Друзенко о деле против Кривоноса: Власть не может подарить ему не "самовольную" защиту "Жулян", а убедительную критику ее преступного бездействия накануне войны. ФОТО

Государственное бюро расследований расследует в рамках уголовного производства, кто разрешил генералу Кривоносу защищать "Жуляны". Ответ лежит на поверхности: его обязала взять под контроль покинутые на произвол судьбы воздушные ворота столицы честь офицера и совесть гражданина, а также Конституция Украины, которая утверждает: "Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины" (ст. 65).

Об этом в Facebook пишет глава правления в Центре конституционного моделирования, волонтер, ветеран АТО, соучредитель ПДМГ им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко, передает Цензор.НЕТ.

"Комплекс Петлюры

Эти фото сделаны в Аэропорте Киев – Kyiv Sikorsky Airport в конце февраля этого года. Когда было действительно страшно. Когда судьба столицы висела на волоске. Когда многие чиновники и высокие чины из силовых ведомств исчезли неизвестно где. И когда удачный русский десант в "Жулянах" мог изменить ход этой войны.

Узнав в последних числах февраля, что Сергей Кривонос на стратегическом объекте, я сразу отправился туда – предложить медицинскую поддержку ПДМГ защитникам аэропорта. Уже следующей ночью мы везли бойца с острым аппендицитом в столичную больницу скорой помощи.

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На моих глазах пестрая публика, защищавшая воздушные ворота столицы: ВСУшники, курсанты, нацики, добровольцы – превращалась в организованное подразделение, а аэродром – в крепость. Командовал этой трансформацией генерал Сергей Кривонос.

Сейчас Государственное бюро расследований расследует в рамках уголовного производства, кто разрешил генералу Кривоносу защищать "Жуляны"!!! Идиоты! Ответ лежит на поверхности, но вам его не понять: ему не просто позволило – его обязало взять под контроль покинутые на произвол судьбы воздушные ворота столицы честь офицера и совесть гражданина! А также Конституция Украины, утверждающая: "Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины" (ст. 65).

Если бы у Президента были советники, которые знают историю Украины не по импрезкам "95 квартала", они могли бы рассказать Верховголовкому о трагической истории взаимоотношений Петлюры и Болбочана. Которая завершилась утратой независимости и преждевременной смертью обоих.

Потому что все мы понимаем, что власть не может подарить Кривоносу не "самовольную" защиту "Жулян", а авторитетную и убедительную критику ее преступного бездействия накануне этой войны. За которую мы уже заплатили тысячами погибших на оккупированных территориях и фронте.

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Дружище-генерал, это очередной выстрел власти себе в ногу. В последнее время у нее такое хобби: стрелять по своим. Не по батальону "Монако" или связному с этим батальоном Трюхину, а по тем, кто действительно готов положить душу и тело за нашу свободу и доказал это не раз.

Господа следователи, официально заявляю, что в марте 2022 года я самовольно сделал в новом терминале "Жулян" и выпил кофе, а также не рассчитался за съеденное пирожное. Более того: несанкционированно помогал Галине Алмазовой организовать медицинскую помощь защитникам "Жулян".

Прошу считать соучастником преступления. Хотя почему-то ни одного ГБРовца за весь февраль-март в "Жулянах" не встретил..." - заявил Друзенко.

Напомним, ранее стало известно, что ГБР открыло производство против Кривоноса за оборону аэропорта Жуляны от российских оккупантов.