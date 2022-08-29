Вчерашний удар по центру Харькова: обе ракеты взорвались у здания Харьковской ОВА. ФОТОрепортаж
Накануне вечером запущенные оккупантами ракеты взорвались у здания Харьковской ОВА.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
На фото последствия вчерашнего ракетного удара российских оккупантов по центру Харькова.
"Обе запущенные оккупантами ракеты взорвались у помещения Харьковской ОВА. Разрушено трехэтажное административное здание рядом. Повреждены припаркованные недалеко автомобили. На месте взрыва образовалась большая воронка. К счастью, никто не пострадал", - отметил он.
По словам Синегубова, на месте работают коммунальные службы и правоохранители. На месте прилета обнаружены детали российской ракеты ЗРК С300.
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Це їх за белгород гнати треба...