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С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с погибшим в бою с оккупантами украинским защитником Романом Барвинком (Скрипалем).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Его отец Юрий погиб на войне с российскими оккупантами чуть больше двух месяцев назад.

Барвинок (Скрипаль) имел плохое зрение и не подлежал мобилизации, однако скрыл проблемы со здоровьем и присоединился к Вооруженным силам в 2016 году.

Смотрите: С погибшим в бою с российскими оккупантами воином и волонтером Глебом Бабичем простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 01
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 02
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 03
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 04
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 05
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 06
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 07
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 08
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 09
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 10
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 11
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 12
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 13
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 14
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 15
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 16
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 17
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 18
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 19
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 20
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 21
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 22
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 23
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 24
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 25
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 26
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 27
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 28
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 29
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 30
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 31
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 32
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 33
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 34
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 35
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 36
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 37
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 38
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 39
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 40
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 41
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 42
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 43
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 44
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 45
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 46
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 47
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 48
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 49
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 50
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 51
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 52
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 53
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 54
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 55
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 56
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 57
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 58
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 59
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 60
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 61
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 62
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 63
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 64
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 65
С погибшим в бою с оккупантами воином Романом Барвинком (Скрипалем) простились в Киеве 66
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

захоронения (218) Киев (25518) военнослужащие (6134) Богачук Олег (1462)


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