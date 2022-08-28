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Новости Фото Война
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Россияне ракетой за несколько сотен тысяч долларов уничтожили туалет на Херсонщине, - ОК "Південь". ФОТО

В Херсонской области российские войска высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59 прицельно уничтожили общественный туалет на окраине поселка Нововоронцовка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Південь".

"Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенной из Су-35, враг прицельно уничтожил очередной общественный туалет на окраине Нововоронцовки", - говорится в сообщении.

По информации командования, стоимость ракеты Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.

Читайте: Войска РФ не могут перебрасывать технику через Днепр после ударов ВСУ по мостам, - Хлань

Россияне ракетой за несколько сотен тысяч долларов уничтожили туалет на Херсонщине, - ОК Південь 01
Россияне ракетой за несколько сотен тысяч долларов уничтожили туалет на Херсонщине, - ОК Південь 02

ракеты (3569) туалет (77) уничтожение (6916) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+41
Вы не понимаете! Если бы этот туалет не был разрушен туда бы ходили солдаты НАТО! Так что игра стоит свеч!
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28.08.2022 13:30
+29
На фото - російський нужнік. Вбиральня так не виглядає
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28.08.2022 13:36
+26
Рашисты хоть сами ходят в драных штанах и ездят на допотопных жигулях, но так ненавидят украинцев что готовы все что у них есть выпустить по Украине так они ненавидят украинцев. Рашисты готовы даже своих детей заряжать в пушки и стрелять по нам лишь бы нас уничтожить. А вы о каких то пару миллионах. Московские нацисты на войны по всему миру тратят столько нефтедолларов что могли бы каждого росиянина сделать миллионером.
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28.08.2022 13:35
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28.08.2022 13:32 Ответить
На фото - російський нужнік. Вбиральня так не виглядає
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28.08.2022 13:36 Ответить
та розумію... саме тому той, хто приймав рішення, сплутав його зі штабною будівлею (не звикли тайожні, що поробиш)... лише заради швидкого пояснення...
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28.08.2022 13:43 Ответить
Вчи мову,дізнаєшся.
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28.08.2022 13:33 Ответить
Это когда голосуешь за Трампа
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28.08.2022 13:42 Ответить
але ж все за їх логікою... "пункт прийняття рішень"!... а якщо без гумору - це для них навчання у бойових умовах... на витрати в прямому сенсі насрати...
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28.08.2022 13:30 Ответить
"там на очке сидело 200 резервистов ВСУ"
коначенков

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28.08.2022 13:46 Ответить
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28.08.2022 14:06 Ответить
А потім ще, не дай Боже, фекалії би напали на білосрусь! А так - превентивний удар!
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28.08.2022 15:00 Ответить
дыды ваэвале
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30.08.2022 15:00 Ответить
Вы не понимаете! Если бы этот туалет не был разрушен туда бы ходили солдаты НАТО! Так что игра стоит свеч!
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28.08.2022 13:30 Ответить
Рашисты хоть сами ходят в драных штанах и ездят на допотопных жигулях, но так ненавидят украинцев что готовы все что у них есть выпустить по Украине так они ненавидят украинцев. Рашисты готовы даже своих детей заряжать в пушки и стрелять по нам лишь бы нас уничтожить. А вы о каких то пару миллионах. Московские нацисты на войны по всему миру тратят столько нефтедолларов что могли бы каждого росиянина сделать миллионером.
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28.08.2022 13:35 Ответить
Мені не подобається риторика того, що ***** і його орки тупі і ось дивіться вони стріляють по вбиральні!

послухайте орки бажають знищити українців як етнос і це не жарти , величезна ресурсина країна бажає цього вся ! Для них впаде ця ракета на вбиральню чи на дитячу лікарню це хороший результат .

