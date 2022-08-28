Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках художественной акции "Україна єдина" в Киеве символически соединили левый и правый берега Днепра с помощью флага протяженностью 430 метров.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Флаг развернули через Парковый пешеходный мост на Труханов остров.

"Акция символизирует единство украинского народа в борьбе за независимость Украины. Участники акции еще раз покажут, что территория Украины неделима и неприкосновенна, а Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Луганск и Крым – это Украина!" – объяснили в Министерстве культуры и информационной политики.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.