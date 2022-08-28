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Новости Фото Война
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В течение суток рашисты 122 раза ударили по Сумщине. Есть раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские за прошедшие сутки зафиксировали 122 вражеских удара по территории Сумской области, два человека получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

В течение суток рашисты 122 раза ударили по Сумщине. Есть раненые, - Нацполиция 01

"В результате ударов РФ повреждены частные дома, хозяйственные постройки, территория психоневрологического интерната, магазин, школа, детский сад. Двое граждан получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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По данным фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".


В течение суток рашисты 122 раза ударили по Сумщине. Есть раненые, - Нацполиция 02
В течение суток рашисты 122 раза ударили по Сумщине. Есть раненые, - Нацполиция 03

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Сумская область (3125)


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Щоб цім рашистським нелюдям стонадцять болячок і сім пропасниць
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28.08.2022 11:33 Ответить
Хтось там говорив, якщо будуть бити нас, отримають потужну відповідь. З кожним днем, Ви це бачите.
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28.08.2022 11:44 Ответить
 
 