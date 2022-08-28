Последствия обстрела рашистами Запорожья: разрушены дома, повреждены автомобили жителей, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения Россией законов и обычаев войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
"По данным следствия, около 2:00 ночи военнослужащие вооруженных сил страны-агрессора вновь нанесли ракетный удар по инфраструктуре одного из районов Запорожья. Частично разрушены частные дома и придомовая территория, поврежден автомобильный транспорт местных жителей", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.vesti.ru/article/2912790
4 години тому - ВС РФ поразили цеха завода "Мотор Сич", где ремонтировались ... боевых действий в Киев для доукомплектования", - сообщили в Минобороны РФ.
Щоб сильно подумали реред тим,як сьріляти.