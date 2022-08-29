Российские оккупанты строят понтонную переправу вплотную к Антоновскому мосту в Херсоне, - спутниковое фото. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты строят понтонный мост вплотную к поврежденному украинскими ударами Антоновскому мосту в Херсоне.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 27 августа, которые есть в распоряжении "Схем" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.
На них видно, что понтонная переправа простирается почти до середины Антоновского моста. Ранее о планах российских военных построить понтонный мост в оккупированной Херсонской области сообщала британская разведка.
27 августа спутник Planet Labs зафиксировал процесс строительства оккупантами понтонной переправы вблизи поврежденного Антоновского моста: длина возведенного моста составляет более 620 метров.
Первые признаки строительства этой переправы можно увидеть на снимках Planet Labs еще 19 августа.
О намерениях России построить понтонный мост рядом с поврежденным Антоновским 23 августа сообщала британская разведка.
"Эта переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком. В течение нескольких недель российские силы и местные гражданские полагались на паромную переправу через водный путь. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромом", – говорилось в сообщении, которое цитировало в твиттере Министерство обороны Великобритании.
В то же время в британской разведке добавили, что наплавной мост, "скорее всего, будет уязвим для наступательных действий украинских войск".
В ночь на 27 июля ВСУ нанесли точечные удары по Антоновскому автомобильному мосту в оккупированном Херсоне, разрушив логистические и транспортные пути российских войск.
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ну що ж, приємно непомилятися в підлості (нашої) влади. Уйобки.....
нехай будують, чим би тварюка не тішилися, аби не стріляла!
Це до вас , орки , послання ‼️
Могу только представить себе, сколько металлического говна придется убирать на траверзе Херсона со дна фарватера через несколько лет.
а зачем нам минировать опоры? что бы что?
И, весело хлопая крыльями, полетят в ***** косяки белых Жигулей.
Все, теперь нужен другой план!
Но в таком случае возникает вопрос о том, как с чисто оперативной точки зрения перекрывать пустоту, образовавшуюся после передачи оружия, и вчера этот механизм был продемонстрирован в действии. Вчера министры обороны Польши Чехии и Словакии, подписали соглашение о том, что с 1 сентября небо Словакии будет закрыто силами ПВО и ВВС Польши и Словакии. Необходимость эта возникает потому, что в этот день Словакия снимает с вооружения 11 своих самолетов Миг-29 для их последующей передачи Украине.
Министр обороны страны Ярослав Надь заявил о том, что слухе о якобы уже переданных Мигах Украине - не соответствуют действительности. Для передачи самолетов нужно было формализовать аспекты обеспечения безопасности, и вот этот этап остался позади. Просто на этом фоне теперь очень нехорошо выглядят оправдания Шольца о том, что невозможно передать списанные из Бундесвера танки и БТР, хранящиеся у производителя потому, что самим их не хватает. Словакия отдает самолеты не из консервации, а снимает с вооружения. И между прочим, из этого не делается никакого шоу, все - в рабочем порядке.
Тем не менее, в Германии ситуация все же постепенно выходит в нужное русло. Несмотря на пропутинские призывы левого крыла правящей партии СДПГ, общее направление внешней политики приобретает правильное направления Так вчера же министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила, что в случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. В том числе - поставками тяжелого оружия. В частности, она сказала такое:
«Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей… Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка».
Мы тоже надеемся на то, что следующим летом вооружения понадобятся уже для комплектации подразделений, которые будут проводить миротворческие операции на территории бывшей РФ, но как известно, надеяться надо на лучшее, а готовиться - к худшему. Но как мы не раз уже отмечали, ситуация может войти в точку перелома не только на линии фронта, но и в тылу противника, а там сейчас уже полным ходом идут очень интересные и обнадеживающие процессы.
Тем не менее, прямо сейчас для нас крайне важно получение вооружений и всего необходимого для того, чтобы сломать хребет противнику именно на поле боя. И европейские наблюдатели говорят о том, что прямо сейчас идет значительное перераспределение потоков снабжения ВСУ из США. До последнего времени, основными были воздушные линии снабжения, а сейчас уже заметно значительное превышение морских поставок и это говорит о том, что логистика выходит на новый качественный уровень. Ну а мы для себя отметим, что в Сети часто мелькают кадры с эшелонами железа противника, правда - часть из них сгорает еще до разгрузки, а вот видео с тем, сколько и чего выгружается из паромов и сухогрузов - нет. Но это и к лучшему, ибо сюрприз всегда к месту.
anti-colorados
зброя як і гроші любить тишу а особливо кількість
ДЕ?
И выгоняют на неё жирную детонирущую технику.
Подыхать надо красиво, с размахом, с разлётом во все стороны.
А разбирать понтон раз в 100 легче, чем мост. Они конечно его мостом пытаются прикрыть, но то дело такое, расчёт на повезёт-не повезёт. Раз может и повезёт, ну, а потом прощай понтоночка...