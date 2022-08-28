В Краматорске в результате обстрела россиян горели цеха машиностроительного завода, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по городу Краматорск Донецкой области. В результате обстрелов произошел пожар в помещении машиностроительного завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"Сегодня в 02:42 спасатели 30 ДПРЧ прибыли на вызов о пожаре в Краматорске. По прибытию на место вызова было установлено, что в результате обстрела происходит горение деревянных моделей в модельном цехе на площади 3000 кв. м на территории ЧАО Машиностроительный завод "СКЗМ" "Пожар удалось локализовать в 04:51 и ликвидировать в 06:20", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что информация о погибших и пострадавших не поступала.

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