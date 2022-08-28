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В Краматорске в результате обстрела россиян горели цеха машиностроительного завода, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по городу Краматорск Донецкой области. В результате обстрелов произошел пожар в помещении машиностроительного завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

В Краматорске в результате обстрела россиян горели цеха машиностроительного завода, - ГСЧС 01

"Сегодня в 02:42 спасатели 30 ДПРЧ прибыли на вызов о пожаре в Краматорске. По прибытию на место вызова было установлено, что в результате обстрела происходит горение деревянных моделей в модельном цехе на площади 3000 кв. м на территории ЧАО Машиностроительный завод "СКЗМ" "Пожар удалось локализовать в 04:51 и ликвидировать в 06:20", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что информация о погибших и пострадавших не поступала.

В Краматорске в результате обстрела россиян горели цеха машиностроительного завода, - ГСЧС 02

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В Краматорске в результате обстрела россиян горели цеха машиностроительного завода, - ГСЧС 03
В Краматорске в результате обстрела россиян горели цеха машиностроительного завода, - ГСЧС 04

Краматорськ (2275) обстрел (27129) Донецкая область (9642) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+4
А это одно из основных предприятий ВПК, производство которого Боневтик даже не подумал перенести вглубь страны не смотря на предупреждение .
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28.08.2022 13:01
+2
Называйте русских убийц палачей -РАШИСТАМИ‼️
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28.08.2022 13:26
+1
Додумались станки оттуда увезти? Недавно купили станок для производства арт. стволов, например.
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28.08.2022 14:19
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А это одно из основных предприятий ВПК, производство которого Боневтик даже не подумал перенести вглубь страны не смотря на предупреждение .
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28.08.2022 13:01 Ответить
Краматорский машиностроительный 70% продукции которой до последнего дня отправлялись в рашку?
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28.08.2022 13:38 Ответить
Стволи для САУ Богдани?
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28.08.2022 15:46 Ответить
То КЗТС, СКМЗ вже майже 10 років нічого не виробляв.
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28.08.2022 16:53 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4

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28.08.2022 17:50 Ответить
Вы путаете два разных завода СКМЗ и НКМЗ
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28.08.2022 16:38 Ответить
Вбивають такі "знатоки". В Краматорську три машзаводи + ЕМСС
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28.08.2022 17:03 Ответить
ПрАТ Машинобудівний завод "СКЗМ" - КБА3, стволы для Акаций, Гвоздик и т.д.
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28.08.2022 17:48 Ответить
Писали, що у квітні 2022 його зупинили остаточно
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28.08.2022 19:41 Ответить
Называйте русских убийц палачей -РАШИСТАМИ‼️
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28.08.2022 13:26 Ответить
Додумались станки оттуда увезти? Недавно купили станок для производства арт. стволов, например.
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28.08.2022 14:19 Ответить
Цей завод треба було першим перевозити. Там були нові станки для нарізки стволів
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28.08.2022 15:50 Ответить
Якщо не знаєш, не пиши дурниць. То інший завод - КЗТС. Уважніше треба було читати новини. В Краматорську три машзаводи: СКМЗ, НКМЗ та КЗТС. Ще є Енергомашспецсталь
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28.08.2022 16:59 Ответить
 
 