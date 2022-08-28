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Новости Фото Война
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Рашисты обстреляли село Шевченково в Николаевской области, произошел пожар, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Утром российские оккупанты обстреляли с. Шевченково Николаевского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в результате обстрела разрушено частное домовладение и загорелся жилой дом. Пожарные потушили пожар на площади 70 кв. м.

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Рашисты обстреляли село Шевченково в Николаевской области, произошел пожар, - ГСЧС 01
Рашисты обстреляли село Шевченково в Николаевской области, произошел пожар, - ГСЧС 02
Рашисты обстреляли село Шевченково в Николаевской области, произошел пожар, - ГСЧС 03
Рашисты обстреляли село Шевченково в Николаевской области, произошел пожар, - ГСЧС 04
Рашисты обстреляли село Шевченково в Николаевской области, произошел пожар, - ГСЧС 05
Рашисты обстреляли село Шевченково в Николаевской области, произошел пожар, - ГСЧС 06
Рашисты обстреляли село Шевченково в Николаевской области, произошел пожар, - ГСЧС 07

Николаевская область (2123) обстрел (27129) ГСЧС (4966)


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дякуємо старший брат, за твої міцні обійми, за гарячий привіт, за любов і ніжність...
(горький сарказм)
..
никогда мы не будем братьями
ни по Родине, ни по матери.
духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.

вы себя окрестили "старшими" -
нам бы младшими, да не вашими.
вас так много, а, жаль, безликие.
вы огромные, мы - великие !!!
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28.08.2022 13:54 Ответить
ракетой в пол-лимона баксов разрушили домохозяйство, цена притянутая за уши которому тыс 50.
из ракет по воробьям. развлечения орков в Украине.
продолжение следует.
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28.08.2022 14:41 Ответить
Шо сидимо, кожна ніч, кожен день страшні обстріли, люди, діти, хати, які вже ніхто не буде поновлювати, а ви ******* кожен божий день про хер зна що, коридори, зерно, метал, коли ви вже схаменетися
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28.08.2022 14:57 Ответить
Я з самого початку був проти усіляких зернових коридорів. Але, олігархи роблять спробу витягти свої гроші з війни. А треба, що б вони, суки пішли в конкретні злидні. Зерно народу на зберігання.
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28.08.2022 16:39 Ответить
 
 