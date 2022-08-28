Рашисты обстреляли село Шевченково в Николаевской области, произошел пожар, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Утром российские оккупанты обстреляли с. Шевченково Николаевского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, в результате обстрела разрушено частное домовладение и загорелся жилой дом. Пожарные потушили пожар на площади 70 кв. м.
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(горький сарказм)
..
никогда мы не будем братьями
ни по Родине, ни по матери.
духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
вы себя окрестили "старшими" -
нам бы младшими, да не вашими.
вас так много, а, жаль, безликие.
вы огромные, мы - великие !!!
из ракет по воробьям. развлечения орков в Украине.
продолжение следует.