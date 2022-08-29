РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5424 посетителя онлайн
Новости Фото Война
21 426 75

Российские оккупанты строят понтонную переправу вплотную к Антоновскому мосту в Херсоне, - спутниковое фото. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты строят понтонный мост вплотную к поврежденному украинскими ударами Антоновскому мосту в Херсоне.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 27 августа, которые есть в распоряжении "Схем" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.

На них видно, что понтонная переправа простирается почти до середины Антоновского моста. Ранее о планах российских военных построить понтонный мост в оккупированной Херсонской области сообщала британская разведка.

27 августа спутник Planet Labs зафиксировал процесс строительства оккупантами понтонной переправы вблизи поврежденного Антоновского моста: длина возведенного моста составляет более 620 метров.

Также смотрите: Ракетный обстрел Ривненщины: повреждены 30 жилых домов и районная больница, - ОВА. ВИДЕО

Первые признаки строительства этой переправы можно увидеть на снимках Planet Labs еще 19 августа.

Российские оккупанты строят понтонную переправу вплотную к Антоновскому мосту в Херсоне, - спутниковое фото 01
Российские оккупанты строят понтонную переправу вплотную к Антоновскому мосту в Херсоне, - спутниковое фото 02
Российские оккупанты строят понтонную переправу вплотную к Антоновскому мосту в Херсоне, - спутниковое фото 03

О намерениях России построить понтонный мост рядом с поврежденным Антоновским 23 августа сообщала британская разведка.

"Эта переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком. В течение нескольких недель российские силы и местные гражданские полагались на паромную переправу через водный путь. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромом", – говорилось в сообщении, которое цитировало в твиттере Министерство обороны Великобритании.

В то же время в британской разведке добавили, что наплавной мост, "скорее всего, будет уязвим для наступательных действий украинских войск".

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли точечные удары по Антоновскому автомобильному мосту в оккупированном Херсоне, разрушив логистические и транспортные пути российских войск.

армия РФ (19224) мост (1027) Херсон (2817) Херсонская область (4764)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
******* у своєму репертуарі(((
показать весь комментарий
29.08.2022 01:25
+30
ДБР взялося розслідувати «можливі протиправні дії військових службових осіб, вчинених щодо майна КП міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)». Судячи з запитань, які вказані в листі ДБР, слідчих цікавить, на якій підставі обороною аеропорту «Київ» командував генерал-майор Сергій Кривонос. У той же час, у відкритому доступі є наказ Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про призначення Кривоноса керівником оборони Жулян.
показать весь комментарий
29.08.2022 01:23
+22
куй в сраку парашинцям, точність хаймарсів дозволить припинити ідіотичні конвульсії одним хаймарсом.

нехай будують, чим би тварюка не тішилися, аби не стріляла!
показать весь комментарий
29.08.2022 01:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДБР взялося розслідувати «можливі протиправні дії військових службових осіб, вчинених щодо майна КП міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)». Судячи з запитань, які вказані в листі ДБР, слідчих цікавить, на якій підставі обороною аеропорту «Київ» командував генерал-майор Сергій Кривонос. У той же час, у відкритому доступі є наказ Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про призначення Кривоноса керівником оборони Жулян.
показать весь комментарий
29.08.2022 01:23 Ответить
******* у своєму репертуарі(((
показать весь комментарий
29.08.2022 01:25 Ответить
Я лише вчора дивився його відео, з думкою, що його позиція багатьом по перек горла,
ну що ж, приємно непомилятися в підлості (нашої) влади. Уйобки.....
показать весь комментарий
29.08.2022 06:29 Ответить
Які там зе ляді_ зрадники чистої води.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:30 Ответить
не...., дбр,- всего лишь верный пес на страже ОПг ермака.....
показать весь комментарий
29.08.2022 01:36 Ответить
Річ невтім, собаки і запроданці, є, були і будуть , при любій владі, але те, що ці скоти чворять навіть під час війни, до добра не доведе, і таке відчуття, що звичайними виборами, голосуванням, вирвати від них владу невдасться, бо вони розуміють що їх чекає....
показать весь комментарий
29.08.2022 06:38 Ответить
Вибори будуть у смартфоні. кіно вже не потрібне. В живих остатись повинен тільки один. Без свого оточення він не зможе бути узурпатором.
показать весь комментарий
29.08.2022 06:55 Ответить
Так, от те саме оточення, включно з ляльководом, і треба нейтралізувати. Сам по собі, він - ніхто.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:34 Ответить
якби ж я міг думкою, чи силою духа... очевидно, поки українці не навчаться об'єднуватися для спільної мети, то нас так і кидатиме як той човен у бурхливому морі.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:06 Ответить
нестабильный президент - горе в стране..(
показать весь комментарий
29.08.2022 07:54 Ответить
зе-шобла то не дибіли то замасковані зрадники
показать весь комментарий
29.08.2022 08:33 Ответить
дело Елдака-Портнова-Татарова живет. Они почему-то решили, что уже опять можно... Весьма наивно с их стороні=)
показать весь комментарий
29.08.2022 09:33 Ответить
Боюсь что-то внезапно прилетит и произойдёт отрицательная плавучесть с пропавшими без вести
показать весь комментарий
29.08.2022 01:24 Ответить
Я не певен, що ******* понтони порожні всередині. Якщо вони з пінопластовим наповнювачем, втопити їх неможливо.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:36 Ответить
куй в сраку парашинцям, точність хаймарсів дозволить припинити ідіотичні конвульсії одним хаймарсом.

