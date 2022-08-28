Обстрел Орехова Запорожской области: Войска РФ использовали зажигательные снаряды. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Орехова пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы города Орехов. Оккупант применил зажигательные снаряды, что вызвало большое количество пожаров в населенном пункте. Спасатели ГСЧС вовремя ликвидировали огонь.



К счастью, пострадавших нет. Разрушен ряд частных домов на разных улицах города", - рассказал глава ОВА.

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