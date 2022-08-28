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Обстрел Орехова Запорожской области: Войска РФ использовали зажигательные снаряды. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Орехова пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы города Орехов. Оккупант применил зажигательные снаряды, что вызвало большое количество пожаров в населенном пункте. Спасатели ГСЧС вовремя ликвидировали огонь.

К счастью, пострадавших нет. Разрушен ряд частных домов на разных улицах города", - рассказал глава ОВА.

Также смотрите: Ночью враг нанес удар по Запорожью и бил по Орехову, - Старух. ФОТОрепортаж

Обстрел Орехова Запорожской области: Войска РФ использовали зажигательные снаряды 01
Обстрел Орехова Запорожской области: Войска РФ использовали зажигательные снаряды 02
Обстрел Орехова Запорожской области: Войска РФ использовали зажигательные снаряды 03
Обстрел Орехова Запорожской области: Войска РФ использовали зажигательные снаряды 04
Обстрел Орехова Запорожской области: Войска РФ использовали зажигательные снаряды 05
Обстрел Орехова Запорожской области: Войска РФ использовали зажигательные снаряды 06

обстрел (27129) Запорожская область (3079) Старух Александр (145)


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Та перестаньте вже дивуватись! Вони, з самого початку використовують буквально все що в них є на військових складах. Утилізація - це дорого і небезпечно, а тут у них з'явилась така слушна нагода позбавитись усього цього барахла. Мусимо терпіти. «Свобода - це розкіш, яку не кожен може собі дозволити». © Отто фон Бісмарк
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28.08.2022 14:07 Ответить
 
 