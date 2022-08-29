На Закарпатье за сутки задержали 20 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В течение 27 августа военнослужащие Мукачевского отряда пресекли попытки незаконного пересечения границы, задержали двадцать военнообязанных граждан Украины.

Наибольшую группу из десяти мужчин задержал наряд отдела "Тячев". Семеро из них являются жителями Ивано-Франковской области, еще трое – закарпатцы. Незаконно пересечь украинско-румынскую границу правонарушители планировали по реке Тиса. Встреча с пограничниками стала для них полной неожиданностью, мужчины попытались скрыться. Чтобы остановить беглецов охранники границы произвели два предупредительных выстрела. Позже военнослужащие этого же отдела задержали еще одного иванофранковца, тоже пытавшегося незаконно пересечь госрубеж. В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, возможно причастных к организации незаконного пересечения границы группой военнообязанных мужчин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Кроме этого, троих мужчин, жителей Хмельницкой области, пограничники задержали неподалеку от села Богдан. Чтобы незаконно добраться до соседней Румынии, мужчины отправились на высокогорный участок границы. Однако их планы также разрушили охранники границы. Еще одного хмельничанина на берегу реки Тиса, через которую проходит украинско-румынская граница, задержали военнослужащие отделения "Великий Бычков".

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Также не удалось обойти пограничные наряды и двум военнообязанным из Винницкой области, одному из Кировоградщины и двум закарпатцам из села Грушово.

На всех правонарушителей составили протоколы о совершенных ими админправонарушениях. Кроме того, по выявлению признаков преступления, предусмотренного ст. 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации", в компетентные правоохранительные структуры направлены сообщения.