не купайтеся в ілюзіях
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28.08.2022 13:37 Ответить
Це у лапатніків був такий план-у самих немає то нехай і в українців не буде...
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28.08.2022 13:37 Ответить
меня вынесло то, что ракета была ВЫСОКОТОЧНОЙ

то есть они реально попали туда, куда целились

больше высокоточность мне понравилась только на видео у ракеты, которая после запуска развернулась и влупила по месту запуска
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28.08.2022 13:38 Ответить
Там система самонаведения - дерьмо к дерьму.
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28.08.2022 16:41 Ответить
Їм абсолютно пофіг, куди стріляти і куди було влучання. І на вартісь ракети, насрати
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28.08.2022 13:40 Ответить
у росіян взагалі якесь загострений інтерес до вбиралень і теми вцілому
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28.08.2022 13:41 Ответить
анальна фіксація, по-науковому
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28.08.2022 17:40 Ответить
Потому, что эти сцыкливые ублюдки боятся каждого куста и каждого сортира
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28.08.2022 13:41 Ответить
Від заздрощів що в Україні є унітази, а в їхніх сортирах дірки.
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28.08.2022 13:42 Ответить
Та я в центрі не зміг підійти до громадської вбиральні на 10 м , довелось терпіти до Борислава))
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28.08.2022 13:42 Ответить
Пуйло шизанутий і його , так звана , армія шизанута , тому іх потрібно
всіх відправити поскоріше до пекла
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28.08.2022 13:43 Ответить
десортиризация в действии
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28.08.2022 13:44 Ответить
Нйнятий ГРУ та ФСБ шаман "побачив", що там робить свої справи хтось з українського керівництва. Але знов облажався.
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28.08.2022 13:46 Ответить
"Так не доставайся ж ты никому!"… як вывезти не вийшло..
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28.08.2022 13:48 Ответить
Ну от не дебіли? Ми? Ну напишіть шо влучили по складам, казармам, в зєлю попали - хай ще туди 100500 разів шмальнуть... Хоча... Може таки попали, а ми їм про гівно?
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28.08.2022 13:49 Ответить
Обычная кацапская зависть - общественный туалет в украинском селе оказался гораздо лучше, чем домашний у рашистского аSSа.
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28.08.2022 13:51 Ответить
А по-моему отличный ракетный удар... Обещал же мочить в сортире всех террористов. Так что тренировочный залп прошел успешно
Надо бы симметрично ответить хаймарсами. Слава ВСУ!
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28.08.2022 13:54 Ответить
Таємний навідник пошуткував ...
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28.08.2022 13:58 Ответить
это был сортир стратегического значения типа "эМ - Жё" из него НАТО планировало напасть на руzzких, забрать у них яхты, дворцы, миллиарды , переправить это все на загнивающий Запад ,а руzzких заставить с голой жопой батрачить до 65 лет за похлебку и пенсию в горсть деревянных жрублей и с деревянным сортиром за сугробом, что они там мочились.

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28.08.2022 13:58 Ответить
Це не просто сортир, це ліфт у підземний ЗКП бандерівців. Кацапчики, у нас ще таких "ліфтів" багато , стріляйте тільки туди, і *уйло вас нагородить медалькою.
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28.08.2022 14:00 Ответить
Ракета шукала дорогу додому на нюх...
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28.08.2022 14:04 Ответить
Конченков: "Союзные силы на Украине, высокоточным оружием уничтожили очередную установку HIMARS. Эта установка была замаскирована под общественный туалет".🤣🤣🤣
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28.08.2022 14:05 Ответить
ага, стратегічний виходок...
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28.08.2022 17:41 Ответить
От уроди,я туди срати ходив,а що ж тепер???😡
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28.08.2022 14:08 Ответить
Рекомендую построить новую будку и орки снова положат туда очередную сотню тысяч баксов и эту процедуру желательно продолжать дальше и дальше!
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28.08.2022 15:49 Ответить
А на 24 вбили 25 невинних людей і десятки зробили каліками. Де "потужна" відповідь нашого потужного недопрезидента? Сьогодні в туалет потрапили а завтра пару родин така ракета вб'є, а ми тільки спостерігаємо як вбивають українців, бо смердюче падло позакривали всі ракетні програми.А історію з клістронами вже всі забули?
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28.08.2022 14:11 Ответить
Ні, забули не всі. І не тільки клістрони.
"У меня все ходы записаны" (с).
Але нажаль, більшість дійсно не пам'ятає цього. Хто в тій більшості, ми всі знаємо.
Сумно...
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28.08.2022 14:44 Ответить
Слава Богу, не він вирішує куди стріляти, бо уже б орки до Львова дійшли б.
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28.08.2022 15:46 Ответить
Справа не в його рішені кудись "стріляти" а в тому що із-за нього, в нас навіть нема можливості відповісти мерзоті із бєлгорода або лукомор'я.
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28.08.2022 17:10 Ответить
Так ось откуда Україна збиралась почати наступ...
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28.08.2022 14:20 Ответить
"Что ж вы ботик потопили, гады,
Был в нем старый патефон..."
https://www.youtube.com/watch?v=EO_axfPX_Wg&ab_channel=maxvol777
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28.08.2022 14:36 Ответить
Путінські підораси ненавидять вбиральні і ******* розмальовувати своїм гімном стіни в наших квартирах
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28.08.2022 14:38 Ответить
Вбиральня у рашистів - то "духовниє скрєпи":

