Россияне ракетой за несколько сотен тысяч долларов уничтожили туалет на Херсонщине, - ОК "Південь". ФОТО

В Херсонской области российские войска высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59 прицельно уничтожили общественный туалет на окраине поселка Нововоронцовка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Південь".

"Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенной из Су-35, враг прицельно уничтожил очередной общественный туалет на окраине Нововоронцовки", - говорится в сообщении.

По информации командования, стоимость ракеты Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.

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