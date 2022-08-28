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Новости Фото Война
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Последствия обстрела рашистами Запорожья: разрушены дома, повреждены автомобили жителей, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения Россией законов и обычаев войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, около 2:00 ночи военнослужащие вооруженных сил страны-агрессора вновь нанесли ракетный удар по инфраструктуре одного из районов Запорожья. Частично разрушены частные дома и придомовая территория, поврежден автомобильный транспорт местных жителей", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела рашистами Запорожья: разрушены дома, повреждены автомобили жителей, - Офис Генпрокурора 01

Смотрите: За минувшие сутки полиция зафиксировала 28 огневых поражений по территориям Запорожья. ФОТОрепортаж


Последствия обстрела рашистами Запорожья: разрушены дома, повреждены автомобили жителей, - Офис Генпрокурора 02

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Запорожье (2651) обстрел (27129) Офис Генпрокурора (2467)


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Кацапи в своїх "сводках" пишуть, що обстріляли цехи Мотор- Січ, де відбувався ремонт наших гелікоптерів і звісно без жодних фото-відеодоказів.
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28.08.2022 15:27 Ответить
Мотосич обстреляна еще в мае. Тогда пострадали несколько зданий. Сейчас этого в информации по городу нет.
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28.08.2022 16:09 Ответить
https://www.vesti.ru/article/2912790 ВС РФ поразили цеха завода "Мотор Сич", где ... - Вести.Ру

https://www.vesti.ru/article/2912790

4 години тому - ВС РФ поразили цеха завода "Мотор Сич", где ремонтировались ... боевых действий в Киев для доукомплектования", - сообщили в Минобороны РФ.
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28.08.2022 17:26 Ответить
Я не розумію,чоиу не знищити батарею,звідки стріляли?Можливості жля цього є.
Щоб сильно подумали реред тим,як сьріляти.
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28.08.2022 15:33 Ответить
НЕМА МОЖЛИВОСТЕЙ скорее всего.
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28.08.2022 19:01 Ответить
кацапи пристрілялись, обстрілюють місто кожної ночі
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28.08.2022 16:17 Ответить
Дивлюсь на усе це, на ті руйнації, на ці вирви і чомусь згадується поверхня Місяця. Таке відчуття, що руцькі висадились там в 1961-му році і після них залишились одні кратери. Це якщо вони там висаджувались. Може просто по фотошопмалюнкам творять дещо подібне, СУКИ!
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28.08.2022 16:31 Ответить
"Ночной удар по Запорожью: повреждено 9 многоэтажек и 40 частных домов" Я не експерт, но если на такие удары не будет жесточайших ответов- то люди добрые скоро и защищать будет нечего. Значит нет у наших ВСУ нихрена. Сейчас уничтожают дома ну а к Октябрю начнут гатить по ТЭЦ,котельным, заводам.
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28.08.2022 18:59 Ответить
 
 