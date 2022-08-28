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Новости Фото Война
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Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО "Ураган" и "Град", ЗРК "С-300", - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Больше всего за сутки пострадали Авдеевка, Краматорск, Славянск. В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300, - Нацполиция 01

"Русская армия обстреляла 5 населенных пунктов. Девять ударов пришлось по Авдеевке, трижды рашисты ударили по Краматорску, две ракеты из ЗРК "С-300" попали в Славянск, также под огнем находились села Раздольное и Георгиевка.

Враг разрушил и повредил 15 гражданских объектов - 8 многоквартирных домов, школу, машиностроительный завод, железную дорогу", - говорится в сообщении.

Смотрите: Российские оккупанты в сутки 29 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. ФОТОрепортаж

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

С помощью полиции эвакуирован еще 251 человек, с начала обязательной эвакуации – более 11 600 человек, среди них 1938 – дети, 507 – люди с инвалидностью.

Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300, - Нацполиция 02
Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300, - Нацполиция 03
Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300, - Нацполиция 04

Також читайте: Рашисти за добу вбили одного цивільного мешканця Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА


Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300, - Нацполиция 05
Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300, - Нацполиция 06
Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300, - Нацполиция 07
Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300, - Нацполиция 08
Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300, - Нацполиция 09
Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300, - Нацполиция 10
Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО Ураган и Град, ЗРК С-300, - Нацполиция 11

армия РФ (19210) обстрел (27129) Нацполиция (16459) Донецкая область (9642)


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Чудовисько рашистської пітьми, напившись крові українців на станції Чаплине 24 серпня, лише на короткий час задовольнився, щоби знову вийти на полювання...
Війна триває й буде тривати далі... допоки не знайдеться меч, який відрубає цьому чудищу всі його голови...
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28.08.2022 11:18 Ответить
Ну так Туреччина ще с300 пропустила через Босфор, щоб каци більше українців вбили(
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28.08.2022 11:43 Ответить
 
 