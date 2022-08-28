В течение суток рашисты 122 раза ударили по Сумщине. Есть раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Полицейские за прошедшие сутки зафиксировали 122 вражеских удара по территории Сумской области, два человека получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"В результате ударов РФ повреждены частные дома, хозяйственные постройки, территория психоневрологического интерната, магазин, школа, детский сад. Двое граждан получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По данным фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
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Остап Покотило
показать весь комментарий28.08.2022 11:33 Ответить Мне нравится 0
wislen Lem
показать весь комментарий28.08.2022 11:44 Ответить Мне нравится 2
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