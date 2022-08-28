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Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках художественной акции "Україна єдина" в Киеве символически соединили левый и правый берега Днепра с помощью флага протяженностью 430 метров.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Флаг развернули через Парковый пешеходный мост на Труханов остров.

"Акция символизирует единство украинского народа в борьбе за независимость Украины. Участники акции еще раз покажут, что территория Украины неделима и неприкосновенна, а Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Луганск и Крым – это Украина!" – объяснили в Министерстве культуры и информационной политики.

Смотрите: Уличная выставка "Бей оккупанта!" открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - "Дартс-держZрадник" и "Хлопок над крымским мостом". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 01
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 02
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 03
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 04
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 05
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 06
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 07
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 08
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 09
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 10
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 11
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 12
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 13
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 14
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 15
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 16
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 17
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 18
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 19
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 20
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 21
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 22
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 23
Левый и правый берега Днепра в Киеве символически объединили с помощью флага Украины 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Киев (25518) флаг (934) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+12
А може за ці гроші пакети первинної допомоги купити для ЗСУ?
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28.08.2022 14:51
+7
З правого материкового берега на лівий острівний берег - якось не переконливо. Чи злякались це на великих мостах зробити цю акцію? На Патона, наприклад. Така собі акція, щось у ткаченка креативи убогі, як і він сам
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28.08.2022 14:52
+7
На фронт краше б безпілотник купили ,,,
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28.08.2022 15:20
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А чого ж ЗЕ з Єрмаком не засвітилися на цій акції єднання ? А ну да , вони ж і до 24 лютого і після все роблять для того щоб цього не сталося .
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28.08.2022 14:48 Ответить
Ложкіна падлюки хай повернуть та йдуть геть!
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28.08.2022 14:52 Ответить
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28.08.2022 17:05 Ответить
А може за ці гроші пакети первинної допомоги купити для ЗСУ?
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28.08.2022 14:51 Ответить
З правого материкового берега на лівий острівний берег - якось не переконливо. Чи злякались це на великих мостах зробити цю акцію? На Патона, наприклад. Така собі акція, щось у ткаченка креативи убогі, як і він сам
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28.08.2022 14:52 Ответить
Труханів острів - це не лівий берег Дніпра , це острів між правим та лівим берегами Дніпра ( так що пояснювати зеленим дебілам марно ,всерівно не зрозуміють ).
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28.08.2022 17:49 Ответить
Зелені паскуди продовжуть курс підміни та дублювання свят. Замість дня Соборності Україна єдина з такою самою акцією тільки поміняли міст. Дня Конституції - день державності. Замість тризуба якась хєрня з левом в шкарпетках. Гімн треба переписати на більш позитивний.
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28.08.2022 15:10 Ответить
На фронт краше б безпілотник купили ,,,
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28.08.2022 15:20 Ответить
і це в той час, як люди по 20-30 грн на потреби ЗСУ збирають.
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28.08.2022 21:18 Ответить
а я думаю, що за акція така якась недолуга - а це ткаченко упражняється! совок убогий.
у нас он на Позняках всі кинулися сердечки жовто-блакитні для воїнів в'язати, коли пішла чутка, що вони гріють душі, коли їх до маскувальних сіток і інших передач на фронт докладають. оце я розумію, щось хороше і для захисників потрібне, а не вот ето вот всьо.
дійсно, краще б турнікетів воїнам купили б.
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28.08.2022 16:58 Ответить
дібільна акція від дібіьної влади. закатованим, згвалтованим і вбитим українцям в окупації від цього не легше.
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28.08.2022 21:17 Ответить
 
 