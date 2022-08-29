Российские оккупанты строят понтонную переправу вплотную к Антоновскому мосту в Херсоне, - спутниковое фото. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты строят понтонный мост вплотную к поврежденному украинскими ударами Антоновскому мосту в Херсоне.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 27 августа, которые есть в распоряжении "Схем" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.

На них видно, что понтонная переправа простирается почти до середины Антоновского моста. Ранее о планах российских военных построить понтонный мост в оккупированной Херсонской области сообщала британская разведка.

27 августа спутник Planet Labs зафиксировал процесс строительства оккупантами понтонной переправы вблизи поврежденного Антоновского моста: длина возведенного моста составляет более 620 метров.

Также смотрите: Ракетный обстрел Ривненщины: повреждены 30 жилых домов и районная больница, - ОВА. ВИДЕО

Первые признаки строительства этой переправы можно увидеть на снимках Planet Labs еще 19 августа.







О намерениях России построить понтонный мост рядом с поврежденным Антоновским 23 августа сообщала британская разведка.

"Эта переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком. В течение нескольких недель российские силы и местные гражданские полагались на паромную переправу через водный путь. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромом", – говорилось в сообщении, которое цитировало в твиттере Министерство обороны Великобритании.

В то же время в британской разведке добавили, что наплавной мост, "скорее всего, будет уязвим для наступательных действий украинских войск".

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли точечные удары по Антоновскому автомобильному мосту в оккупированном Херсоне, разрушив логистические и транспортные пути российских войск.