нехай будують, чим би тварюка не тішилися, аби не стріляла!
показать весь комментарий
29.08.2022 01:24 Ответить
навіть зараз не можливо! 10см на піксель (4-6 см/на піксель це таємна інформація і коштує це можливісттю втрати супутника кошторисом у Х/З скільки мегаєнотів!)
показать весь комментарий
29.08.2022 01:29 Ответить
бажання є! але нехай попрацюють!
показать весь комментарий
29.08.2022 01:33 Ответить
Не тратьте , куме , сили ,спускайтеся на дно
Це до вас , орки , послання ‼️
показать весь комментарий
29.08.2022 01:26 Ответить
Кацапи , кацапи
показать весь комментарий
29.08.2022 01:51 Ответить
Шрапнелью упырей - шрапнелью...и буль - буль.
показать весь комментарий
29.08.2022 01:27 Ответить
они ее уже неделю будують, а Цензор только одуплился...... )
показать весь комментарий
29.08.2022 01:30 Ответить
))) а Министерство обороны Великой Британии случайно не знает - понтоны внутри полые или заполнены пенополистиролом? ))
Могу только представить себе, сколько металлического говна придется убирать на траверзе Херсона со дна фарватера через несколько лет.
показать весь комментарий
29.08.2022 01:35 Ответить
кацап, иди на ***
показать весь комментарий
29.08.2022 02:58 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2022 01:35 Ответить
Интересно, чувак выжил?
показать весь комментарий
29.08.2022 01:55 Ответить
премия Дарвина его 100%
показать весь комментарий
29.08.2022 02:21 Ответить
Нет, его спасли рашисты
показать весь комментарий
29.08.2022 06:55 Ответить
... и назначили гауляйтером болота=)
показать весь комментарий
29.08.2022 09:34 Ответить
Из ума - точно!
показать весь комментарий
29.08.2022 12:07 Ответить
там кто-то нам подводные дроны обещал подогнать на днях с глубиной погружения в 100 метов. Интересно, а они умеют опоры моста минировать? Если нет - могут же тогда боевые водолазы это сделать?! Я не думаю, что там сидят под водой какие-то контрводолазы 24/7.
показать весь комментарий
29.08.2022 01:50 Ответить
нет, не умеют.
а зачем нам минировать опоры? что бы что?
показать весь комментарий
29.08.2022 02:24 Ответить
как зачем? чтобы взорвать. Дешево и сердито. Можно извести хаймерсов на миллиард и нифига не добиться, а можно взрывчатки на три копейки и завалить несколько пролетов одновременно.
показать весь комментарий
29.08.2022 21:44 Ответить
тут пацаны уже пообещали тебе выдать плиту от КБА-48. Когда будешь плыть, то просто толкай ее перед собой. Броник можешь не надевать.
показать весь комментарий
29.08.2022 21:53 Ответить
O_купанти будують понтонну переправу
показать весь комментарий
29.08.2022 01:50 Ответить
👍🏼😂😂😂
показать весь комментарий
29.08.2022 01:52 Ответить
можна в'***** по цій переправі?
показать весь комментарий
29.08.2022 01:51 Ответить
можно. Но еще рано. Не стоит их сейчас пугать, пусть достроят до берега. Так они вроде как бы и типа делом заняты, и на другую муйню не тратят времени и ресурсов.
показать весь комментарий
29.08.2022 02:17 Ответить
Навiщо тут свiй час марнуЭш? За дозволом звони прямо до ГенШтабу...
показать весь комментарий
29.08.2022 08:33 Ответить
Надо подождать, пока достроят и радостно начнут переправляться. Ну, а потом ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ТРИ!!!!
И, весело хлопая крыльями, полетят в ***** косяки белых Жигулей.
показать весь комментарий
29.08.2022 01:59 Ответить
Зачем раскрывать секретные планы Генштаба ВСУ! Кругом глаза и уши врагов!
Все, теперь нужен другой план!
показать весь комментарий
29.08.2022 12:10 Ответить
Да, верно. План раскрыт. Теперь они точно ограничат выпуск белых "Жигулей" и перейдут на красные.
показать весь комментарий
29.08.2022 12:45 Ответить
Упорные ребята...) Это хлеб Хаймарсов...
показать весь комментарий
29.08.2022 02:21 Ответить
это хлеб стволки - дешево и сердито. Два снаряда с воздушным подрывом на понтонами, и метров сто понтонов, набирая воду, идут ко дну.
показать весь комментарий
29.08.2022 02:30 Ответить
Це якщо у них "не вистачило клепки в голові" і їх не навчила Білогорівка Вже писав - по нормам воєнного часу понтони повинні заповнюваться піною, яка при контакті з повітрям перетворюється у твердий мілкопористий пінопласт Тоді навіть наскрізні снарядні пробоїни не приведуть до втрати плавучості Але кацапи так спішили "взять Киев за три дня", що до війни не готувалися Понтони у них залишилися мирного часу - пусті корита, що тонуть навіть від кульових пробоїн Якщо у них і там такі самі, то я їм не заздрю
показать весь комментарий
29.08.2022 05:08 Ответить
В данном случае такое будет затруднено из-за того, что пантон строится впритык к опорам моста, и он в некотором смысле будет выступать прикрытием. Не полноценным, но всё же...
показать весь комментарий
29.08.2022 08:54 Ответить
это прикрытие для шрапнели мало роялит. Просто один понтон затонет через час, а другой через пять.
показать весь комментарий
29.08.2022 14:21 Ответить
Вчера произошло событие, которое у нас осталось совершенно незамеченным, а зря. Как мы уже не раз наблюдали, совсем маленькие европейские страны, такие как Северная Македония, например, готовы отдать нам все оружие какой-то категории под ноль. С одной стороны, это дает сигнал другим странам, в том плане, что держать у себя железо, когда идет реальная война со страной, откуда и для них исходит единственная угроза - глупо. Лучше отдать оружие в руки тех, кто хочет и умеет бить общего врага. На минуточку вспомним, что НАТО и было создано для противостоянию российской угрозе, и сейчас Альянс назвал российскую угрозу реальной и непосредственной. Других угроз для НАТО просто нет. И вот когда Украина открыто и широкомасштабно противостоит именно этой угрозе, сидеть на оружии не просто некрасиво, но и тупо.

