Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В рамках художественной акции "Україна єдина" в Киеве символически соединили левый и правый берега Днепра с помощью флага протяженностью 430 метров.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Флаг развернули через Парковый пешеходный мост на Труханов остров.
"Акция символизирует единство украинского народа в борьбе за независимость Украины. Участники акции еще раз покажут, что территория Украины неделима и неприкосновенна, а Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Луганск и Крым – это Украина!" – объяснили в Министерстве культуры и информационной политики.
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у нас он на Позняках всі кинулися сердечки жовто-блакитні для воїнів в'язати, коли пішла чутка, що вони гріють душі, коли їх до маскувальних сіток і інших передач на фронт докладають. оце я розумію, щось хороше і для захисників потрібне, а не вот ето вот всьо.
дійсно, краще б турнікетів воїнам купили б.