За минувшие сутки полиция зафиксировала 28 огневых поражений по территориям Запорожья. ФОТОрепортаж
Оккупанты продолжают обстрелы инфраструктуры Запорожья и области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.
"Российские войска попали по объектам инфраструктуры Запорожья и мирному населению села Таврическое Запорожского района. Также в прошедшие сутки полиция зафиксировала факт вооруженной агрессии оккупантов по пгт Каменка Пологовского района, в результате которого погибли люди. Начаты уголовные производства", - говорится в сообщении.
Кроме того, минувшей ночью российские войска нанесли несколько ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Шевченковском районе Запорожья. Осколками ракет разрушены несколько зданий на территории объектов. В некоторые помещения произошло прямое попадание ракет, в результате чего сооружения разрушены до основания.
Кроме того, вражеские снаряды прилетели в село Таврическое Запорожского района. Жители сообщили о 15 разрушенных домах.
По всем фактам вооруженных преступлений правоохранители открыты уголовные производства.
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