Но в таком случае возникает вопрос о том, как с чисто оперативной точки зрения перекрывать пустоту, образовавшуюся после передачи оружия, и вчера этот механизм был продемонстрирован в действии. Вчера министры обороны Польши Чехии и Словакии, подписали соглашение о том, что с 1 сентября небо Словакии будет закрыто силами ПВО и ВВС Польши и Словакии. Необходимость эта возникает потому, что в этот день Словакия снимает с вооружения 11 своих самолетов Миг-29 для их последующей передачи Украине.

Министр обороны страны Ярослав Надь заявил о том, что слухе о якобы уже переданных Мигах Украине - не соответствуют действительности. Для передачи самолетов нужно было формализовать аспекты обеспечения безопасности, и вот этот этап остался позади. Просто на этом фоне теперь очень нехорошо выглядят оправдания Шольца о том, что невозможно передать списанные из Бундесвера танки и БТР, хранящиеся у производителя потому, что самим их не хватает. Словакия отдает самолеты не из консервации, а снимает с вооружения. И между прочим, из этого не делается никакого шоу, все - в рабочем порядке.

Тем не менее, в Германии ситуация все же постепенно выходит в нужное русло. Несмотря на пропутинские призывы левого крыла правящей партии СДПГ, общее направление внешней политики приобретает правильное направления Так вчера же министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила, что в случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. В том числе - поставками тяжелого оружия. В частности, она сказала такое:

«Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей… Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка».

Мы тоже надеемся на то, что следующим летом вооружения понадобятся уже для комплектации подразделений, которые будут проводить миротворческие операции на территории бывшей РФ, но как известно, надеяться надо на лучшее, а готовиться - к худшему. Но как мы не раз уже отмечали, ситуация может войти в точку перелома не только на линии фронта, но и в тылу противника, а там сейчас уже полным ходом идут очень интересные и обнадеживающие процессы.

