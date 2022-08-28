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За минувшие сутки полиция зафиксировала 28 огневых поражений по территориям Запорожья. ФОТОрепортаж

Оккупанты продолжают обстрелы инфраструктуры Запорожья и области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

"Российские войска попали по объектам инфраструктуры Запорожья и мирному населению села Таврическое Запорожского района. Также в прошедшие сутки полиция зафиксировала факт вооруженной агрессии оккупантов по пгт Каменка Пологовского района, в результате которого погибли люди. Начаты уголовные производства", - говорится в сообщении.

Кроме того, минувшей ночью российские войска нанесли несколько ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Шевченковском районе Запорожья. Осколками ракет разрушены несколько зданий на территории объектов. В некоторые помещения произошло прямое попадание ракет, в результате чего сооружения разрушены до основания.

Кроме того, вражеские снаряды прилетели в село Таврическое Запорожского района. Жители сообщили о 15 разрушенных домах.

По всем фактам вооруженных преступлений правоохранители открыты уголовные производства.

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За минувшие сутки полиция зафиксировала 28 огневых поражений по территориям Запорожья 02

За минувшие сутки полиция зафиксировала 28 огневых поражений по территориям Запорожья 03

За минувшие сутки полиция зафиксировала 28 огневых поражений по территориям Запорожья 04

За минувшие сутки полиция зафиксировала 28 огневых поражений по территориям Запорожья 05

За минувшие сутки полиция зафиксировала 28 огневых поражений по территориям Запорожья 06

За минувшие сутки полиция зафиксировала 28 огневых поражений по территориям Запорожья 07

Запорожье (2651) обстрел (27129) Нацполиция (16459) Запорожская область (3079)


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