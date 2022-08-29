РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5424 посетителя онлайн
Новости Фото Война
6 863 15

Вчерашний удар по центру Харькова: обе ракеты взорвались у здания Харьковской ОВА. ФОТОрепортаж

Накануне вечером запущенные оккупантами ракеты взорвались у здания Харьковской ОВА.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Вчерашний удар по центру Харькова: обе ракеты взорвались у здания Харьковской ОВА 01
Вчерашний удар по центру Харькова: обе ракеты взорвались у здания Харьковской ОВА 02
Вчерашний удар по центру Харькова: обе ракеты взорвались у здания Харьковской ОВА 03
Вчерашний удар по центру Харькова: обе ракеты взорвались у здания Харьковской ОВА 04
Вчерашний удар по центру Харькова: обе ракеты взорвались у здания Харьковской ОВА 05

На фото последствия вчерашнего ракетного удара российских оккупантов по центру Харькова.

"Обе запущенные оккупантами ракеты взорвались у помещения Харьковской ОВА. Разрушено трехэтажное административное здание рядом. Повреждены припаркованные недалеко автомобили. На месте взрыва образовалась большая воронка. К счастью, никто не пострадал", - отметил он.

По словам Синегубова, на месте работают коммунальные службы и правоохранители. На месте прилета обнаружены детали российской ракеты ЗРК С300.

Читайте также: В центр Харькова попали российские ракеты: разрушено админздание, - Терехов (обновлено)

Автор: 

ракеты (3569) Харьков (7479) Синегубов Олег (560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Жду, когда такие же сообщения будут приходить из маацваабада...
показать весь комментарий
29.08.2022 11:43
+5
Пока не бахнем по Белгороду, ракеты по Харькову будут прилетать постоянно ....
показать весь комментарий
29.08.2022 11:46
+2
Арыстовыч сейчас что етого не может быть. скорее всего им уважаемая росийская армия промахнулась аж два раза и где то в радиусе 10 километров нужно поискать военную часть по которой росийские вайска стреляли.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жду, когда такие же сообщения будут приходить из маацваабада...
показать весь комментарий
29.08.2022 11:43 Ответить
Писька🇷🇺💩, не хочешь , ЗАСТАВЯТ ЗСУ & партнеры 🇱🇷
показать весь комментарий
29.08.2022 14:33 Ответить
отже російські війська відкинуть на 100 км від Харківа не можливо бо ніззя
показать весь комментарий
29.08.2022 11:44 Ответить
Там до кордону трохи більше 40 км...
Це їх за белгород гнати треба...
показать весь комментарий
29.08.2022 11:49 Ответить
Льзя! Але, треба це робити нашими ракетами!!! Амеріканськими дійсно "ніззя"...
показать весь комментарий
29.08.2022 11:51 Ответить
Подождем лет пяток, пока начнем производить свои ракеты?
показать весь комментарий
29.08.2022 16:29 Ответить
Пока не бахнем по Белгороду, ракеты по Харькову будут прилетать постоянно ....
показать весь комментарий
29.08.2022 11:46 Ответить
бьют как из Белгорода, так и из Донецка и Луганска. Неужели нельзя дать ответ? Столько оружия дают, финансовую помощь на вооружение.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:48 Ответить
Я думаю, технічно була і є можливість знищити пускові установки у бєлгороді, а ось бажання нема, бо є такий старий дід Оман, який не дозволяє цього робити.
показать весь комментарий
29.08.2022 13:07 Ответить
Арыстовыч сейчас что етого не может быть. скорее всего им уважаемая росийская армия промахнулась аж два раза и где то в радиусе 10 километров нужно поискать военную часть по которой росийские вайска стреляли.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:57 Ответить
А кто наводку дает рашистам, типа там что-то есть?
показать весь комментарий
29.08.2022 12:16 Ответить
Жаль,що гепа здох. От він би порадувався,що нарешті рюскій мір,за який вони з допою так сильно рвали сраку, прийшов...
показать весь комментарий
29.08.2022 15:09 Ответить
Увидел фото, даже не поверил. Скорее всего в 1959 или 60г пришли с мамой пешком с Журавлевки через Лермонтовскую а потом по ул. Иванова(она на фото заканчивается упираясь в площадь) посмотреть на площадь, было мне 6 лет, площадь громадная, университет и Госпром как за горизонтом, памятника членину ещё не было. Именно там и постояли где воронка. Справа обком, прямо через Сумскую дворец пионеров. А потом уже в 64 г пришли тем же маршрутом со 110 школы ах три класса в пионеры приниматся, членин уже стоял, ещё подумал, площадь им. дзержинского, а памятник членину. По площадям твари лупят. Последняя стадия скотства. Не меньшее скотство западу это наблюдать и молоть чушь, что скоро дадут что просим, но две штуки. Пора отбросить все сомнения. Слепить из того что осталось, а в этом городе сумеют, и есть пока кому, и лупануть в дребезги пополам.
показать весь комментарий
29.08.2022 15:42 Ответить
Этого не понять нехарьковчанам, поэтому идут разные отмазки типа "снаряды и ракеты быстро прилетают, и мы не успеваем и никогда не будем успевать сбивать их".
показать весь комментарий
29.08.2022 16:34 Ответить
Если бы не военная помощь запада,то да кацапы бы уже не стреляли по Харькову-они бы уже в нём были
показать весь комментарий
30.08.2022 13:32 Ответить
 
 