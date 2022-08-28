Двое псевдостудентов пытались подкупить пограничника на Волыни и уехать в Польшу, - ГПСУ. ФОТО
Двое мужчин пытались за взятку уехать из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"29-летний водитель "Ауди" и его пассажир 28-летний полтавчанин, которые ехали в Польшу на пункте пропуска "Устилуг" предоставили фальшивые документы об обучении за границей", - говорится в сообщении.
После отказа пропуска, они попытались предоставить девушке пограничнику взятку в размере $500 и 500 евро, после чего их задержали.
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+18 Юрий Нестеренко #497612
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+16 Right Right #460828
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+15 Серая Лиса
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враженняпереконання ,що ПОТВОРА ботярська якраз ТИ. Хоча, з такою свідомістю ,ти в армії нах. не потрібний.
логіка залізна. виправдання свого боягузтва в агресивній формі.
не треба ображати прикордонників
Эксперимент удался...Ze стал миллиардером за полгода...Билл Гейтс шел к первому миллиарду долларов 8 долгих лет...
Учитесь студенты 73 %🤒🤣
iнодi "совэт" от дружбана стаэ роковим__
Залужний написал листа, депутатка Гришина звернення, а Шмига і Резнік мовчать. Тож будуть правільниє кацапи навчатись замість нашого майбутнього.
ай щастить ! Смішно від їхнього "мотивованого" завивання тут !Бийте рекорд 4 разового Зебені,знову і знову, добавте бабла в паспорт і торгуйтесь з погранцями !
Когда думать научитесь?
Ответ... никогда..
Мои оба сына на передовой один под Харьковом.. один под Николаевом..оба прошли спецподготовку на одном из полигонов Украины...
Мені скажуть: це - війна. але коли на обстріли з усіх калібрів нема чим вдарити у відповідь, то то не війна, то - бійня.
А щодо моєї відповіді цьому підєру з зеткою в прізвищі,то учись ботів вичисляти -по-перше реєстрація свіжа ,а по друге- риторика, не всі друзі зелі міліонери і не шастають туди -сюди і про концлагер для всіх то також загнув неслабо.
в моєму ніку кожен бачить те,що йому ближче по духу.
Вместо этого этот самый миллиард получили таможенники, врачи, военкомы и прочие погранцы.