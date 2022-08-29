Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, есть жертвы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупационные войска обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, есть жертвы. Россияне убили людей на остановке и в их домах. Полиция задокументировала 23 вражеских обстрела за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, российская армия ударила по городам Авдеевка, Славянск, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Константиновка, Николаевка, пгт Райгородок, Щербиновка, селах Георгиевка, Петровка, Татьяновка.

"Оккупанты применили ракеты, артиллерию, РСЗО "Ураган" и "Град". Есть убитые и раненые среди мирного населения", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, в Бахмуте враг ударил рядом с остановкой общественного транспорта, на которой находились люди. В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли жители в возрасте от 36 до 60 лет. Число погибших не сообщается.























Также сообщается, что войска России разрушили и повредили 36 гражданских объектов - 22 жилых дома, коксохимический завод, гаражи, электросети, автобазу и т.д.