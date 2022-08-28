Оккупанты обстреляли Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО "Ураган" и "Град", ЗРК "С-300", - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Больше всего за сутки пострадали Авдеевка, Краматорск, Славянск. В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
"Русская армия обстреляла 5 населенных пунктов. Девять ударов пришлось по Авдеевке, трижды рашисты ударили по Краматорску, две ракеты из ЗРК "С-300" попали в Славянск, также под огнем находились села Раздольное и Георгиевка.
Враг разрушил и повредил 15 гражданских объектов - 8 многоквартирных домов, школу, машиностроительный завод, железную дорогу", - говорится в сообщении.
Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
С помощью полиции эвакуирован еще 251 человек, с начала обязательной эвакуации – более 11 600 человек, среди них 1938 – дети, 507 – люди с инвалидностью.
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