трускавце..типа как управлять Украиной с тупыми мозгами..
Эксперимент удался...Ze стал миллиардером за полгода...Билл Гейтс шел к первому миллиарду долларов 8 долгих лет...
Учитесь студенты 73 %🤒🤣
показать весь комментарий
28.08.2022 11:24 Ответить
твои речевые обороты выдают в тебе человека большого ума. тоже криворожская проФФессура?
показать весь комментарий
28.08.2022 11:27 Ответить
Стидаюсь спитати-гривневим мілліардером,чи в у.о.?І це ваші здогадки,чи в вас декларація президента,чи хоча б стаття Форбс?Що що,а таку дрібничку Форбс би не пропустив.От по Ярославського,як оперативно роздупив,що Ярославський обіднів на 60%.
показать весь комментарий
28.08.2022 11:34 Ответить
Патрушев в Омане дал За мильярд баксов...
показать весь комментарий
28.08.2022 11:57 Ответить
__юношI ,спiлкуйтесь з рiдними та старшими за вiком .
iнодi "совэт" от дружбана стаэ роковим__
показать весь комментарий
28.08.2022 11:33 Ответить
Ваше я закончил курсы в Госдепе США когда президентом был Блин Клинтон...если помнишь такого🤣💙😛💪
показать весь комментарий
28.08.2022 11:36 Ответить
ЗеКодомойские Кучмисты..у вас на роже нарисовано фото Марьяны Безмозглой...не моя вина что назначила клоуна...зато 73%...хуже не буде...лишь бы не Порошенко...
показать весь комментарий
28.08.2022 11:41 Ответить
Заборона виїзду для чоловіків це совково-московська диверсія, яка приведе до деградації українських воїнів і поразки у війні. Ця заборона, походженням з 1941 року, по якому ватні українці могли воювати тільки у парі з москалями. А в даний час українські воїни перемагають тільки тому, що мотивовані і роблять це добровільно.
показать весь комментарий
28.08.2022 11:46 Ответить
Генерал Франко после начала гражданской войны в Испании границы наоборот открыл с 1936 по 1939 год в Испанию мог приехать даже моцкальский нищеброд с одним рублем в кармане
показать весь комментарий
28.08.2022 11:51 Ответить
Нащо маячню писати про "псевдо" , бо студентів не випускають взагалі. З візою чи без, зі студаком чи ні, зі студ.кабінетом у виші, з довідками з центру комплектації - без різниці, кажуть усний наказ.
Залужний написал листа, депутатка Гришина звернення, а Шмига і Резнік мовчать. Тож будуть правільниє кацапи навчатись замість нашого майбутнього.
показать весь комментарий
28.08.2022 12:02 Ответить
Доблесна прикордонниця, "захисниця" займає у хлопців безпечне місце, і при цьому її "великого військового професіонала" по закону не мають рпава силоміць відправити на передову... Оце мене куди більше хвилює чим два сцикуна, по суті вахтерша з військовою зарплатою, званнями і понтами, яку ніколи не відправлять на передок... Ціла стать "блатних" в країні...
показать весь комментарий
28.08.2022 12:04 Ответить
Уклоністам-нехай щастить ! Смішно від їхнього "мотивованого" завивання тут !Бийте рекорд 4 разового Зебені,знову і знову, добавте бабла в паспорт і торгуйтесь з погранцями !
показать весь комментарий
28.08.2022 12:09 Ответить
Зеленобот под названием ахломон учиьсь разговаривать или иди на х... c сайта!!!!
показать весь комментарий
28.08.2022 22:11 Ответить
Войной занимаются профессионалы..а не дилетанты...сейчас в Германии и Шотландии заканчивают учебку 20 000 солдат и офицеров ВСУ...а пушечное мясо в роде студента или 20 пацана...это просто мясо для крыс путлера или вагнерских ублюдков ..
Когда думать научитесь?
Ответ... никогда..
Мои оба сына на передовой один под Харьковом.. один под Николаевом..оба прошли спецподготовку на одном из полигонов Украины...
показать весь комментарий
28.08.2022 12:17 Ответить
а мій знайомий просидів місяць без ніякої підготовки і відправили під Бахмут чи Краматорськ. Ось вже й контужений і то Слава Богу. А пару чоловік котрі з ним прийшли в частину вже немає. Вчора прийшло повідомлення про загибель земляка в тому ж районі.
Мені скажуть: це - війна. але коли на обстріли з усіх калібрів нема чим вдарити у відповідь, то то не війна, то - бійня.
показать весь комментарий
29.08.2022 21:59 Ответить
Все друзья и коллеги Зе Власти свободно выезжают и вывозят миллионы наличкой. Всем остальным устроили концлагерь!!!
показать весь комментарий
28.08.2022 12:37 Ответить
твій висер скоріш з кацапосвинарника ботів пригожина ніж з концлагера.
показать весь комментарий
28.08.2022 15:32 Ответить
ахламон не правий. адже роботи поменшало, платять не так вже й багато. Чому не можна було дозволити виїзд для категорій яких поки-що не призивають (і може ніколи й не призвуть) з умовою сплати певних сум. 5 тисяч євро, до речі, не у всіх є. Йти на контракт - у багатьох недостатньо здоров'я як для піхоти. а скажімо непоганого сисадміна чи хто добре розбирається в різних гаджетах навряд чи стануть навчати як оператора якихось новітніх штук. Я знаю чотирьох молодиків, що ще недавно різалися в мережі в танчики. економісти, юристи, стоматологи, бухгалтера. Їх в піхоту? непристосовані вони ні до лопати, ні до швидких перебіжок. А от дай йому будь-який пульт - розбереться досить швидко що до чого.
показать весь комментарий
29.08.2022 22:14 Ответить
от з тобою то я трохи згідний,-порядок з військовозобовязаними навести потрібно.Но не в тому,що економістів,стоматологів ,юристів і бухгалтерів не можна в піхоту.Вони що "голубої крові" -це якраз професії ,що штампують наші платні вузи повним ходом.Піхота тільки для електриків,водіїв і решти роботяг?
А щодо моєї відповіді цьому підєру з зеткою в прізвищі,то учись ботів вичисляти -по-перше реєстрація свіжа ,а по друге- риторика, не всі друзі зелі міліонери і не шастають туди -сюди і про концлагер для всіх то також загнув неслабо.
в моєму ніку кожен бачить те,що йому ближче по духу.
показать весь комментарий
29.08.2022 23:46 Ответить
Дали, як жебрачці на паперті. Чи могла прикордонниця стерпіти таке приниження?
показать весь комментарий
28.08.2022 12:54 Ответить
давным-давно нужно было ввести официальную отсрочку от мобилизации на год к примеру за 12 тыщ баксов (по тыще в месяц). Да не справедливо, да некрасиво, но польза очевидная, все кто не хочет-не может-боится получили бы возможность. А ЗСУ получили бы миллиард баксов.
Вместо этого этот самый миллиард получили таможенники, врачи, военкомы и прочие погранцы.
показать весь комментарий
28.08.2022 12:55 Ответить
 
 