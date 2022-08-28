Рашисты обстреляли село Шевченково в Николаевской области, произошел пожар, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Утром российские оккупанты обстреляли с. Шевченково Николаевского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в результате обстрела разрушено частное домовладение и загорелся жилой дом. Пожарные потушили пожар на площади 70 кв. м.

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