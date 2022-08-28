С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с погибшим в бою с оккупантами украинским защитником Романом Барвинком (Скрипалем).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Его отец Юрий погиб на войне с российскими оккупантами чуть больше двух месяцев назад.

Барвинок (Скрипаль) имел плохое зрение и не подлежал мобилизации, однако скрыл проблемы со здоровьем и присоединился к Вооруженным силам в 2016 году.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.