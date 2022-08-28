Обстрел Орехова Запорожской области: Войска РФ использовали зажигательные снаряды. ФОТОрепортаж
В результате обстрела Орехова пострадавших нет.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы города Орехов. Оккупант применил зажигательные снаряды, что вызвало большое количество пожаров в населенном пункте. Спасатели ГСЧС вовремя ликвидировали огонь.
К счастью, пострадавших нет. Разрушен ряд частных домов на разных улицах города", - рассказал глава ОВА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
николай николаенко #464850
показать весь комментарий28.08.2022 14:07 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль