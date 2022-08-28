Последствия обстрела рашистами Запорожья: разрушены дома, повреждены автомобили жителей, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения Россией законов и обычаев войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, около 2:00 ночи военнослужащие вооруженных сил страны-агрессора вновь нанесли ракетный удар по инфраструктуре одного из районов Запорожья. Частично разрушены частные дома и придомовая территория, поврежден автомобильный транспорт местных жителей", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.