https://www.youtube.com/watch?v=HxklYqPdiIY
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28.08.2022 14:39 Ответить
А зачем 99.99% не мясным контрактникам (то есть ПВОшники, летчики авиации дальнего радиуса действия, радисты и еще многим другим, включая даже и ФСБ-заградотряды) какие-то военные успехи для России? Зачем им окончание войны? Они хорошо зарабатывают, ничем не рискуют, Россия под санкциями будет так опущена, что их деньги окажутся очень-очень влиятельными, ведь они их на доллары сразу меняют. Да для них рай на земле будет, если в Белгород придет война. Им еще-еще больше денег прилетит.

Даже если они и могут эффективно поражать военные цели, что сомнительно такими старыми ракетами, так как самые лучшие модернизированные пошли ради понтов перед американцами в Сирии, а также в первый месяц войны, то им выгоднее поразить туалет и сказать, что там было говно из биохимической лаборатории и теперь оно уничтожено, вызвав биологическое заражение территории врага. Чем быстрее ВС РФ начнут терять города, тем выше и значимее будет роль тех, кто будет полезен при обороне Москвы. Там суммы прибыли возрастут стократно.
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28.08.2022 14:42 Ответить
У цій новині все прекрасно :
1 - знищили громадську вбиральню на околиці селища Нововоронцовка Джерело:
чи є громадські туалети по селам ПідоРаші , тим більше по околицях їх ?
2- вартість ракети Х-59 становить кілька сотень тисяч доларів. Джерело:
працюйте - у нас вбиралень хватить (ще більше - відбудуємо) ... а у вас ракет ?
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28.08.2022 14:52 Ответить
Може то був центр прийняття рішень?))
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28.08.2022 15:02 Ответить
АналоГовна Нет ,,,,
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28.08.2022 15:02 Ответить
По духовним скрепам бьют ,,,)))
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28.08.2022 15:03 Ответить
Игорь Валерьевич Кодломойский за 4 миллиарда которые ему Зелемойский простил долг в бюджет Украины запустил ракеты по кремлёвским Курантам...
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28.08.2022 15:04 Ответить
Чем отличается Туфта от Брехні? Патрушев друг Зелемойского каже... путлер капут..Зеля каже Воистину капут...
Сколько бабла накосили за вечер?
Штирлиц...бабло не косят...бабло руБлять...
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28.08.2022 15:11 Ответить
...этик мать,вот до чего ***** довела зависть Ukraine....
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28.08.2022 15:46 Ответить
Поламане дерево шкода. На ньому б кілька москаликів розвісити.
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28.08.2022 16:05 Ответить
Замість того, щоби "звітувати про досясгненя затримку" коректувальників, могли би використовувати їх мережи задля Дези і наводидити на такі "важливі" об'єкти, як цей.
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28.08.2022 19:38 Ответить
 
 