Тем не менее, прямо сейчас для нас крайне важно получение вооружений и всего необходимого для того, чтобы сломать хребет противнику именно на поле боя. И европейские наблюдатели говорят о том, что прямо сейчас идет значительное перераспределение потоков снабжения ВСУ из США. До последнего времени, основными были воздушные линии снабжения, а сейчас уже заметно значительное превышение морских поставок и это говорит о том, что логистика выходит на новый качественный уровень. Ну а мы для себя отметим, что в Сети часто мелькают кадры с эшелонами железа противника, правда - часть из них сгорает еще до разгрузки, а вот видео с тем, сколько и чего выгружается из паромов и сухогрузов - нет. Но это и к лучшему, ибо сюрприз всегда к месту.
anti-colorados
показать весь комментарий
29.08.2022 02:32 Ответить
очевидно що не все можна озвучувати і оголошувати про плани поставок зброї
зброя як і гроші любить тишу а особливо кількість
показать весь комментарий
29.08.2022 08:38 Ответить
"на территории бывшей РФ" - бальзам для очей )))
показать весь комментарий
29.08.2022 03:01 Ответить
Судячи з усього - кацапи "якорять" наплавний міст до опор стаціонарного мосту Ну що ж - рішення в принципі правильне: і якорі не треба виставлять і буксирні катери менше завантажувать і самі прольоти стаціонарного мосту будуть частково прикривать наплавний міст зверху- з півночі від обстрілів Побачимо - наскільки це рішення правильне
показать весь комментарий
29.08.2022 05:31 Ответить
Да вы правы понтоны будут крепится к каждой опоре моста. И такой мост не развалится при попадании в него из за течения.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:21 Ответить
Так інженерну підготовку для чого у військових училищах викладають?
показать весь комментарий
29.08.2022 13:23 Ответить
ну да, на "плаву" останутся только два понтона, принайтовленные к опоре, остальные несколько понтонов между опорами обретут отрицательную плавучесть. Таким образом переправа станет надводно-подводной. Как у них плавают понтоны - они продемонстрировали на Северском Донце.
показать весь комментарий
29.08.2022 14:32 Ответить
На знімках ніякого наплавного мосту не видно. Одна баржя і що?
показать весь комментарий
29.08.2022 06:50 Ответить
Ось синку море, ось чайки...

ДЕ?
показать весь комментарий
29.08.2022 07:43 Ответить
кацапа, припини бухати і побачиш
показать весь комментарий
29.08.2022 08:29 Ответить
Good luck, assholes. If the Excaliburs can inflict enough damage to the structural concrete, let's see how the tinfoil pontoons will withstand that brutal power.
показать весь комментарий
29.08.2022 07:14 Ответить
Понтон ще легше розбити ніж сам міст тож нехай будують він також буде знищений
показать весь комментарий
29.08.2022 07:34 Ответить
он на волнах кочается попробуй попади в надувніе плоты
показать весь комментарий
29.08.2022 10:40 Ответить
цэ е пичально...у киеве пихуй..
показать весь комментарий
29.08.2022 08:50 Ответить
Херсонці кажуть що по антонівсь кий міст працює нажаль... Можливо що важка техніка не їздить. Перфорації мостів як і русофобії все ще недостатньо... Ще мабуть треба вздовж або під'їзди до мостів...
показать весь комментарий
29.08.2022 09:45 Ответить
мост имени антона кошевого героя квіртала 95
показать весь комментарий
29.08.2022 10:39 Ответить
Мост пристрелян, так что пусть завершают свою понтонную переправу.
И выгоняют на неё жирную детонирущую технику.
Подыхать надо красиво, с размахом, с разлётом во все стороны.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:40 Ответить
Коцапи не знали про повне знищення Антонівського мосту, тому майже місяць по ньому йшла движуха
показать весь комментарий
29.08.2022 10:49 Ответить
Зрадое...ы оргазмируют ) Рано братцы, равно, вот достроят они свой понтон, тут и им и прилетит.
А разбирать понтон раз в 100 легче, чем мост. Они конечно его мостом пытаются прикрыть, но то дело такое, расчёт на повезёт-не повезёт. Раз может и повезёт, ну, а потом прощай понтоночка...
показать весь комментарий
29.08.2022 12:10 Ответить
Почему мост до сих пор стоит.
показать весь комментарий
29.08.2022 13:00 Ответить
потому что он нам нужен. Мы по нему наступать будем.
показать весь комментарий
29.08.2022 14:34 Ответить
 
 